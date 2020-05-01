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Гран-при Формулы-1 в Венгрии пройдет без зрителей

Этап должен состояться с 31 июля по 2 августа



Венгерский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" пройдет без зрителей, если не будет отменен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Формулы-1"

Этап в Венгрии должен пройти с 31 июля по 2 августа. Однако из-за пандемии коронавируса руководство "Формулы-1" работает над изменениями в календаре сезона 2020 года. Ранее были отменены Гран-при в Австралии, Монако и Франции, а также перенесены на неопределенный срок этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Канаде, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде.

Решение о недопуске зрителей на Гран-при Венгрии было принято после того, как власти страны объявили о запрете проведения каких-либо мероприятий с участием более 500 человек до 15 августа.

Ранее исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри заявил, что руководство чемпионата планирует провести в сезоне 2020 года 15-18 Гран-при, а старт намечен 3-5 июля, когда должен состояться этап в Австрии.
Категории: авто, спорт
Ключевые слова: Гран-при, "Формула-1", Венгрия
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добавлена сегодня, 1 мая, 18:00

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