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Пандемия привела к снижению смертности из-за плохой экологии в Европе

Фото из архива "Обзора"




Борьба с пандемией коронавируса нового типа привела к снижению уровня загрязнения воздуха, что позволило 11 тыс. человек в Европе избежать смерти из-за плохой экологии. К такому выводу пришли специалисты Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA).

«Меры по борьбе с коронавирусом привели к снижению среднего уровня загрязнения диоксидом азота (NO2) примерно на 40% и снижению уровня загрязнения твердыми частицами на 10% за последние 30 дней, в результате чего 11 000 человек избежали смерти от загрязнения воздуха», - говорится в пресс-релизе.

Ученые установили, что за последние 30 дней выработка электроэнергии из угля упала в Европе на 37%, а потребление нефти приблизительно на одну треть. Сжигание этих полезных ископаемых является основным источником загрязнения воздуха NO2 и твердыми частицами.
В рамках исследования специалисты проанализировали данные 20 европейских стран: Великобритании, Швейцарии, Швеции, Испании, Словакии, Румынии, Португалии, Польши, Норвегии, Литвы, Италии, Венгрии, Греции, Германии, Франции, Финляндии, Чехии, Хорватии, Бельгии и Австрии. Выяснилось, что позитивные изменения в экологии стали причиной улучшения здоровья жителей Европы, сообщает rns.online.

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Всего в мире, согласно последним данным ВОЗ, число инфицированных коронавирусом выросло за сутки почти на 72 тыс., что на 5 тыс. больше, чем за предыдущий день. При этом количество подтвержденных летальных исходов увеличилось более чем на 9 тыс., то есть на 4 тыс. больше, чем днем ранее. 30 апреля в мире были зарегистрированы 3 090 445 инфицированных и 217 769 умерших, сообщает ТАСС.
Категории: в мире, здоровье
Ключевые слова: электроэнергия, экология, пандемия
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добавлена сегодня, 1 мая, 15:20

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