Праздник Весны и Труда, или Международный день трудящихся

Этот день в истории
Этот праздник отмечают не только в России, но и в США, а также в ряде стран Европы, Африки, Латинской Америки и Азии.
Он был учреждён в июле 1889 года на Парижском конгрессе II Интернационала в знак солидарности с чикагскими рабочими, которые 1 мая 1886 года провели масштабные демонстрации с требованием введения восьмичасового рабочего дня.
Праздник впервые прошёл 130 лет назад в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции и Швеции.
В 1891 году социал-демократическая группа Михаила Бруснева организовали первую праздничную сходку (маёвку) рабочих в Санкт-Петербурге.
После Октябрьской революции 1 мая стал в нашей стране официальным праздником. Согласно Кодексу законов о труде он получил название День Интернационала и стал выходным днём. В 1928 году выходные увеличились — праздник стали отмечать ещё и 2 мая.
1 мая проходили митинги и демонстрации, а также смотры успехов в строительстве социализма и парады физкультурников. В 1933 году над Красной Площадью впервые прошел воздушный парад. Впоследствии его устраивали каждый год вплоть до начала Великой Отечественной войны.
В 1970 году, согласно Основам законодательства СССР о труде, праздник был переименован — 1 и 2 мая официально стали называться Днями международной солидарности трудящихся. Последняя официальная первомайская демонстрация прошла 1 мая 1990 года.
С 1992 года День солидарности трудящихся стал именоваться Праздником Весны и Труда. В 2001 году был принят новый Трудовой кодекс РФ, который уменьшил первомайские праздники — 2 мая стал рабочим днём.
* * *
60 лет назад (1960) в районе Свердловска (ныне — Екатеринбург) был сбит американский разведывательный самолет «У-2».
Утром 1 мая самолет-разведчик «У-2», который пилотировал старший лейтенант ВВС США Френсис Пауэрс, вылетел с пакистанской базы Пешавар в сторону границы СССР. Его цель была сфотографировать военные и промышленные объекты СССР и записать сигналы советских радиолокационных станций.
Маршрут Пауэрса пролегал через территорию Афганистана, значительную часть территории СССР (Аральское море, Свердловск, Киров и Плесецк), а завершался на норвежской авиабазе Будё.
Несмотря на то, что шпионский самолёт «вели» с момента пересечения границы СССР, сбить его удалось только над Свердловском.
После приземления лётчик был арестован, а затем осужден на 10 лет тюремного заключения. Френсис Пауэрс отсидел только 21 месяц, а в феврале 1962 года его обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля.
* * *
98 лет назад (1922) была открыта первая в России регулярная международная авиалиния.
Она соединила Москву и Кёнигсберг (ныне Калининград). Первый полёт совершил лётчик И.Ф. Воедило на самолете «Фоккер III».
В то время это была самая длинная воздушная трасса в Европе — её протяженность составляла 1300 км. Рейсы выполнялись дважды в неделю и обслуживались русскими и немецкими летчиками.
Спустя 4 года авиалиния была продлена до Берлина. Полёты в летнее время совершались ежедневно, их продолжительность составляла от 13 до 15 часов. Немецкие «Фоккеры» были заменены на советские пятиместные самолеты ПМ-1.
* * *
99 лет назад (1921) была открыта первая почтово-пассажирская авиалиния Москва-Орёл-Харьков.
Её обслуживали 6 самолётов «Илья Муромец», которые выпускались на Русско-Балтийском вагонном заводе.
Авиалиния проработала всего чуть более 1,5 лет. За это время было перевезено 60 пассажиров и около 2 тонн грузов.
* * *
102 года назад (1918) в Москве на Ходынском поле состоялся первый военный парад Красной Армии
Традиция проводить триумфальные шествия войск появилась в России еще в XIII веке. После разгрома немецких рыцарей на Чудском озере войско Александра Невского в полном боевом облачении прошло по Пскову под праздничный перезвон колоколов. Своеобразные парады проводились и во времена царствования Петра I.
В XIX веке парады в русской армии получили широкое распространение. Зимой в Петербурге они проводились на Дворцовой площади, весной — на Марсовом поле, а летом — в Царском селе.
Первый военный парад Красной Армии состоялся 1 мая 1918 года на Ходынском поле в Москве. В нем участвовали около 30 тысяч красноармейцев Московского гарнизона. Принимал парад Наркомвоенмор Лев Троцкий, а командовал — начальник Латышской дивизии Иоаким Вацетис.
* * *
16 лет назад (2004) в состав Европейского союза вошли 10 стран — Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония.
Европейский союз (ЕС) — крупнейшее экономико-политическое объединение европейских стран. Его предшественником было Европейское объединение угля и стали, которое было создано в 1951 году Францией, ФРГ, Италией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом. В феврале 1992 года был подписан Маастрихтский договор, положивший начало Европейскому союзу. Первоначально его членами были 12 стран: Бельгия, Великобритания, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Франция и ФРГ. Позднее к ним присоединились ещё ряд европейских стран.
1 мая 2004 года в состав организации вошли сразу 10 стран — Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония. Это стало самым крупным расширением в истории ЕС.
* * *
89 лет назад (1931) в центре Нью-Йорка состоялось торжественное открытие небоскреба Эмпайр Стейт Билдинг.
Его проект был выполнен архитектурной фирмой «Шрив, Лэмб и Хармон», а строительство заняло чуть больше года.
102-этажный небоскреб Эмпайр Стейт Билдинг стал самым высоким на тот момент зданием в мире. Его высота без мачты составляет 381 метр.
В здании размещаются офисы около 650 компаний, в которых работают более 50 тысяч человек.
Небоскреб является одной из главных достопримечательностей Нью-Йорка. Ежедневно его посещают тысячи туристов. На самый последний этаж здания, где находится застекленная круговая обсерватория, можно подняться по лестнице, имеющей 1860 ступенек, или на одном из 73-х скоростных лифтов.
* * *
169 лет назад (1851) в Лондоне открылась первая Всемирная промышленная выставка.
Выставку, в которой приняли участие более 20 стран мира, открыли королева Виктория и ее супруг принц Альберт. Мероприятия проходило в Хрустальном дворце, специально выстроенном в Гайд-парке по проекту Джозефа Пакстона.
Страны-участницы представляли свои новейшие достижения в индустрии, науке, сельском хозяйстве и культуре. Выставку, которая продлилась до 15 октября, посетили 6 миллионов человек.
* * *
180 лет назад (1840) в Великобритании в продаже появились первые в мире почтовые марки.
Они были двух видов: чёрная однопенсовая («Чёрный пенни») и синяя двухпенсовая с профилем королевы Виктории.
Автором идеи использования марок для оплаты почтовых отправлений был Роулэнд Хилл, позднее ставший главным почтмейстером Британии.
В России почтовая марка появилась в декабре 1857 года.
Источник: "Парламентская газета"
В 1970 году, согласно Основам законодательства СССР о труде, праздник был переименован — 1 и 2 мая официально стали называться Днями международной солидарности трудящихся. Последняя официальная первомайская демонстрация прошла 1 мая 1990 года.
С 1992 года День солидарности трудящихся стал именоваться Праздником Весны и Труда. В 2001 году был принят новый Трудовой кодекс РФ, который уменьшил первомайские праздники — 2 мая стал рабочим днём.
* * *
60 лет назад (1960) в районе Свердловска (ныне — Екатеринбург) был сбит американский разведывательный самолет «У-2».
Утром 1 мая самолет-разведчик «У-2», который пилотировал старший лейтенант ВВС США Френсис Пауэрс, вылетел с пакистанской базы Пешавар в сторону границы СССР. Его цель была сфотографировать военные и промышленные объекты СССР и записать сигналы советских радиолокационных станций.
Маршрут Пауэрса пролегал через территорию Афганистана, значительную часть территории СССР (Аральское море, Свердловск, Киров и Плесецк), а завершался на норвежской авиабазе Будё.
Несмотря на то, что шпионский самолёт «вели» с момента пересечения границы СССР, сбить его удалось только над Свердловском.
После приземления лётчик был арестован, а затем осужден на 10 лет тюремного заключения. Френсис Пауэрс отсидел только 21 месяц, а в феврале 1962 года его обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля.
* * *
98 лет назад (1922) была открыта первая в России регулярная международная авиалиния.
Она соединила Москву и Кёнигсберг (ныне Калининград). Первый полёт совершил лётчик И.Ф. Воедило на самолете «Фоккер III».
В то время это была самая длинная воздушная трасса в Европе — её протяженность составляла 1300 км. Рейсы выполнялись дважды в неделю и обслуживались русскими и немецкими летчиками.
Спустя 4 года авиалиния была продлена до Берлина. Полёты в летнее время совершались ежедневно, их продолжительность составляла от 13 до 15 часов. Немецкие «Фоккеры» были заменены на советские пятиместные самолеты ПМ-1.
* * *
99 лет назад (1921) была открыта первая почтово-пассажирская авиалиния Москва-Орёл-Харьков.
Её обслуживали 6 самолётов «Илья Муромец», которые выпускались на Русско-Балтийском вагонном заводе.
Авиалиния проработала всего чуть более 1,5 лет. За это время было перевезено 60 пассажиров и около 2 тонн грузов.
* * *
102 года назад (1918) в Москве на Ходынском поле состоялся первый военный парад Красной Армии
Традиция проводить триумфальные шествия войск появилась в России еще в XIII веке. После разгрома немецких рыцарей на Чудском озере войско Александра Невского в полном боевом облачении прошло по Пскову под праздничный перезвон колоколов. Своеобразные парады проводились и во времена царствования Петра I.
В XIX веке парады в русской армии получили широкое распространение. Зимой в Петербурге они проводились на Дворцовой площади, весной — на Марсовом поле, а летом — в Царском селе.
Первый военный парад Красной Армии состоялся 1 мая 1918 года на Ходынском поле в Москве. В нем участвовали около 30 тысяч красноармейцев Московского гарнизона. Принимал парад Наркомвоенмор Лев Троцкий, а командовал — начальник Латышской дивизии Иоаким Вацетис.
* * *
16 лет назад (2004) в состав Европейского союза вошли 10 стран — Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония.
Европейский союз (ЕС) — крупнейшее экономико-политическое объединение европейских стран. Его предшественником было Европейское объединение угля и стали, которое было создано в 1951 году Францией, ФРГ, Италией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом. В феврале 1992 года был подписан Маастрихтский договор, положивший начало Европейскому союзу. Первоначально его членами были 12 стран: Бельгия, Великобритания, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Франция и ФРГ. Позднее к ним присоединились ещё ряд европейских стран.
1 мая 2004 года в состав организации вошли сразу 10 стран — Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония. Это стало самым крупным расширением в истории ЕС.
* * *
89 лет назад (1931) в центре Нью-Йорка состоялось торжественное открытие небоскреба Эмпайр Стейт Билдинг.
Его проект был выполнен архитектурной фирмой «Шрив, Лэмб и Хармон», а строительство заняло чуть больше года.
102-этажный небоскреб Эмпайр Стейт Билдинг стал самым высоким на тот момент зданием в мире. Его высота без мачты составляет 381 метр.
В здании размещаются офисы около 650 компаний, в которых работают более 50 тысяч человек.
Небоскреб является одной из главных достопримечательностей Нью-Йорка. Ежедневно его посещают тысячи туристов. На самый последний этаж здания, где находится застекленная круговая обсерватория, можно подняться по лестнице, имеющей 1860 ступенек, или на одном из 73-х скоростных лифтов.
* * *
169 лет назад (1851) в Лондоне открылась первая Всемирная промышленная выставка.
Выставку, в которой приняли участие более 20 стран мира, открыли королева Виктория и ее супруг принц Альберт. Мероприятия проходило в Хрустальном дворце, специально выстроенном в Гайд-парке по проекту Джозефа Пакстона.
Страны-участницы представляли свои новейшие достижения в индустрии, науке, сельском хозяйстве и культуре. Выставку, которая продлилась до 15 октября, посетили 6 миллионов человек.
* * *
180 лет назад (1840) в Великобритании в продаже появились первые в мире почтовые марки.
Они были двух видов: чёрная однопенсовая («Чёрный пенни») и синяя двухпенсовая с профилем королевы Виктории.
Автором идеи использования марок для оплаты почтовых отправлений был Роулэнд Хилл, позднее ставший главным почтмейстером Британии.
В России почтовая марка появилась в декабре 1857 года.
Источник: "Парламентская газета"