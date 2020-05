Трамп настаивает на лабораторном происхождении Covid-19. Разведка США это не подтверждает 🔊 Воспроизвести AFP Image caption Трамп не впервые бросает вызов собственным спецслужбам



Президент США Дональд Трамп, похоже, наступил на ногу собственным разведслужбам, дав понять, что ему были представлены доказательства происхождения коронавируса в китайской лаборатории, сообщает



До этого аппарат директора Национальной разведки США, контролирующий деятельность американских разведслужб, сообщал, что все еще расследует, откуда взялся короновирус. Президент США Дональд Трамп, похоже, наступил на ногу собственным разведслужбам, дав понять, что ему были представлены доказательства происхождения коронавируса в китайской лаборатории, сообщает ВВС До этого аппарат директора Национальной разведки США, контролирующий деятельность американских разведслужб, сообщал, что все еще расследует, откуда взялся короновирус.



Китай отрицает теорию об искусственном происхождении нового коронавируса и критикует реакцию США на его распространение по миру.



В результате пандемии, начавшейся с китайского города Ухань, по меньшей мере 3,2 млн человек в мире заразились, 230 тыс. умерли, из них наибольшее число - 63 тыс. - в Соединенных Штатах.



Что именно сказал Трамп?



В ходе пресс-конференции в Белом доме в четверг один из журналистов спросил президента: "Видели ли вы какие-либо свидетельства, которые с высокой вероятностью указывали бы вам, что Институт вирусологии в Ухане был источником нового коронавируса?"



Президент на это ответил: "Да-да, видел, я действительно видел", - не вдаваясь в дальнейшие подробности.



"И я думаю, что Всемирной организации здравоохранения должно быть стыдно за то, что они повели себя как пиар-агентство властей Китая", - добавил американский лидер.



Когда Трампа попросили разъяснить эти слова, он сказал: "Я не могу вам этого сказать. Мне не позволено этого говорить".



"Допустили ли они [Китай] ошибку, или же все началось с ошибки, а потом они совершили еще одну, или же кто-то что-то сделал умышленно?" - сказал Дональд Трамп.



"Я не понимаю, как так получилось, что людям было запрещено выезжать [из Уханя и провинции Убэй] в другие области Китая, а во все другие страны - можно было ехать свободно. Это очень скверно, и на этот трудный вопрос они должны ответить", - сказал Трамп.



В четверг газета New York Times сообщила, что высокопоставленные официальные лица в Белом доме поручили американским спецслужбы выяснить, была ли научно-исследовательская лаборатория в Ухане причастна к вспышке инфекции.



Разведслужбы также должны установить, скрывали ли Китай и ВОЗ существенную информацию о коронавирусе на ранних этапах его распространения - об этом телеканалу NBC News рассказали неназванные официальные лица в американском правительстве.



Что рассказали спецслужбы?



Аппарат директора Национальной разведки США, редко делающий публичные заявления, в четверг сообщил, что разведслужбы сходятся во мнении с большинством ученых относительно природного происхождения вируса.



"Американское разведывательное сообщество продолжит тщательно исследовать поступающие разведданные и новую информацию, чтобы установить, началась ли вспышка посредством контакта с зараженными животными или стала результатом происшествия в лаборатории в Ухане".



Это был первый четкий ответ американской разведки, развенчивающий конспирологические теории - родом как из США, так и из Китая - о том, что новый вирус - это биологическое оружие.



Что представляет из себя лаборатория в Ухане?



AFP Image caption Появление лаборатории 4-го уровня в Уханьском институте вирусологии - это был вопрос статуса для КНР



В Уханьском институте вирусологии, образованном в 1950 году, ирасположена первая в Китае лаборатория самой высокой - четвертой категории безопасности по международной классификации - BSL-4.



В подобных лабораториях исследуют самые опасные патогены, против которых либо нет вакцин и противовирусных средств, либо есть, но в малом количестве.



Одно из направлений деятельности этой лаборатории в Уханьском институте - изучение коронавирусов летучих мышей.



Лаборатория категории BSL-4 была построена с помощью французских специалистов за 44 млн долларов и открыта лишь в 2015 году.



Как сообщает журнал Nature, многие ее сотрудники получили стажировку в схожей лаборатории во французском Лионе.



Для Китая это был вопрос престижа - открыть лабораторию подобного уровня, имеющую связи с подобными структурами по всему миру.



В чем Трамп обвиняет Китай?



Трамп в последние дни усилил свою риторику в адрес КНР по поводу пандемии - после "перемирия с Пекином", последовавшего за разгоревшейся в 2018 году торговой войной.



В минувшую среду Трамп высказал предположение, что Китай не хочет, чтобы он победил на президентских выборах, которые пройдут в ноябре.



Он также обвинял китайские власти в утаивании масштабов распространения вируса на начальных этапах, заявляя, что китайцы могли бы предотвратить его распространение.



Трамп критикует также и ВОЗ и уже отменил регулярные взносы, которые США вносили в бюджет этой международной организации.



МИД Китая тем временем обвинил администрацию американского президента в попытке отвлечь внимание от того, как власти США справляются с эпидемией у себя дома.



Представитель китайского МИД также не раз проговаривал мысль о том, что Covid-19 мог быть произведен в Штатах - не давая никаких тому подтверждений.



Как пишет Washington Post, администрация Дональда Трампа ищет, как бы наказать Китай с финансовой точки зрения, обсуждая возможность предьявить китайским властям иск на возмещение ущерба или обнулить долговые обязательства.



Трамп vs разведка США



В январе 2020 года президент назвал разведслужбы США наивными по отношению к Ирану, а также отверг их оценку степени угрозы, исходящей от Северной Кореи.



Готовность Трампа опровергать выводы разведслужб была заметна еще в 2016 году, во время его предвыборной кампании, когда он ставил под сомнение утверждения о том, что Россия вмешалась в американские выборы.



Несмотря на то, что в ходе расследования США предъявили обвинения нескольким россиянам, уличенным во взломе серверов Демократической партии и публикации фейковых новостей, Трамп продолжает защищать Россию от обвинений в стремлении повлиять на ход голосования в его пользу.



Подходящий момент для драки?



Джонатан Маркус, корреспондент Би-би-си по вопросам обороны:



Выпады президента Трампа в адрес Китая, в основном, связаны с внутриполитическими вопросами, как и с его кампанией по переизбранию, однако они угрожают обострить нарождающееся неприязненное отношение в адрес Пекина, которое вполне может стать доминирующей линией в отношениях двух стран на протяжении нескольких месяцев, если не лет.



Конечно, Китай есть за что критиковать: и за то, как власти вели себя на первых этапах распространения Covid-19, и за то, как они бесцеремонно пытаются извлечь политические дивиденды из этого кризиса.



Даже оппонент Трампа из Демократической партии Джо Байден с удвоенной силой стал разыгрывать китайскую карту в этот предвыборный год. Однако многие аналитики задаются вопросом, то ли сейчас время, чтобы затевать подобное противостояние?



Расцвет Китая случился не так, как на то надеялся Запад. В своем собственном регионе Китай - это военная супердержава, сравнимая по мощи с Соединенными Штатами.



Его технологические возможности в стратегически важных областях - таких как технология 5G или искусственный интеллект - весьма впечатляют.



И более широкое влияние этой страны - достигаемое посредством беспрестанных усилий по развитию торговых связей, финансового сотрудничества и т.д. - означает, что Китай - это сила, с которой необходимо считаться и которая способна все больше влиять на международные правила игры.



Противостоять усиливающемуся влиянию Пекина и одновременно с этим работать вместе над глобальными проектами, вроде борьбы с климатическими изменениями, - будет главным вызовом для внешней политики будущего президента США. 