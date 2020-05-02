В ООН призвали Украину справедливо расследовать трагедию в Одессе 🔊 Воспроизвести



Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине призывает Киев эффективно и справедливо расследовать события в Одессе 2 мая 2014 года, когда погибли десятки людей, сообщает



"Офис Генерального прокурора должен обеспечить эффективное, тщательное и беспристрастное расследование убийств и насильственных смертей 2 мая 2014 в Одессе и рассмотреть возможность передачи руководящей роли в расследовании от Главного управления Национальной полиции в Одесской области в Главное следственное управление Национальной полиции", - говорится в заявлении на сайте организации.



Там добавлено, что суды должны информировать всех пострадавших, являющихся участниками процессов, или возвращать обвинительные акты прокурорам для исключения из них пострадавших, которых нет возможности известить о судебных заседаниях, с целью обеспечения судебных разбирательств без ненадлежащих задержек. Миссия рекомендует Верховной раде рассмотреть возможность внесения изменений в процедуры специального судебного производства, что позволит осуществить полный пересмотр дела после задержания обвиняемого, независимо от того был ли вынесен приговор по делу. Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине призывает Киев эффективно и справедливо расследовать события в Одессе 2 мая 2014 года, когда погибли десятки людей, сообщает РИА Новости "Офис Генерального прокурора должен обеспечить эффективное, тщательное и беспристрастное расследование убийств и насильственных смертей 2 мая 2014 в Одессе и рассмотреть возможность передачи руководящей роли в расследовании от Главного управления Национальной полиции в Одесской области в Главное следственное управление Национальной полиции", - говорится в заявлении на сайте организации.Там добавлено, что суды должны информировать всех пострадавших, являющихся участниками процессов, или возвращать обвинительные акты прокурорам для исключения из них пострадавших, которых нет возможности известить о судебных заседаниях, с целью обеспечения судебных разбирательств без ненадлежащих задержек. Миссия рекомендует Верховной раде рассмотреть возможность внесения изменений в процедуры специального судебного производства, что позволит осуществить полный пересмотр дела после задержания обвиняемого, независимо от того был ли вынесен приговор по делу. "Международное сообщество должно рассмотреть возможность предоставления международной правовой помощи в расследованиях, проводимых правоохранительными органами Украины относительно ответственности подозреваемых за события 2 мая 2014 года, если запросы об экстрадиции подозреваемых не могут быть удовлетворены", - отмечается в заявлении.



После смены власти на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек. Более 250 человек пострадали. РИА Новости Категории: чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Одесса, ООН, расследование, трагедия, 2 мая География: Украина, Одесса — статья прочитана 226 раз Комментарии