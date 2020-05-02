Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике, посетив церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений. Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает ТАСС.
"Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын лично перерезал ленту, символизирующую завершение строительства, приняв участие в церемонии", - отметило ЦТАК. По информации агентства, торжественное открытие завода с участием лидера КНДР состоялось 1 мая и было приурочено к международному празднику трудящихся, который традиционно широко отмечается в народной республике.
"Под звуки приветственного марша товарищ Ким Чен Ын вышел на место церемонии, - сообщило ЦТАК. - Все участники бурно кричали "Ура!", приветствуя уважаемого высшего руководителя". В торжественной обстановке лидер КНДР перерезал ленту завершения строительства, а затем "махал рукой ликующим строителям и массам".
Новые фотографии
ЦТАК также опубликовало новые фото лидера КНДР. По информации агентства, Ким Чен Ына сопровождали зампред Госсовета КНДР Пак Бон Дю, премьер кабинета министров Ким Чжэ Рён, а также первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, которая приходится младшей сестрой лидеру КНДР.
На фотографиях лидер КНДР запечатлен без видимых следов болезни, которую ему в последнее время приписывали ряд зарубежных СМИ, распространяя ничем не подтвержденные слухи.
Фотографы агентства также сфотографировали Ким Чен Ына сидящим в президиуме торжественной церемонии на фоне ликующих рабочих и строителей завода. На одном из снимков Ким Чен Ын улыбается и аплодирует на фоне плаката "Церемония завершения строительства Сунчхонского завода по производству удобрений" с обозначенной датой мероприятия - 1 мая 2020 года. Несколько фотографий показывают, что лидер КНДР обошел территорию нового завода и осмотрел некоторые производственные корпуса.
Ким Чен Ын также прошел по некоторым цехам нового завода, где ему рассказали о процессах производства фосфора и удобрений для сельского хозяйства на его основе. Как подчеркнуло ЦТАК, лидер КНДР назвал запуск в эксплуатацию Сунчхонского завода по производству фосфорных удобрений "важным моментом вывода химической промышленности страны на более высокую стадию".
Отсутствие на публике
Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) по вопросам внутренней политики. В частности, Ким Чен Ын не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания (ВНС), а также впервые за годы своего правления не принял участие в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие Ким Чен Ына в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни лидера КНДР. Участие Ким Чен Ына в церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений стало его первым с 11 апреля появлением на публике.
Новые фотографии
ЦТАК также опубликовало новые фото лидера КНДР. По информации агентства, Ким Чен Ына сопровождали зампред Госсовета КНДР Пак Бон Дю, премьер кабинета министров Ким Чжэ Рён, а также первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, которая приходится младшей сестрой лидеру КНДР.
На фотографиях лидер КНДР запечатлен без видимых следов болезни, которую ему в последнее время приписывали ряд зарубежных СМИ, распространяя ничем не подтвержденные слухи.
Фотографы агентства также сфотографировали Ким Чен Ына сидящим в президиуме торжественной церемонии на фоне ликующих рабочих и строителей завода. На одном из снимков Ким Чен Ын улыбается и аплодирует на фоне плаката "Церемония завершения строительства Сунчхонского завода по производству удобрений" с обозначенной датой мероприятия - 1 мая 2020 года. Несколько фотографий показывают, что лидер КНДР обошел территорию нового завода и осмотрел некоторые производственные корпуса.
Ким Чен Ын также прошел по некоторым цехам нового завода, где ему рассказали о процессах производства фосфора и удобрений для сельского хозяйства на его основе. Как подчеркнуло ЦТАК, лидер КНДР назвал запуск в эксплуатацию Сунчхонского завода по производству фосфорных удобрений "важным моментом вывода химической промышленности страны на более высокую стадию".
Отсутствие на публике
Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) по вопросам внутренней политики. В частности, Ким Чен Ын не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания (ВНС), а также впервые за годы своего правления не принял участие в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие Ким Чен Ына в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни лидера КНДР. Участие Ким Чен Ына в церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений стало его первым с 11 апреля появлением на публике.