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«В.Ландсбергис мыслит, как империалист»



«Витаутас Ландсбергис пояснил, что такое империалистическое мышление. Оно якобы характерно для тех, кто везде ищет врагов. Опля, вот это новость! Получается, что консерваторы видят врагов повсюду, потому что их образ мышления перенят у Российской империи», - замечает в очередной публикации под ироничной рубрикой «Новости элиты» газета «Vakaro žinios».

Патриарх со своими соратниками говорил об опасностях Островецкой электростанции, но не удержался и копнул поглубже. Он решил попенять литовским политикам и еще раз намекнул, что они дуют в кремлевскую дудку.

«Грех Литвы здесь тоже есть - мы видим, что в нашей внутренней политике существует сильная установка по отношению к оппозиции - что она является врагом и вообще все всегда враги. И если можно, то они должны быть уничтожены. В этом мы продолжаем образ мышления Российской империи, к сожалению», - сказал г-н Ландсбергис.
Конечно, он применил эти слова не к себе, но предназначил как будто их только для себя. Все всегда враги...

Где-то это мы уже слышали, верно? Разве это не самый популярный мотив для консерваторов? Разве они не склонны объявлять всех тех, кто не подходит, агентами Кремля?

"Да, мотив очень хорошо слышен, но только теперь мы узнали, что патриарх консерваторов перенял его у российского империализма", - пишет «Vakaro žinios».
Инф. «Обзора»
Категории: политика, в странах Балтии
Ключевые слова: В.Ландсбергис, империалист, Ландсбергис
статья прочитана 207 раз
добавлена сегодня, 3 мая, 19:00

Комментарии

прохожий
3 мая, 20:07
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А почему патриярх не замаскирован?
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Oleg
3 мая, 21:40
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А вот эту шапочку то на незабвенного старца зря примерили.
Он по своей сути никогда не был на уровне тех кто носил этот головной убор.
Мелковат он, рылом не вышел.
Вот береточка старого "советского интеллигента" (в худшем смысле), в которой он иногда появляется, самое то для него.
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