Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике 🔊 Воспроизвести



Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике, посетив церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений. Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает



"Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын лично перерезал ленту, символизирующую завершение строительства, приняв участие в церемонии", - отметило ЦТАК. По информации агентства, торжественное открытие завода с участием лидера КНДР состоялось 1 мая и было приурочено к международному празднику трудящихся, который традиционно широко отмечается в народной республике. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике, посетив церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений. Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), передает ТАСС "Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын лично перерезал ленту, символизирующую завершение строительства, приняв участие в церемонии", - отметило ЦТАК. По информации агентства, торжественное открытие завода с участием лидера КНДР состоялось 1 мая и было приурочено к международному празднику трудящихся, который традиционно широко отмечается в народной республике. "Под звуки приветственного марша товарищ Ким Чен Ын вышел на место церемонии, - сообщило ЦТАК. - Все участники бурно кричали "Ура!", приветствуя уважаемого высшего руководителя". В торжественной обстановке лидер КНДР перерезал ленту завершения строительства, а затем "махал рукой ликующим строителям и массам".



Новые фотографии



ЦТАК также опубликовало новые фото лидера КНДР. По информации агентства, Ким Чен Ына сопровождали зампред Госсовета КНДР Пак Бон Дю, премьер кабинета министров Ким Чжэ Рён, а также первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, которая приходится младшей сестрой лидеру КНДР.



На фотографиях лидер КНДР запечатлен без видимых следов болезни, которую ему в последнее время приписывали ряд зарубежных СМИ, распространяя ничем не подтвержденные слухи.



Фотографы агентства также сфотографировали Ким Чен Ына сидящим в президиуме торжественной церемонии на фоне ликующих рабочих и строителей завода. На одном из снимков Ким Чен Ын улыбается и аплодирует на фоне плаката "Церемония завершения строительства Сунчхонского завода по производству удобрений" с обозначенной датой мероприятия - 1 мая 2020 года. Несколько фотографий показывают, что лидер КНДР обошел территорию нового завода и осмотрел некоторые производственные корпуса.



Ким Чен Ын также прошел по некоторым цехам нового завода, где ему рассказали о процессах производства фосфора и удобрений для сельского хозяйства на его основе. Как подчеркнуло ЦТАК, лидер КНДР назвал запуск в эксплуатацию Сунчхонского завода по производству фосфорных удобрений "важным моментом вывода химической промышленности страны на более высокую стадию".



Отсутствие на публике



Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) по вопросам внутренней политики. В частности, Ким Чен Ын не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания (ВНС), а также впервые за годы своего правления не принял участие в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие Ким Чен Ына в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни лидера КНДР. Участие Ким Чен Ына в церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений стало его первым с 11 апреля появлением на публике. ТАСС Категории: политика, общество Ключевые слова: Ким Чен Ын, болезнь, операция — статья прочитана 181 раз Комментарии