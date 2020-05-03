Представители Посольства России в Литве посетили могилы советских солдат 🔊 Воспроизвести В Шяуляй







В рамках подготовки к празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники Посольства России и Генконсульства в Клайпеде посетили в апреле 105 захоронений советских воинов-освободителей, расположенных на территории Литовской Республики.



В ходе поездок, участие в которых принял и посол России в Литве Александр Удальцов, к памятным местам были возложены венки и цветы, а также осуществлен контроль их состояния на предмет необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ. На 9-е мая с.г. сотрудники росзагранучреждений побывают ещё на 40 мемориальных комплексах и памятниках героям-победителям, сообщается В рамках подготовки к празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники Посольства России и Генконсульства в Клайпеде посетили в апреле 105 захоронений советских воинов-освободителей, расположенных на территории Литовской Республики.В ходе поездок, участие в которых принял и посол России в Литве Александр Удальцов, к памятным местам были возложены венки и цветы, а также осуществлен контроль их состояния на предмет необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ. На 9-е мая с.г. сотрудники росзагранучреждений побывают ещё на 40 мемориальных комплексах и памятниках героям-победителям, сообщается на сайте российского дипломатического представительства в Литве.



Генконсульство приносит искреннюю благодарность всем жителям Консульского округа, которым дорога память о героях-освободителях, ценою своей жизнью избавивших Литву и весь мир от нацизма", - сказано на сайте



Фото пресс-службы посольства России в Литве



Рокишкис.



пос. Юодупе



пос. Плокщяй



г.Игналина



пос. Вашкяй "Благодаря заботе и вниманию местных жителей многие мемориалы и захоронения находятся в хорошем состоянии. Вместе с тем, целый ряд мемориалов требует серьезной реконструкции, которая на данный момент из-за позиции литовских властей, к сожалению, невозможна.Генконсульство приносит искреннюю благодарность всем жителям Консульского округа, которым дорога память о героях-освободителях, ценою своей жизнью избавивших Литву и весь мир от нацизма", - сказано на сайте Генерального консульства РФ в Клайпеде Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: победа, посольство России в Литве, 75 лет — статья прочитана 163 раза Комментарии