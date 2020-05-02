В Индии за сутки выявили более 2, 2 тыс. случаев заражения коронавирусом 🔊 Воспроизвести



Таким образом, общее число заразившихся новым коронавирусом в стране достигло 37 336 случаев.



При этом, как следует из данных ведомства, в настоящее время на лечении от заболевания COVID-19 находятся 26 167 человек при 9 950 выздоровевших (1 062 человека за минувшие сутки) и 1 218 летальных исходах (+71 человек за последние 24 часа).



Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 1 мая стало известно, что почти две тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа выявлено в Индии за прошедшие сутки при общем количестве инфицированных на тот момент 35 043 человек.



Источник: https://regnum.ru/news/society/2936252.html Более 2,2 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом выявлено в Индии за минувшие сутки. Это следует из обнародованных 2 мая данных индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.Таким образом, общее число заразившихся новым коронавирусом в стране достигло 37 336 случаев.При этом, как следует из данных ведомства, в настоящее время на лечении от заболевания COVID-19 находятся 26 167 человек при 9 950 выздоровевших (1 062 человека за минувшие сутки) и 1 218 летальных исходах (+71 человек за последние 24 часа).Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 1 мая стало известно, что почти две тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа выявлено в Индии за прошедшие сутки при общем количестве инфицированных на тот момент 35 043 человек. Категории: в мире, здоровье Ключевые слова: индия, коронавирус — статья прочитана 174 раза Комментарии