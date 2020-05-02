Неподалеку от Солнечной системы нашли близнеца Земли 🔊 Воспроизвести Изображение Kepler-1649c в представлении художника © NASA/Ames Research Center/Daniel Rutter



Из-за "невнимательного" компьютерного алгоритма астрономы едва не упустили уникальное открытие, передает



В 300 световых годах от Солнечной системы астрономы обнаружили экзопланету Kepler-1649c, которая чрезвычайно похожа на Землю по размерам и температуре поверхности. Открытие едва не пропустили: его "проглядел" компьютерный алгоритм, который анализировал данные космической обсерватории Kepler, но ручная проверка спасла ситуацию. Описание планеты опубликовал научный журнал Astrophysical Journal Letters, кратко об этом пишет Gizmodo. Из-за "невнимательного" компьютерного алгоритма астрономы едва не упустили уникальное открытие, передает ТАСС В 300 световых годах от Солнечной системы астрономы обнаружили экзопланету Kepler-1649c, которая чрезвычайно похожа на Землю по размерам и температуре поверхности. Открытие едва не пропустили: его "проглядел" компьютерный алгоритм, который анализировал данные космической обсерватории Kepler, но ручная проверка спасла ситуацию. Описание планеты опубликовал научный журнал Astrophysical Journal Letters, кратко об этом пишет Gizmodo. "Если говорить о размерах и температуре, то это наиболее похожая на Землю планета, которую телескоп Kepler когда-либо находил", – отметил соавтор исследования, Джефф Кофлин из Института SETI (США).



Найденная планета вращается вокруг красного карлика Kepler-1649. Данные, которые сейчас есть у астрономов, позволяют сказать, что она в большой степени похожа на Землю. Во-первых, по размеру: ее диаметр лишь в 1,06 раза больше земного. Второй показатель, который дает астрономам сделать такой вывод – это равновесная температура в –39 °C, она в наибольшей степени близка к равновесной температуре Земли, 5 °С.



Равновесной ученые называют теоретическую температуру, которая была бы на поверхности планеты, если бы та была абсолютно черным телом и получала бы тепло только от своего светила. Пока других данных о Kepler-1649c – в частности, о наличии на ней атмосферы или отражательной способности ее поверхности – у ученых нет, поэтому эта оценка наиболее точная в имеющихся условиях.



По остальным параметрам новая экзопланета на Землю похожа гораздо меньше – ее звезда, Kepler-1649, в четыре раза меньше Солнца, год на Kepler-1649c составляет 19,5 земных суток, да и жизни на ней, скорее всего, нет. Тем не менее, это наиболее похожее на нашу планету небесное тело – ранее ученые находили лишь планеты, которые напоминали Землю либо только по размеру, либо только по температуре.



Сбой алгоритма



Однако такое уникальное открытие могло и не свершиться. Дело в том, что для того, чтобы "отсмотреть" огромное количество данных, которые космическая обсерватория Kepler собрала за 9 лет своей работы, ученые привлекают специально созданные компьютерные алгоритмы. Несколько лет назад снимки с Kepler-1649c анализировал алгоритм Robovetter, однако он не увидел в данных этой планеты.



Только позже ее обнаружила специальная команда ученых, которые проверяли "отбракованные" алгоритмом данные. "Если бы не проверяли работу алгоритма вручную, мы бы потеряли ее (планету Kepler-1649c, – прим. ТАСС)", – рассказал руководитель исследования Эндрю Вандербург.



Несмотря на выдающийся результат, астрономы со всего мира продолжают изучать данные Kepler и других подобных обсерваторий в надежде найти экзопланеты, еще более похожие на Землю, возможно даже со следами жизни. ТАСС Категории: технологии, образование Ключевые слова: космос, земля, исследование, телескоп — статья прочитана 166 раз Комментарии