Вопрос дня: почему в соседних с Китаем странах не было никакой эпидемии? 🔊 Воспроизвести



Во Вьетнаме, в Лаосе, в Камбодже, которые посещают миллионы китайцев, практически не зафиксировано жертв коронавируса и фактически не вводились серьезные карантинные меры. То же самое можно сказать про Пакистан, Мексику и ряд других густонаселенных стран, где смертность от вируса оказалась ничтожно мала.



Крайне любопытный пост оставила в своем блоге Мартина До, живущая во Вьетнаме:



«Меня тут некоторые пытались обвинять, что во Вьетнаме "Все не так, нам по телевизиру показывали!", однако у меня информация из первых рук. Я год живу и работаю во Вьетнаме (сейчас вынужденно сижу в Бангкоке), поэтому про Вьетнам могу говорить много и подробно. Еще раз, по пунктам, расскажу, как всё происходило во Вьетнаме - и какой результат. Во Вьетнаме, в Лаосе, в Камбодже, которые посещают миллионы китайцев, практически не зафиксировано жертв коронавируса и фактически не вводились серьезные карантинные меры. То же самое можно сказать про Пакистан, Мексику и ряд других густонаселенных стран, где смертность от вируса оказалась ничтожно мала.Крайне любопытный пост оставила в своем блоге Мартина До, живущая во Вьетнаме:«Меня тут некоторые пытались обвинять, что во Вьетнаме "Все не так, нам по телевизиру показывали!", однако у меня информация из первых рук. Я год живу и работаю во Вьетнаме (сейчас вынужденно сижу в Бангкоке), поэтому про Вьетнам могу говорить много и подробно. Еще раз, по пунктам, расскажу, как всё происходило во Вьетнаме - и какой результат.



А еще Вьетнам объявил о намерении стать первой страной Юго-Восточной Азии, готовой возобновить международный туризм.



Напомню о том, как развивалась ситуация во Вьетнаме:



23-29 января, Китайский новый год - толпы туристов со всего мира, открыты все границы, летают все рейсы, толпы туристов из Китая.



30 января - принято решение не открывать школы после Китайского нового года.



1 февраля - запрет на прямое авиасообщение с Китаем, однако все китайцы всё равно летают "криво" - через Бангкок или Куалу.



26 февраля - пассажиры из 2 корейских городов (Дэгу и Кенсан) обязаны идти на карантин по прилету (в Хо Ши Мине живет и работает около 100 тысяч корейцев).



7 марта - запрет на прямое авиасообщение с Южной Кореей, но все мои знакомые корейцы прекрасно летают туда-сюда через Бангкок и Куала-Лумпур.



14 марта - все бары и пабы в центре Сайгона закрыты (только в District 1), но рестораны и кофейни работают, все рынки работают. Накануне, 13 марта (пятница) я была в 3 барах в центре, везде было очень многолюдно.



15 марта - вводят запрет на въезд граждан Евросоюза и Великобритании. Моя подруга из России спокойно прилетела в этот день из Куала-Лумпур.



18 марта - запрет на выдачу виз всем иностранцам. Все прибывающие граждане Евросоюза, США и ЮВА идут на обязательный 14-дневный карантин (въехать могут те, у кого есть временный вид на жительство или действующая виза)



21 марта - на обязательный карантин отправляют всех прибывающих (и иностранцев, и вьетнамцев)



22 марта - запрет на въезд всех иностранцев



25 марта - в Ханое закрыто всё, кроме необходимых сервисов (продуктовые магазины, банки, рынки, почта - открыты)



28 марта - все сервисы, кроме магазинов, банков, рынков и почты, закрыты по всей стране.



01 апреля - в стране вводится режим Social Distancing, до 15 апреля, теперь он продлен до 22 апреля, но с 16 апреля многие офисы возобновили работу.



От себя добавлю: бассейны (во всех новых домах есть свой бассейн и спортзал) были закрыты с 7 февраля, спортзалы - с начала марта, после 20 марта закрыли парки.



Но при этом: многие офисы (особенно корейские и японские) продолжали работать, рынки работали, street-food работал (уличное караоке тоже, ха-ха), запрета на выход на улицу и на перемещения по городу не было (на севере страны были точечно закрыты на lockdown некоторые деревни). Вьетнамцы очень социальные люди по своей природе, поэтому им не хотелось работать дома, все наши сотрудники хотели вернуться в офис. Семьи здесь огромные, несколько поколений живет под одной крышей, от древних бабушек до новорожденных, поэтому social distancing здесь такой, весьма условный.



По хронологии легко отследить, что страна, имеющая обширную границу с Китаем, принимающая сотни тысяч туристов жила практически обычной жизнью вплоть до средины марта! Страна, где много пожилых людей - и эти пожилые люди не дистанцируются. Страна, где гигиена улиц и уличной еды весьма сомнительна. И ничего страшного не произошло. Никаких рефрижераторов для тел, гор трупов на обочинах, переполненных моргов, никаких ужасов и истерик.



***



Доктор Вадим, который много лет работает в соседней со Вьетнамом Камбодже пишет про свою страну практически то же самое, и делает из этих фактов крайне интересные выводы:



«Я не буду никого ни в чем убеждать. 30 лет работы в медицине дают хороший опыт для борьбы с предубеждениями. Я не верю в сказки и мифы о здоровье. Я практик и верю только тому, что одновременно слышу и вижу собственными глазами.



Часть № 1



Наблюдая с самого начала всю возню с КВ-19 и отслеживая как развиваются события по всем направлениям, в том числе и стране моего проживания, можно с уверенностью сказать, что -это очень умная интересная игра на выживание!!! Кто обладает аналитическим мышлением, тот сразу увидит массу несостыковок во всей этой бредовой идее - КОРОНАВИРУС!!!.



Поясню. С декабря по февраль Камбоджу (именно здесь я работаю и живу уже долгое время) посетило китайских туристов в том числе из провинции Хубэй около 1,5 млн человек. Т..е когда еще практически не было никаких карантинных мер. Чуть меньшее число китайцев посетило такие близлежащие страны как Вьетнам, Лаос, Монголия, Бирма, Непал, Бангладеш, Тайвань, Индия.. Сами понимаете, очень много вероятных переносчиков КВ-19. Так же понимаете примерно, какова санитарная обстановка в этих странах. Плюс-минус - почти одинаково, за исключением думаю Индии и Бангладеш, где совсем всё плохо с санитарией.



Далее. Камбоджа - единственная страна, которая не побоялась принять известный океанический лайнер Westerdam с зараженными на борту пассажирами. Все остальные страны ушли в отказ. Всё благополучно разъехались по домам из аэропорта Пномпеня. На сегодня в Камбодже 122 зараженных, 107 выздоровело, 0-смертей. Пятый день в стране уже не регистрируют никаких случаев заражения. Эта та страна, где сегодня супер- и мегалайтовый карантин, где закрыты только школы и университеты. Всё остальное работает как работало. ТЦ, стройки, бары, кафе и рестораны. Да многие закрылись только из-за страха. Но основная часть населения продолжает жить своей жизнью. Никто никого не хватает и не бьет палками и дубинками. Никто не выписывает глупых штрафов. И никто не сидит тупо по домам. Никто не бегает ни днем ни ночью и не поливает улицы всякой дрянью, якобы убивающей вирус. Никто не обеззараживает дома и подъезды проживающих. НЕТ ЭТОГО НИЧЕГО!!!



То, что было в Китае. То, что творят сейчас во всём мире!!! А теперь всё это вместе сложите. Умножьте на так называемый супер-пупер контагиозный вирус КВ-19, который по идее должен за это время выкосить уже почти всю страну. И еще раз напоминаю! за 1,5 месяца, страну посетило 1,5 млн китайцев - потенциально опасных разносчиков инфекции. Ну и тоже самое в соседних странах для статистики. Посмотрите статистику и сравните с теми странами, которые я указал чуть выше в тексте. вы увидите примерную одинаковую картину. Лаос, Вьетнам-0 смертей. Далее всё более или менее понятно.



Вопрос: что за вирус такой ужасный, что так серьезно прошелся по странам, где отличная экономика, отличная чистота и санитарные нормы. Где мусор рассортирован и ни окурка на улицах. Где медицина на пять голов выше чем в Юго-восточной Азии. Где соблюдается более менее какой то карантин и меры по самоизоляции. ВАС НИЧЕГО НЕ СМУЩАЕТ ДО СИХ ПОР????



Ну и напоследок. На своем канале на ютубе, и здесь в ФБ я сделал официальное заявление и предложение поехать в Ухань в центр "эпидемии" так сказать волонтером врачом, когда там врачи " падали с ног" от работы с пациентами. Обратился к китайским друзьям, что бы помогли приехать в Ухань в разгар эпидемии. Я смотрел на эти ужасные фото врачей и их лица в шрамах от масок. Ну и плюс как врачу мне было интересно увидеть саму болезнь и освоить методики лечения. Но каково было мое удивление, когда мне очень вежливо но настойчиво отказали в моей просьбе!!! Мне было странно слышать нелогичный отказ. почему? Почему, когда пришла беда в дом и предлагаешь волонтерскую человеческую помощь, тебе вдруг заявляют, что на самом деле не так всё плохо и мы типа сами справимся? вот именно в этот момент и закралось сомнение. А был ли мальчик?



Часть № 2.



Честно, не думал, что после первой публикации, будет столько комментариев и отзывов. В первой публикации практически не было цифр для сравнения, что бы просто пораскинуть мозгами на досуге для людей, которые еще сомневаются в управляемости того процесса, который именует себя - КОРОНАВИРУС. В том, что этот процесс управляем, нет никаких сомнений. Посмотрите. Сколько уже опубликовано материалов, и мнений видных экспертов, вирусологов, эпидемиологов, врачей и профессоров с не предвзятым мнением на происходящие события и на саму Так называемую «ПАНДЕМИЮ», которой вертят как хотят такие организации как ВОЗ и им подобные. Посмотрите, с каким упорством, многие правительства стран так и не прислушались к голосу разума и здравого смысла. Такое впечатление, что они все согласовали свои действия на один и тот же сценарий одновременно. Интересно. Что этим правительствам пообещали взамен?



А ГЛАВНОЕ - ВО ИМЯ ЧЕГО?



Правда сейчас уже наблюдается какое то просветление и такие страны как Германия, Австрия начинают кое что понимать и уходить в отказ от всеобщего безумия. Усилились протесты в США во многих штатах. Народ во многих странах начинает понимать, что КВ19-всего лишь ширма. Тут еще какая то мировая дурка по нефти, которая вдруг стала никому не нужна и уже по прогнозам в мае будут даже приплачивать 100 баксов за баррель. Всё это напоминает начала передела. Рождение нового мира. А как известно роды вещь болезненная. Ну и самое интересное, что меня смутило - это какая то специфическая избирательность вируса КВ-19 вызывать эпидемию и смертность в той или иной стране. Конечно же, сам вирус и заболеваемость никто не отрицает и я в том числе. А вот, что дальше происходит, вот это загадка. Просто для размышления привожу по парам страны и данные по ним. Где логика? Как работает вирус? Каждый пусть выводы делает сам. Итак:



Индия и США. Население Индии - примерно 1.млрд. 300 млн. США - 335 млн. Индия: 20.470 заболевших. 652 умерших. США: 852703 заболевших, 47700 умерших..(в Индии такая плотность населения и антисанитария, что даже сравнивать с США страшно. Но как бы чукча сравнивая эти две страны сказал бы - ОДНАКО!!!)



Плюс учитывайте близость Индии к Китаю и вероятную миграцию и то санитарное состояние, которое существует в обеих странах.



Канада и США. Население Канады - 37 млн. Заболеваемость - 40.000. Смертей почти 2000 (это я к тому, что типа кто-то сказал что в жару вирус развивается плохо в при средней температуре очень даже хорошо. Канада вам в помощь).



Мексика. Население - 137 млн. Заболеваемость - 9 500, 857 смертей. (Похоже в Мексике медицина намного круче, чем в США)



Пакистан. Население – 212 млн. Заболеваемость - 10.000. Смертность - 212 человек.(О какой эпидемии может идти речь, и такую заболеваемость и смертность на такое количество населения?. И как оказывается здесь медицина еще круче чем в Мексике!!! Всем срочно перенять методы лечения из Пакистана )



Индонезия – население 276 млн. Заболеваемость -7418. Смертность - 635 человек (аналогично с Пакистаном. Вдумайтесь: 276 млн населения с высочайшей плотностью на один кв. километр и такая заболеваемость и смертность. Пожалуй надо опыт Индонезии учесть в лечении КВ19.)



Т.е. Если сложить население Индонезии и Пакистана мы получим чуть большую цифру с населением Америки.



Вопрос. Что не так с американцами и их медициной?



Теперь по матушке-Европе.



Франция и Германия. Население Франции - 65 млн. Германия - 81млн. Заболеваемость Франции- 120.000, смертность - 21.000. Германия – заболеваемость - 150.000. Смертность-5000. Что не так с французами?



Турция и Англия. Население Турции - 85млн. Англия - 55млн. Турция заболело –почти 100.000. Смертей - 2376. Англия. Заболело - 133.000. Смертей - 18.000. Что не так с англичанами?



Ну и так далее. Сами всё можете проверить и сопоставить страны, где абсолютно разные условия уровень и стиль жизни. И как вы удивитесь, большинство богатых и сытых стран не смогут похвастаться что они впереди планеты всей в смысле хороших результатов, и где введен КАРАНТИН!!! У меня опять просто вопрос: ЧТО ЖЕ ЭТО ЗА ВИРУС ТАКОЙ ХИТРЮЩИЙ, КОТОРЫЙ ТАК УМЕЛО ПОРАЖАЕТ НАСЕЛЕНИЕ благополучных стран и осторожно работает в странах, где, по идее, пандемия КВ-19 должна уже была охватить часть суши с населением более 2 млрд. человек и, имея смертность хотя бы 1%, а это ни много ни мало, а 20 млн человек...



Вас до сих пор ничего не смущает?



Нет вопросов?



Карантин действительно нужен?



Или кто-то, пытается провернуть афёру мирового масштаба незаметно?



Или всех рассадили по домам, чтобы мы не смотрели вверх?



Или просто внести дополнительные страшилки для всеобщего контроля?



Что происходит?



И главное: КОМУ ЭТО НАДО И ВЫГОДНО?!»



Редакционная статья Итак, 4 дня подряд в 98-миллионной стране нет ни одного случая, всего было 268 случаев, из них благополучно выздоровело 207 - все случаи выздоровления широко освещены в прессе. Умерло 0. Остальные заболевшие под наблюдением. Кто не в курсе: Вьетнам, особенно город Хо Ши Мин - это настоящий Вавилон по количеству иностранцев. Так что, к 98 миллионам жителей надо добавить еще около миллиона иностранцев, постоянно живущих и работающих здесь.А еще Вьетнам объявил о намерении стать первой страной Юго-Восточной Азии, готовой возобновить международный туризм.Напомню о том, как развивалась ситуация во Вьетнаме:23-29 января, Китайский новый год - толпы туристов со всего мира, открыты все границы, летают все рейсы, толпы туристов из Китая.30 января - принято решение не открывать школы после Китайского нового года.1 февраля - запрет на прямое авиасообщение с Китаем, однако все китайцы всё равно летают "криво" - через Бангкок или Куалу.26 февраля - пассажиры из 2 корейских городов (Дэгу и Кенсан) обязаны идти на карантин по прилету (в Хо Ши Мине живет и работает около 100 тысяч корейцев).7 марта - запрет на прямое авиасообщение с Южной Кореей, но все мои знакомые корейцы прекрасно летают туда-сюда через Бангкок и Куала-Лумпур.14 марта - все бары и пабы в центре Сайгона закрыты (только в District 1), но рестораны и кофейни работают, все рынки работают. Накануне, 13 марта (пятница) я была в 3 барах в центре, везде было очень многолюдно.15 марта - вводят запрет на въезд граждан Евросоюза и Великобритании. Моя подруга из России спокойно прилетела в этот день из Куала-Лумпур.18 марта - запрет на выдачу виз всем иностранцам. Все прибывающие граждане Евросоюза, США и ЮВА идут на обязательный 14-дневный карантин (въехать могут те, у кого есть временный вид на жительство или действующая виза)21 марта - на обязательный карантин отправляют всех прибывающих (и иностранцев, и вьетнамцев)22 марта - запрет на въезд всех иностранцев25 марта - в Ханое закрыто всё, кроме необходимых сервисов (продуктовые магазины, банки, рынки, почта - открыты)28 марта - все сервисы, кроме магазинов, банков, рынков и почты, закрыты по всей стране.01 апреля - в стране вводится режим Social Distancing, до 15 апреля, теперь он продлен до 22 апреля, но с 16 апреля многие офисы возобновили работу.От себя добавлю: бассейны (во всех новых домах есть свой бассейн и спортзал) были закрыты с 7 февраля, спортзалы - с начала марта, после 20 марта закрыли парки.Но при этом: многие офисы (особенно корейские и японские) продолжали работать, рынки работали, street-food работал (уличное караоке тоже, ха-ха), запрета на выход на улицу и на перемещения по городу не было (на севере страны были точечно закрыты на lockdown некоторые деревни). Вьетнамцы очень социальные люди по своей природе, поэтому им не хотелось работать дома, все наши сотрудники хотели вернуться в офис. Семьи здесь огромные, несколько поколений живет под одной крышей, от древних бабушек до новорожденных, поэтому social distancing здесь такой, весьма условный.По хронологии легко отследить, что страна, имеющая обширную границу с Китаем, принимающая сотни тысяч туристов жила практически обычной жизнью вплоть до средины марта! Страна, где много пожилых людей - и эти пожилые люди не дистанцируются. Страна, где гигиена улиц и уличной еды весьма сомнительна. И ничего страшного не произошло. Никаких рефрижераторов для тел, гор трупов на обочинах, переполненных моргов, никаких ужасов и истерик.***Доктор Вадим, который много лет работает в соседней со Вьетнамом Камбодже пишет про свою страну практически то же самое, и делает из этих фактов крайне интересные выводы:«Я не буду никого ни в чем убеждать. 30 лет работы в медицине дают хороший опыт для борьбы с предубеждениями. Я не верю в сказки и мифы о здоровье. Я практик и верю только тому, что одновременно слышу и вижу собственными глазами.Наблюдая с самого начала всю возню с КВ-19 и отслеживая как развиваются события по всем направлениям, в том числе и стране моего проживания, можно с уверенностью сказать, что -это очень умная интересная игра на выживание!!! Кто обладает аналитическим мышлением, тот сразу увидит массу несостыковок во всей этой бредовой идее - КОРОНАВИРУС!!!.Поясню. С декабря по февраль Камбоджу (именно здесь я работаю и живу уже долгое время) посетило китайских туристов в том числе из провинции Хубэй около 1,5 млн человек. Т..е когда еще практически не было никаких карантинных мер. Чуть меньшее число китайцев посетило такие близлежащие страны как Вьетнам, Лаос, Монголия, Бирма, Непал, Бангладеш, Тайвань, Индия.. Сами понимаете, очень много вероятных переносчиков КВ-19. Так же понимаете примерно, какова санитарная обстановка в этих странах. Плюс-минус - почти одинаково, за исключением думаю Индии и Бангладеш, где совсем всё плохо с санитарией.Далее. Камбоджа - единственная страна, которая не побоялась принять известный океанический лайнер Westerdam с зараженными на борту пассажирами. Все остальные страны ушли в отказ. Всё благополучно разъехались по домам из аэропорта Пномпеня. На сегодня в Камбодже 122 зараженных, 107 выздоровело, 0-смертей. Пятый день в стране уже не регистрируют никаких случаев заражения. Эта та страна, где сегодня супер- и мегалайтовый карантин, где закрыты только школы и университеты. Всё остальное работает как работало. ТЦ, стройки, бары, кафе и рестораны. Да многие закрылись только из-за страха. Но основная часть населения продолжает жить своей жизнью. Никто никого не хватает и не бьет палками и дубинками. Никто не выписывает глупых штрафов. И никто не сидит тупо по домам. Никто не бегает ни днем ни ночью и не поливает улицы всякой дрянью, якобы убивающей вирус. Никто не обеззараживает дома и подъезды проживающих. НЕТ ЭТОГО НИЧЕГО!!!То, что было в Китае. То, что творят сейчас во всём мире!!! А теперь всё это вместе сложите. Умножьте на так называемый супер-пупер контагиозный вирус КВ-19, который по идее должен за это время выкосить уже почти всю страну. И еще раз напоминаю! за 1,5 месяца, страну посетило 1,5 млн китайцев - потенциально опасных разносчиков инфекции. Ну и тоже самое в соседних странах для статистики. Посмотрите статистику и сравните с теми странами, которые я указал чуть выше в тексте. вы увидите примерную одинаковую картину. Лаос, Вьетнам-0 смертей. Далее всё более или менее понятно.что за вирус такой ужасный, что так серьезно прошелся по странам, где отличная экономика, отличная чистота и санитарные нормы. Где мусор рассортирован и ни окурка на улицах. Где медицина на пять голов выше чем в Юго-восточной Азии. Где соблюдается более менее какой то карантин и меры по самоизоляции. ВАС НИЧЕГО НЕ СМУЩАЕТ ДО СИХ ПОР????Ну и напоследок. На своем канале на ютубе, и здесь в ФБ я сделал официальное заявление и предложение поехать в Ухань в центр "эпидемии" так сказать волонтером врачом, когда там врачи " падали с ног" от работы с пациентами. Обратился к китайским друзьям, что бы помогли приехать в Ухань в разгар эпидемии. Я смотрел на эти ужасные фото врачей и их лица в шрамах от масок. Ну и плюс как врачу мне было интересно увидеть саму болезнь и освоить методики лечения. Но каково было мое удивление, когда мне очень вежливо но настойчиво отказали в моей просьбе!!! Мне было странно слышать нелогичный отказ. почему? Почему, когда пришла беда в дом и предлагаешь волонтерскую человеческую помощь, тебе вдруг заявляют, что на самом деле не так всё плохо и мы типа сами справимся? вот именно в этот момент и закралось сомнение. А был ли мальчик?Честно, не думал, что после первой публикации, будет столько комментариев и отзывов. В первой публикации практически не было цифр для сравнения, что бы просто пораскинуть мозгами на досуге для людей, которые еще сомневаются в управляемости того процесса, который именует себя - КОРОНАВИРУС. В том, что этот процесс управляем, нет никаких сомнений. Посмотрите. Сколько уже опубликовано материалов, и мнений видных экспертов, вирусологов, эпидемиологов, врачей и профессоров с не предвзятым мнением на происходящие события и на саму Так называемую «ПАНДЕМИЮ», которой вертят как хотят такие организации как ВОЗ и им подобные. Посмотрите, с каким упорством, многие правительства стран так и не прислушались к голосу разума и здравого смысла. Такое впечатление, что они все согласовали свои действия на один и тот же сценарий одновременно. Интересно. Что этим правительствам пообещали взамен?Правда сейчас уже наблюдается какое то просветление и такие страны как Германия, Австрия начинают кое что понимать и уходить в отказ от всеобщего безумия. Усилились протесты в США во многих штатах. Народ во многих странах начинает понимать, что КВ19-всего лишь ширма. Тут еще какая то мировая дурка по нефти, которая вдруг стала никому не нужна и уже по прогнозам в мае будут даже приплачивать 100 баксов за баррель. Всё это напоминает начала передела. Рождение нового мира. А как известно роды вещь болезненная. Ну и самое интересное, что меня смутило - это какая то специфическая избирательность вируса КВ-19 вызывать эпидемию и смертность в той или иной стране. Конечно же, сам вирус и заболеваемость никто не отрицает и я в том числе. А вот, что дальше происходит, вот это загадка. Просто для размышления привожу по парам страны и данные по ним. Где логика? Как работает вирус? Каждый пусть выводы делает сам. Итак:Индия и США. Население Индии - примерно 1.млрд. 300 млн. США - 335 млн. Индия: 20.470 заболевших. 652 умерших. США: 852703 заболевших, 47700 умерших..(в Индии такая плотность населения и антисанитария, что даже сравнивать с США страшно. Но как бы чукча сравнивая эти две страны сказал бы - ОДНАКО!!!)Плюс учитывайте близость Индии к Китаю и вероятную миграцию и то санитарное состояние, которое существует в обеих странах.Канада и США. Население Канады - 37 млн. Заболеваемость - 40.000. Смертей почти 2000 (это я к тому, что типа кто-то сказал что в жару вирус развивается плохо в при средней температуре очень даже хорошо. Канада вам в помощь).Мексика. Население - 137 млн. Заболеваемость - 9 500, 857 смертей. (Похоже в Мексике медицина намного круче, чем в США)Пакистан. Население – 212 млн. Заболеваемость - 10.000. Смертность - 212 человек.(О какой эпидемии может идти речь, и такую заболеваемость и смертность на такое количество населения?. И как оказывается здесь медицина еще круче чем в Мексике!!! Всем срочно перенять методы лечения из Пакистана )Индонезия – население 276 млн. Заболеваемость -7418. Смертность - 635 человек (аналогично с Пакистаном. Вдумайтесь: 276 млн населения с высочайшей плотностью на один кв. километр и такая заболеваемость и смертность. Пожалуй надо опыт Индонезии учесть в лечении КВ19.)Т.е. Если сложить население Индонезии и Пакистана мы получим чуть большую цифру с населением Америки.Вопрос. Что не так с американцами и их медициной?Теперь по матушке-Европе.Франция и Германия. Население Франции - 65 млн. Германия - 81млн. Заболеваемость Франции- 120.000, смертность - 21.000. Германия – заболеваемость - 150.000. Смертность-5000. Что не так с французами?Турция и Англия. Население Турции - 85млн. Англия - 55млн. Турция заболело –почти 100.000. Смертей - 2376. Англия. Заболело - 133.000. Смертей - 18.000. Что не так с англичанами?Ну и так далее. Сами всё можете проверить и сопоставить страны, где абсолютно разные условия уровень и стиль жизни. И как вы удивитесь, большинство богатых и сытых стран не смогут похвастаться что они впереди планеты всей в смысле хороших результатов, и где введен КАРАНТИН!!! У меня опять просто вопрос: ЧТО ЖЕ ЭТО ЗА ВИРУС ТАКОЙ ХИТРЮЩИЙ, КОТОРЫЙ ТАК УМЕЛО ПОРАЖАЕТ НАСЕЛЕНИЕ благополучных стран и осторожно работает в странах, где, по идее, пандемия КВ-19 должна уже была охватить часть суши с населением более 2 млрд. человек и, имея смертность хотя бы 1%, а это ни много ни мало, а 20 млн человек...Вас до сих пор ничего не смущает?Нет вопросов?Карантин действительно нужен?Или кто-то, пытается провернуть афёру мирового масштаба незаметно?Или всех рассадили по домам, чтобы мы не смотрели вверх?Или просто внести дополнительные страшилки для всеобщего контроля?Что происходит?И главное: КОМУ ЭТО НАДО И ВЫГОДНО?!»Редакционная статья НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ newizv.ru Категории: политика, в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: аналитика, контроль, пандемия, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 128 раз Комментарии