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В РПЦ объяснили, почему церковь отрицает возможность существования инопланетян

Митрополит Волоколамский Иларион © Михаил Терещенко/ТАСС


Церковь исходит из того, что инопланетяне не существуют, поскольку в Библии ничего не сказано о них. В то же время существование ангелов и демонов подтверждается многовековым опытом церковных людей, заявил в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), передает ТАСС.

Отвечая на вопрос зрителя, почему в ангелов и дьявола можно верить, а в инопланетян - нет, митрополит сослался на книгу иеромонаха Серафима (Роуза) "Православие и религия будущего", в которой автор доказывает, что якобы видевшие инопланетян люди на самом деле встречали демонов. По словам Илариона, подобные встречи с бесами "существуют в изобилии" в житийной литературе. "А в то, что ангелы и демоны существуют, церковь верит не потому, что где-то это написано, а потому, что это подтверждается многовековым опытом церковных людей", - добавил он, отметив, что случаи соприкосновения с демоническими силами случались и в его пастырской практике.
"Если бы действительно существовали какие-то инопланетные цивилизации, то в Священном писании, в Библии, об этом обязательно было бы хоть что-нибудь сказано. Если об этом ничего не сказано, значит, мы исходим из того, что их не существует", - пояснил митрополит Иларион.
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ТАСС
Категории: общество, история, образование
Ключевые слова: церковь, инопланетяне
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добавлена сегодня, 2 мая, 16:20

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