Вероятность — 99%. Перебежчик из КНДР заявил, что Ким Чен Ын мёртв 🔊 Воспроизвести Ким Чен Ын. Фото © EPA / YONHAP SOUTH KOREA OUT / ТАСС



Перебежчик из КНДР, который уже десять лет находится в Южной Корее, заявил, что лидер Северной Кореи с вероятностью 99% уже мёртв. Его слова приводит



По данным Чи Сон Хо, лидер КНДР скончался после хирургического вмешательства. И объявят об этом власти в нынешние выходные. На какие источники он опирается, Чи не раскрыл.



— Мне было интересно, как долго он сможет продержаться после кардиоваскулярной операции. Мне сообщили, что Ким умер на прошлых выходных, — заявил перебежчик. — Достоверность не 100 процентов, но я могу сказать, что вероятность — 99 процентов. В Северной Корее решают сложную проблему с выбором преемника.



Напомним, что за последнюю неделю ряд СМИ опубликовал материалы о не самом лучшем состоянии здоровья Ким Чен Ына и даже о его смерти, что объяснялось долгим отсутствием главы КНДР на публике. Позже ряд источников опроверг эти сообщения, а СМИ КНДР рассказали об активной деятельности председателя. Данные заявления подтвердил советник президента Южной Кореи. Перебежчик из КНДР, который уже десять лет находится в Южной Корее, заявил, что лидер Северной Кореи с вероятностью 99% уже мёртв. Его слова приводит ЛАЙФ со ссылкой на агентство Yonhap.По данным Чи Сон Хо, лидер КНДР скончался после хирургического вмешательства. И объявят об этом власти в нынешние выходные. На какие источники он опирается, Чи не раскрыл.— Мне было интересно, как долго он сможет продержаться после кардиоваскулярной операции. Мне сообщили, что Ким умер на прошлых выходных, — заявил перебежчик. — Достоверность не 100 процентов, но я могу сказать, что вероятность — 99 процентов. В Северной Корее решают сложную проблему с выбором преемника.Напомним, что за последнюю неделю ряд СМИ опубликовал материалы о не самом лучшем состоянии здоровья Ким Чен Ына и даже о его смерти, что объяснялось долгим отсутствием главы КНДР на публике. Позже ряд источников опроверг эти сообщения, а СМИ КНДР рассказали об активной деятельности председателя. Данные заявления подтвердил советник президента Южной Кореи. life.ru Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: операция, болезнь, Ким Чен Ын — статья прочитана 92 раза Комментарии