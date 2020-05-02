Загрузка... Billboard: правила номинации на «Оскар» изменили из-за пандемии 🔊 Воспроизвести Reuters



Из-за пандемии организаторы премии «Оскар» приняли решение впервые допустить до участия в отборе в номинанты фильмы, показанные онлайн, передаёт Billboard. Исключение из правил Академии кинематографических наук и искусств потребовалось в связи с закрытием всех кинотеатров Лос-Анджелеса, показ в одном из которых был обязательным условием для участия в конкурсе.



Американская Академия кинематографических наук и искусств впервые допустит к отбору в номинанты на премию «Оскар» фильмы, показанные онлайн в период закрытия кинотеатров из-за коронавируса, сообщает Billboard.



«Исторически трагическая пандемия COVID-19 требует этого временного исключения из наших правил отбора наград», — заявил президент академии Дэвид Рубин. Американская Академия кинематографических наук и искусств впервые допустит к отбору в номинанты на премию «Оскар» фильмы, показанные онлайн в период закрытия кинотеатров из-за коронавируса, сообщает Billboard.«Исторически трагическая пандемия COVID-19 требует этого временного исключения из наших правил отбора наград», — заявил президент академии Дэвид Рубин.



Однако претендентом на премию 2021 года сможет стать лента, которая будет доступна на специальном сайте академии в течение 60 дней с момента выхода в эфир и соответствовать всем другим требованиям.



При этом Рубин добавил, что исключение будет распространяться лишь на 93-ю церемонию вручения премии и и потеряет силу «в день, который будет определён академией и когда кинотеатры вновь откроются». Все фильмы, выпущенные после этой даты, должны будут соответствовать стандартным требованиям.



«Академия убеждена, что не существует лучшего способа пережить волшебство фильмов, чем увидеть их на экране кинотеатра. Наше убеждение на этот счёт остаётся неизменным и непоколебимым», — объяснили Рубин и генеральный директор академии Доун Хадсон.



При этом организаторы премии намерены расширить список кинотеатров, в которых можно будет провести отборочные показы. Кроме кинотеатров Лос-Анджелеса в нём появятся залы в Нью-Йорке, Чикаго, Майами, Атланте и области залива Сан-Франциско.



Кроме того, Billboard сообщает, что в этом году будут объединены номинации за микширование звука и редактирование звука.



Ещё одним нововведением станет упразднение рассылки фильмов членам академии на DVD, а также печатных материалов, — после 93-й церемонии вся предварительная работа с претендентами переносится в интернет.



Оригинал новости ИноТВ Исключение из правил потребовалось в связи с закрытием всех кинотеатров Лос-Анджелеса. До сих пор обязательным условием для участия в конкурсе на получение премии был показ фильма в одном из коммерческих кинотеатров округа Лос-Анжелес в течение семи дней подряд.Однако претендентом на премию 2021 года сможет стать лента, которая будет доступна на специальном сайте академии в течение 60 дней с момента выхода в эфир и соответствовать всем другим требованиям.При этом Рубин добавил, что исключение будет распространяться лишь на 93-ю церемонию вручения премии и и потеряет силу «в день, который будет определён академией и когда кинотеатры вновь откроются». Все фильмы, выпущенные после этой даты, должны будут соответствовать стандартным требованиям.«Академия убеждена, что не существует лучшего способа пережить волшебство фильмов, чем увидеть их на экране кинотеатра. Наше убеждение на этот счёт остаётся неизменным и непоколебимым», — объяснили Рубин и генеральный директор академии Доун Хадсон.При этом организаторы премии намерены расширить список кинотеатров, в которых можно будет провести отборочные показы. Кроме кинотеатров Лос-Анджелеса в нём появятся залы в Нью-Йорке, Чикаго, Майами, Атланте и области залива Сан-Франциско.Кроме того, Billboard сообщает, что в этом году будут объединены номинации за микширование звука и редактирование звука.Ещё одним нововведением станет упразднение рассылки фильмов членам академии на DVD, а также печатных материалов, — после 93-й церемонии вся предварительная работа с претендентами переносится в интернет. Загрузка... russian.rt.com Категории: общество, культура, в мире, история Ключевые слова: кино, Китай, оскар, вирус, пандемия — статья прочитана 85 раз Комментарии