Forbes США : Россия, похоже, справится с нефтяным кризисом 2020 года



Россия переживет нынешний нефтяной кризис, уверен американский эксперт, ведь у нее есть доллары. Ситуация, как в последний период существования СССР, когда 10-долларовая нефть разрушила советскую систему, не повторится.



Прогнозы на нынешний год будут в значительной мере пересмотрены и будут отличаться от предсказанного ранее профицита в размере 0,8%, однако Луиш Пейшоту (Luiz Peixoto), экономист финансовой группы BNP Paribas, не считает, что это негативно повлияет на способность России обслуживать свои долги. Соотношение долга к ВВП там составляет менее 35% ВВП.



«Никакого снижения рейтинга», — говорит Пейшоту. «Судя по всему, России не грозит какое-либо снижение рейтинга, несмотря на распространяющийся шок. Наша кредитная моделирующая программа указывает на повышение рейтинга», — добавляет он.



Инвесторам, вкладывающим свои средства в акции, нравится Россия, поскольку цены там стали еще ниже.



«Мы приобрели акции Газпрома, «Норильского никеля», и X5, а еще собираемся докупить акции «Яндекса», — говорит Арент Тийсен (Arent Thijsen), руководитель инвестиционного фонда голландской компании Blauwtulp Wealth Management. — Многие российские акции в настоящий момент стоят очень дешево, и неожиданным образом они показывают рост».



Сделка ОПЕК+, предусматривавшая сокращение добычи нефти, стала ударом для нефтяных доходов России, и местные инвесторы отвернулись от крупных российских нефтегазовых компаний, приносивших раньше значительные доходы.



Но, с другой стороны, благоприятные условия для нового урожая зерновых и устойчивый спрос в мире на продовольствие могут обеспечить российскому правительству определенную подушку безопасности, и у него не будет финансовых проблем даже в том случае, если самоизоляция причинит больше вреда, чем ожидается.



С учетом масштабности и многосторонности воздействия нынешнего режима самоизоляции на экономику, в худшем случае ВВП России сократится примерно на 10%.



Другими словами, снижение курса акций — это реальный риск. Однако различие между современной Россией и Советским Союзом состоит в том, что сегодня Москва в большей степени связана с западными рынками капиталов, и это не закрытая страна. А ее валюта свободно котируется.



Глава Сбербанка Герман Греф называет нынешний кризис «прогулкой в парке» (walk in the park) или «легкой прогулкой» в сравнении с прежними кризисными ситуациями в России. Тем не менее, зависимость России от нефти и природного газа все еще остается огромной проблемой спустя много лет после развала Советского Союза, и сегодня это чувствуется во многих областях, тогда как политическое давление имеет большее значение, чем раньше.



Аналитики компании TS Lombard во главе с Крисом Гренвиллем (Chris Granville) считают, что Россия сегодня глубже погружается в рецессию, чем это было в 2014 году, когда цены на нефть находились в свободном падении, а Центральный банк изменил свою политику в отношении поддержки рубля.



На этот раз Россия столкнется с более значительным дефицитом бюджета, и под вопросом окажется тот фискальный консерватизм, который, на самом деле, так нравится иностранным инвесторам, особенно если они являются владельцами облигаций.



Россия после пандемии коронавируса, возможно, столкнется со значительно более крупным долгом. Но у нее есть пространство для маневра.



«С одной стороны, вся тяжесть перестройки после шока 2014 года была возложена на домохозяйства, реальных доходы которых сократились тогда более чем на 10%, — говорит Гренвилл. — Теперь эта картина будет перевернута. Как ожидается, потребление домохозяйств сократится в этом году всего примерно на 2,6%. Резервы Центрального барка России уменьшатся примерно на 70 миллиардов долларов, которые будут направлены на поддержку спроса домохозяйств».



Это сможет защитить правящий путинский класс, партию «Единая Россия», которой предстоит побороться за результат на парламентских выборах (выборы в Государственную Думу) в сентябре 2021 года. Если финансовое положение россиян к тому времени не улучшится, то это будет плохой новостью для партии, руководящей страной с момента развала Советского Союза. Возможно, именно зависимость от нефти смела правящий класс в первый раз. Нынешние правители не хотят, чтобы теперь эта зависимость смела их.



Автор: Кеннет Рапоза (Kenneth Rapoza) для Forbes, США, перевод ИноСМИ