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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Индии за сутки выявили более 2, 2 тыс. случаев заражения коронавирусом
Таким образом, общее число заразившихся новым коронавирусом в стране достигло 37 336 случаев.
При этом, как следует из данных ведомства, в настоящее время на лечении от заболевания COVID-19 находятся 26 167 человек при 9 950 выздоровевших (1 062 человека за минувшие сутки) и 1 218 летальных исходах (+71 человек за последние 24 часа).
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 1 мая стало известно, что почти две тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа выявлено в Индии за прошедшие сутки при общем количестве инфицированных на тот момент 35 043 человек.
Источник: https://regnum.ru/news/society/2936252.html
Ключевые слова: индия, коронавирус
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