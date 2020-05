Загрузка... Комета Борисова - первая, прилетевшая в Солнечную систему издалека. В ней много загадочного 🔊 Воспроизвести NRAO/AUI/NSF, S. DAGNELLO Image caption Рисунок: комета Борисова



Необычный состав кометы Борисова может раскрыть загадку ее происхождения. Дело в том, что это первая комета из межзвездной среды, замеченная в Солнечной системе, сообщает



Две группы ученых независимо друг от друга обнаружили существенные отличия в ее изотопном составе по сравнению с кометами, которые возникли в нашей звездной системе.



Комета, вероятно, была выброшена из своей системы и летела миллионы или даже миллиарды лет по межзвездной среде. Впервые она была замечена 30 августа 2019 года астрономом-любителем Геннадием Борисовым в ходе наблюдений в Крымской астрофизической обсерватории в Бахчисарае. Необычный состав кометы Борисова может раскрыть загадку ее происхождения. Дело в том, что это первая комета из межзвездной среды, замеченная в Солнечной системе, сообщает ВВС Две группы ученых независимо друг от друга обнаружили существенные отличия в ее изотопном составе по сравнению с кометами, которые возникли в нашей звездной системе.Комета, вероятно, была выброшена из своей системы и летела миллионы или даже миллиарды лет по межзвездной среде. Впервые она была замечена 30 августа 2019 года астрономом-любителем Геннадием Борисовым в ходе наблюдений в Крымской астрофизической обсерватории в Бахчисарае.



Оказалось, что комета Борисова содержит необычно много монооксида углерода. К такому выводу независимо друг от друга пришли авторы двух научных статей, опубликованных в отраслевом издании Nature Astronomy.



Первая статья принадлежит группе экспертов под руководством сотрудников НАСА, работающих в центре космических полетов Годдарда в штате Мэриленд. Для наблюдений они использовали радиотелескопы ALMA в Чили.



Вторая - работа ученых из Обернского университета в штате Алабама, которые наблюдали за кометой с помощью космического телескопа “Хаббл” и орбитальной обсерватории “Свифт”.



Обе группы исследователей обнаружили два соединения в газах, выделяющихся из кометы - цианистый водород (HCN) и монооксид углерода (CO).



Цианистый водород наблюдали в атмосфере кометы и раньше, и его содержание в ней не отличается от комет Солнечной системы.



Однако уровень монооксида углерода вокруг кометы Борисова удивил ученых. Астрономы, пользовавшиеся для своих наблюдений телескопом ALMA, предположили, что в этом небесном теле уровень CO может быть на порядок или даже два порядка выше, чем в обычной комете (в 9-26 раз).



"Впервые мы смогли заглянуть внутрь кометы из-за пределов Солнечной системы, и она разительно отличается от большинства комет, виденных нами прежде", - говорит Мартин Кординер из центра космических полетов Годдарда НАСА.



Монооксид углерода встречается в большинстве комет. Более высокое содержание CO характерно для новых комет, образовавшихся в Солнечной системе - однако не на таком уровне, как в комете Борисова.



Вместе с тем, его концентрация сильно варьируется от кометы к комете - и наука пока не знает почему. Это может быть отчасти связано с положением кометы в звездной системе на момент ее формирования.



Это также может быть связано и с тем, как часто орбита кометы приводит ее к звезде, тем самым вызывая испарение части льда.



Если новые данные указывают на место формирования кометы Борисова, то возможно, что она формировалась иначе, чем кометы Солнечной системы, - в очень холодной части далекой планетарной системы.



Она могла сформироваться из элементов с высоким содержанием льдов монооксида углерода, которые встречаются лишь в самых холодных частях Вселенной, где температура опускается ниже -250 градусов Цельсия.



Мартин Кординер из центра космических полетов Годдарда указывает, что необходимые для возникновения такой кометы условия встречаются в протопланетных дисках, из которых формируются планеты. Многие из этих дисков содержат холодные газы и пыль. Ученый не исключает, что и комета Борисова могла сформироваться в подобных условиях.



Однако Деннис Бодевиц из Обернского университета в Алабаме считает, что комета могла возникнуть возле красного карлика - это самый часто встречающийся во Млечном Пути тип звезд. Эти относительно холодные звезды содержат все необходимое для формирования подобной кометы, считает Бодевиц.



Высокая скорость движения кометы (33 км/с) может указывать на то, что ее выбросило из ее системы после близкого контакта с проходящей звездой или огромной планетой, считают астрономы.



ESO / M. KORNMESSER Image caption Оумуамуа стало первым известным небесным телом в Солнечной системе, зародившимся из-за его пределов. Статус этого объекта вызвал споры ученых



Это второе небесное тело межзвездного происхождения, обнаруженное в Солнечной системе. Первое было замечено в 2017 году и названо 1I/Оумуамуа ("разведчик" или "первопроходец" в переводе с гавайского языка). Его сначала приняли за комету, однако после изучения химического состава классифицировали как астероид.



