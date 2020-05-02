ООН призвала Украину наказать виновных в одесской трагедии 🔊 Воспроизвести Фото из архива ТАСС







За прошедший год не наблюдалось никаких существенных успехов в расследовании массового сожжения людей в одесском Доме профсоюзов. Об этом заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер, сказано в релизе организации, опубликованном 1 мая.



«Последние шесть лет семьи жертв борются за справедливость в отношении своих близких. Все эти шесть лет правосудие остается призрачным», — рассказала она.



В документе сказано, что в 2019 году не было прогресса ни в расследовании, ни в судебных процессах.



«Ни расследования, ни судебные процессы не продвинулись вперёд со 2 мая 2019 года. Мы также видим отсутствие прогресса в расследовании смертей на Куликовом Поле. Также мы не видели существенного прогресса в уголовных процессах в отношении сотрудников полиции, обвиняемых в ненадлежащем реагировании на столкновения и беспорядки», — добавила Богнер. За прошедший год не наблюдалось никаких существенных успехов в расследовании массового сожжения людей в одесском Доме профсоюзов. Об этом заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер, сказано в релизе организации, опубликованном 1 мая.«Последние шесть лет семьи жертв борются за справедливость в отношении своих близких. Все эти шесть лет правосудие остается призрачным», — рассказала она.В документе сказано, что в 2019 году не было прогресса ни в расследовании, ни в судебных процессах.«Ни расследования, ни судебные процессы не продвинулись вперёд со 2 мая 2019 года. Мы также видим отсутствие прогресса в расследовании смертей на Куликовом Поле. Также мы не видели существенного прогресса в уголовных процессах в отношении сотрудников полиции, обвиняемых в ненадлежащем реагировании на столкновения и беспорядки», — добавила Богнер.



В Литве же очередную годовщину трагедии в Одессе "не заметили". Так, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, чрезвычайно активно высказывающийся по украинским вопросам вчера, 1 мая в эфире государственного телеканала LRT заявил: "Вирус не мешает прямой российской агрессии против Украины. Статистика показывает, что количество обстрелов увеличилось, если сравнивать с тем же периодом прошлого года".



Министр сообщил, что во время ожесточенных боев погиб один украинский военный и еще 4 были ранены.



Портал



Понятное дело, что этот портал, вслед за министром, не упомянул о том, что только за последнее время от огня ВСУ погибла одна девушка, кстати, гражданка Украины, а второй мирный житель вчера был ранен.



На этом фоне не удивительно, что ООН может вспоминать о трагедии в Одессе, а в Литве представители властных структур забыли о ней напрочь.



А это ещё одно выказывание Л.Линкявичюса в эпоху коронавируса:



Представитель ООН вновь призвала власти Украины обеспечить привлечение к ответственности виновных в трагедии, сообщает ИА REGNUM. В Литве же очередную годовщину трагедии в Одессе "не заметили". Так, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, чрезвычайно активно высказывающийся по украинским вопросам вчера, 1 мая в эфире государственного телеканала LRT заявил: "Вирус не мешает прямой российской агрессии против Украины. Статистика показывает, что количество обстрелов увеличилось, если сравнивать с тем же периодом прошлого года".Министр сообщил, что во время ожесточенных боев погиб один украинский военный и еще 4 были ранены.Портал ru.delfi.lt , сообщая об откровениях понаса Линкявичюса, напомнил, что министр в конце февраля говори, что Россия не соблюдает Минские соглашения, хотя многие рядовые комментаторы того же Delfi уже много раз обращали внимание на то, что Россия в упомянутых соглашениях вообще не упомянута как одна из сторон конфликта.Понятное дело, что этот портал, вслед за министром, не упомянул о том, что только за последнее время от огня ВСУ погибла одна девушка, кстати, гражданка Украины, а второй мирный житель вчера был ранен.На этом фоне не удивительно, что ООН может вспоминать о трагедии в Одессе, а в Литве представители властных структур забыли о ней напрочь.А это ещё одно выказывание Л.Линкявичюса в эпоху коронавируса: Инф. «Обзора», ИА Регнум Категории: в Европе Ключевые слова: Одесса, Дом профсоюзов — статья прочитана 181 раз Комментарии