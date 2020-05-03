Михалков выдвинул обвинения Биллу Гейтсу 🔊 Воспроизвести







Режиссер Никита Михалков заявил, что американский миллиардер Билл Гейтс хочет вживить в тела людей чип, который будет контролировать их действия. Цель — борьба с перенаселением Земли, кастовое разделение и сокращение расплодившегося человечества.



«В тело человека вживляется чип, исполняющий роль контролирующего органа на предмет соответствия характеристик ежедневной активности. Для какой-то криптовалюты. Если условия выполняются, то человек получает определённые бонусы, которые может на что-то потратить. Чьи условия выполняются? То есть, другими словами, человек за криптобонусы продаёт свою личность, свою свободу, независимость», — заявил Михалков.



По его словам, отказавшиеся от чипирования окажутся на дне общества, не смогут получить образование, хорошую работу и даже водительские права. А те, кто управляет чипами, «получит полную возможность вами руководить». Режиссер Никита Михалков заявил, что американский миллиардер Билл Гейтс хочет вживить в тела людей чип, который будет контролировать их действия. Цель — борьба с перенаселением Земли, кастовое разделение и сокращение расплодившегося человечества.По его словам, отказавшиеся от чипирования окажутся на дне общества, не смогут получить образование, хорошую работу и даже водительские права. А те, кто управляет чипами, «получит полную возможность вами руководить». Михалков показал патент на изобретение чипа под номером WO/2020/060606. Его зарегистрировал фонд, основанный Гейтсом. Три шестёрки, считающиеся у христиан «числом Зверя», встревожили режиссера.



«Как-то настораживает это «060606», — заметил он.



Ранее «Рамблер» сообщал, что Билл Гейтс потратит несколько миллиардов долларов на создание вакцины от коронавируса. При этом газета New York Times написала, что миллиардер может быть причастен к созданию коронавируса, а вакцина — это просто способ заработать. Об этом сообщает новостной агрегатор "Рамблер".



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Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») осудила решение телеканала «Россия 24» снять с эфира выпуск программы Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», информирует ИА Регнум.



«Очень жаль, что реакция телеканала «Россия 24» на авторскую программу Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» (тема выпуска: «У кого в кармане государство?») такая предсказуемая. А ведь вопросы и размышления по поводу нового мироустройства на фоне коронавируса действительно возникают у всех», — отметила Поклонская в соцсетях.



По ее мнению, недальновидно делать вид, что ничего не происходит, и мировая самоизоляция является всего лишь заботой о человечестве, а высказывания Билла Гейтса, Германа Грефа и других не режут слух.



Она советует думать и делать выводы.



Как сообщало ранее ИА REGNUM, автор передачи Никита Михалков назвал цензурой решение ВГТРК снять показ передачи и перенести на другое время. В этом выпуске он предлагал поговорить о том, как может измениться мир после пандемии коронавируса. Категории: в мире, технологии Ключевые слова: Никита Михалков, Билл Гейтс, чип, коронавирус — статья прочитана 262 раза Комментарии