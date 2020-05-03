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Представители Посольства России в Литве посетили могилы советских солдат

В Шяуляй




В рамках подготовки к празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники Посольства России и Генконсульства в Клайпеде посетили в апреле 105 захоронений советских воинов-освободителей, расположенных на территории Литовской Республики.

В ходе поездок, участие в которых принял и посол России в Литве Александр Удальцов, к памятным местам были возложены венки и цветы, а также осуществлен контроль их состояния на предмет необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ. На 9-е мая с.г. сотрудники росзагранучреждений побывают ещё на 40 мемориальных комплексах и памятниках героям-победителям, сообщается на сайте российского дипломатического представительства в Литве.
"Благодаря заботе и вниманию местных жителей многие мемориалы и захоронения находятся в хорошем состоянии. Вместе с тем, целый ряд мемориалов требует серьезной реконструкции, которая на данный момент из-за позиции литовских властей, к сожалению, невозможна.

Генконсульство приносит искреннюю благодарность всем жителям Консульского округа, которым дорога память о героях-освободителях, ценою своей жизнью избавивших Литву и весь мир от нацизма", - сказано на сайте Генерального консульства РФ в Клайпеде.

Фото пресс-службы посольства России в Литве

Рокишкис.


пос. Юодупе


пос. Плокщяй


г.Игналина


пос. Вашкяй
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии, история
Ключевые слова: победа, посольство России в Литве, 75 лет
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добавлена сегодня, 3 мая, 12:00

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