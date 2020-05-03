Глава Литвы поздравил Польшу по случаю Дня Конституции 🔊 Воспроизвести







Президент Литовской Республики Гитанас Науседа от своего имени и от имени литовского народа сердечно поздравил Президента Польши Анджея Дуду с национальным праздником страны – Днем Конституции. Глава Литвы пожелал всем жителям Польши здоровья, согласия и всяческих успехов.



«Конституция Речи Посполитой, принятая 3 мая 1791 года, навечно вошла в историю как первая конституция в Европе, а основные закрепленные в ней принципы и ее дух живы и сегодня. Наши народы связаны прочными историческими узами – Конституция и девиз «За нашу и вашу свободу» вдохновляли целые поколения в борьбе за свободу и независимость. Сотрудничество в Европейском союзе и НАТО, основанное на общих ценностях и принципах демократии, показывает, что Польша и сегодня остается нашим надежным соседом и единомышленником по многим актуальным вопросам. Мы вместе бережно развиваем нашу демократию, защищаем права граждан и стремимся обеспечить не только собственную безопасность, но и безопасность всех европейцев», - говорится в поздравлении главы страны, опубликованном на



Гитанас Науседа подчеркнул, что дружба наших народов способствует еще большему укреплению основ литовского и польского государств, и заверил, что совместными усилиями мы справимся с пандемией и выйдем из этой ситуации более сильными и едиными. Президент Литовской Республики Гитанас Науседа от своего имени и от имени литовского народа сердечно поздравил Президента Польши Анджея Дуду с национальным праздником страны – Днем Конституции. Глава Литвы пожелал всем жителям Польши здоровья, согласия и всяческих успехов.«Конституция Речи Посполитой, принятая 3 мая 1791 года, навечно вошла в историю как первая конституция в Европе, а основные закрепленные в ней принципы и ее дух живы и сегодня. Наши народы связаны прочными историческими узами – Конституция и девиз «За нашу и вашу свободу» вдохновляли целые поколения в борьбе за свободу и независимость. Сотрудничество в Европейском союзе и НАТО, основанное на общих ценностях и принципах демократии, показывает, что Польша и сегодня остается нашим надежным соседом и единомышленником по многим актуальным вопросам. Мы вместе бережно развиваем нашу демократию, защищаем права граждан и стремимся обеспечить не только собственную безопасность, но и безопасность всех европейцев», - говорится в поздравлении главы страны, опубликованном на сайте Президента Литвы. Гитанас Науседа подчеркнул, что дружба наших народов способствует еще большему укреплению основ литовского и польского государств, и заверил, что совместными усилиями мы справимся с пандемией и выйдем из этой ситуации более сильными и едиными. Категории: в странах Балтии Ключевые слова: польша, Гитанас Науседа, День Конституции — статья прочитана 210 раз Комментарии