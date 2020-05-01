Праздник Весны и Труда, или Международный день трудящихся 🔊 Воспроизвести Этот день в истории











Этот праздник отмечают не только в России, но и в США, а также в ряде стран Европы, Африки, Латинской Америки и Азии.



Он был учреждён в июле 1889 года на Парижском конгрессе II Интернационала в знак солидарности с чикагскими рабочими, которые 1 мая 1886 года провели масштабные демонстрации с требованием введения восьмичасового рабочего дня.



Праздник впервые прошёл 130 лет назад в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции и Швеции.



В 1891 году социал-демократическая группа Михаила Бруснева организовали первую праздничную сходку (маёвку) рабочих в Санкт-Петербурге.



После Октябрьской революции 1 мая стал в нашей стране официальным праздником. Согласно Кодексу законов о труде он получил название День Интернационала и стал выходным днём. В 1928 году выходные увеличились — праздник стали отмечать ещё и 2 мая. Этот праздник отмечают не только в России, но и в США, а также в ряде стран Европы, Африки, Латинской Америки и Азии.Он был учреждён в июле 1889 года на Парижском конгрессе II Интернационала в знак солидарности с чикагскими рабочими, которые 1 мая 1886 года провели масштабные демонстрации с требованием введения восьмичасового рабочего дня.Праздник впервые прошёл 130 лет назад в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции и Швеции.В 1891 году социал-демократическая группа Михаила Бруснева организовали первую праздничную сходку (маёвку) рабочих в Санкт-Петербурге.После Октябрьской революции 1 мая стал в нашей стране официальным праздником. Согласно Кодексу законов о труде он получил название День Интернационала и стал выходным днём. В 1928 году выходные увеличились — праздник стали отмечать ещё и 2 мая.



В 1970 году, согласно Основам законодательства СССР о труде, праздник был переименован — 1 и 2 мая официально стали называться Днями международной солидарности трудящихся. Последняя официальная первомайская демонстрация прошла 1 мая 1990 года.



С 1992 года День солидарности трудящихся стал именоваться Праздником Весны и Труда. В 2001 году был принят новый Трудовой кодекс РФ, который уменьшил первомайские праздники — 2 мая стал рабочим днём.



* * *



Обломки сбитого самолета U2 американского летчика Френсиса Генри Пауэрса в ЦПКИО имени Горького в Москве, 1960 год Михаил Озерский/РИА «Новости»







60 лет назад (1960) в районе Свердловска (ныне — Екатеринбург) был сбит американский разведывательный самолет «У-2».



Утром 1 мая самолет-разведчик «У-2», который пилотировал старший лейтенант ВВС США Френсис Пауэрс, вылетел с пакистанской базы Пешавар в сторону границы СССР. Его цель была сфотографировать военные и промышленные объекты СССР и записать сигналы советских радиолокационных станций.



Маршрут Пауэрса пролегал через территорию Афганистана, значительную часть территории СССР (Аральское море, Свердловск, Киров и Плесецк), а завершался на норвежской авиабазе Будё.



Несмотря на то, что шпионский самолёт «вели» с момента пересечения границы СССР, сбить его удалось только над Свердловском.



После приземления лётчик был арестован, а затем осужден на 10 лет тюремного заключения. Френсис Пауэрс отсидел только 21 месяц, а в феврале 1962 года его обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля.



* * *











98 лет назад (1922) была открыта первая в России регулярная международная авиалиния.



Она соединила Москву и Кёнигсберг (ныне Калининград). Первый полёт совершил лётчик И.Ф. Воедило на самолете «Фоккер III».



В то время это была самая длинная воздушная трасса в Европе — её протяженность составляла 1300 км. Рейсы выполнялись дважды в неделю и обслуживались русскими и немецкими летчиками.



Спустя 4 года авиалиния была продлена до Берлина. Полёты в летнее время совершались ежедневно, их продолжительность составляла от 13 до 15 часов. Немецкие «Фоккеры» были заменены на советские пятиместные самолеты ПМ-1.



* * *



99 лет назад (1921) была открыта первая почтово-пассажирская авиалиния Москва-Орёл-Харьков.



Её обслуживали 6 самолётов «Илья Муромец», которые выпускались на Русско-Балтийском вагонном заводе.



Авиалиния проработала всего чуть более 1,5 лет. За это время было перевезено 60 пассажиров и около 2 тонн грузов.



* * *



102 года назад (1918) в Москве на Ходынском поле состоялся первый военный парад Красной Армии



Традиция проводить триумфальные шествия войск появилась в России еще в XIII веке. После разгрома немецких рыцарей на Чудском озере войско Александра Невского в полном боевом облачении прошло по Пскову под праздничный перезвон колоколов. Своеобразные парады проводились и во времена царствования Петра I.



В XIX веке парады в русской армии получили широкое распространение. Зимой в Петербурге они проводились на Дворцовой площади, весной — на Марсовом поле, а летом — в Царском селе.



Первый военный парад Красной Армии состоялся 1 мая 1918 года на Ходынском поле в Москве. В нем участвовали около 30 тысяч красноармейцев Московского гарнизона. Принимал парад Наркомвоенмор Лев Троцкий, а командовал — начальник Латышской дивизии Иоаким Вацетис.



* * *











16 лет назад (2004) в состав Европейского союза вошли 10 стран — Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония.



Европейский союз (ЕС) — крупнейшее экономико-политическое объединение европейских стран. Его предшественником было Европейское объединение угля и стали, которое было создано в 1951 году Францией, ФРГ, Италией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом. В феврале 1992 года был подписан Маастрихтский договор, положивший начало Европейскому союзу. Первоначально его членами были 12 стран: Бельгия, Великобритания, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Франция и ФРГ. Позднее к ним присоединились ещё ряд европейских стран.



1 мая 2004 года в состав организации вошли сразу 10 стран — Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония. Это стало самым крупным расширением в истории ЕС.



* * *



89 лет назад (1931) в центре Нью-Йорка состоялось торжественное открытие небоскреба Эмпайр Стейт Билдинг.



Его проект был выполнен архитектурной фирмой «Шрив, Лэмб и Хармон», а строительство заняло чуть больше года.



102-этажный небоскреб Эмпайр Стейт Билдинг стал самым высоким на тот момент зданием в мире. Его высота без мачты составляет 381 метр.



В здании размещаются офисы около 650 компаний, в которых работают более 50 тысяч человек.



Небоскреб является одной из главных достопримечательностей Нью-Йорка. Ежедневно его посещают тысячи туристов. На самый последний этаж здания, где находится застекленная круговая обсерватория, можно подняться по лестнице, имеющей 1860 ступенек, или на одном из 73-х скоростных лифтов.



* * *



169 лет назад (1851) в Лондоне открылась первая Всемирная промышленная выставка.



Выставку, в которой приняли участие более 20 стран мира, открыли королева Виктория и ее супруг принц Альберт. Мероприятия проходило в Хрустальном дворце, специально выстроенном в Гайд-парке по проекту Джозефа Пакстона.



Страны-участницы представляли свои новейшие достижения в индустрии, науке, сельском хозяйстве и культуре. Выставку, которая продлилась до 15 октября, посетили 6 миллионов человек.



* * *



180 лет назад (1840) в Великобритании в продаже появились первые в мире почтовые марки.



Они были двух видов: чёрная однопенсовая («Чёрный пенни») и синяя двухпенсовая с профилем королевы Виктории.



Автором идеи использования марок для оплаты почтовых отправлений был Роулэнд Хилл, позднее ставший главным почтмейстером Британии.



В России почтовая марка появилась в декабре 1857 года.



Источник: "Парламентская газета" 1 мая проходили митинги и демонстрации, а также смотры успехов в строительстве социализма и парады физкультурников. В 1933 году над Красной Площадью впервые прошел воздушный парад. Впоследствии его устраивали каждый год вплоть до начала Великой Отечественной войны.В 1970 году, согласно Основам законодательства СССР о труде, праздник был переименован — 1 и 2 мая официально стали называться Днями международной солидарности трудящихся. Последняя официальная первомайская демонстрация прошла 1 мая 1990 года.С 1992 года День солидарности трудящихся стал именоваться Праздником Весны и Труда. В 2001 году был принят новый Трудовой кодекс РФ, который уменьшил первомайские праздники — 2 мая стал рабочим днём.* * *60 лет назад (1960) в районе Свердловска (ныне — Екатеринбург) был сбит американский разведывательный самолет «У-2».Утром 1 мая самолет-разведчик «У-2», который пилотировал старший лейтенант ВВС США Френсис Пауэрс, вылетел с пакистанской базы Пешавар в сторону границы СССР. Его цель была сфотографировать военные и промышленные объекты СССР и записать сигналы советских радиолокационных станций.Маршрут Пауэрса пролегал через территорию Афганистана, значительную часть территории СССР (Аральское море, Свердловск, Киров и Плесецк), а завершался на норвежской авиабазе Будё.Несмотря на то, что шпионский самолёт «вели» с момента пересечения границы СССР, сбить его удалось только над Свердловском.После приземления лётчик был арестован, а затем осужден на 10 лет тюремного заключения. Френсис Пауэрс отсидел только 21 месяц, а в феврале 1962 года его обменяли на советского разведчика Рудольфа Абеля.* * *98 лет назад (1922) была открыта первая в России регулярная международная авиалиния.Она соединила Москву и Кёнигсберг (ныне Калининград). Первый полёт совершил лётчик И.Ф. Воедило на самолете «Фоккер III».В то время это была самая длинная воздушная трасса в Европе — её протяженность составляла 1300 км. Рейсы выполнялись дважды в неделю и обслуживались русскими и немецкими летчиками.Спустя 4 года авиалиния была продлена до Берлина. Полёты в летнее время совершались ежедневно, их продолжительность составляла от 13 до 15 часов. Немецкие «Фоккеры» были заменены на советские пятиместные самолеты ПМ-1.* * *99 лет назад (1921) была открыта первая почтово-пассажирская авиалиния Москва-Орёл-Харьков.Её обслуживали 6 самолётов «Илья Муромец», которые выпускались на Русско-Балтийском вагонном заводе.Авиалиния проработала всего чуть более 1,5 лет. За это время было перевезено 60 пассажиров и около 2 тонн грузов.* * *102 года назад (1918) в Москве на Ходынском поле состоялся первый военный парад Красной АрмииТрадиция проводить триумфальные шествия войск появилась в России еще в XIII веке. После разгрома немецких рыцарей на Чудском озере войско Александра Невского в полном боевом облачении прошло по Пскову под праздничный перезвон колоколов. Своеобразные парады проводились и во времена царствования Петра I.В XIX веке парады в русской армии получили широкое распространение. Зимой в Петербурге они проводились на Дворцовой площади, весной — на Марсовом поле, а летом — в Царском селе.Первый военный парад Красной Армии состоялся 1 мая 1918 года на Ходынском поле в Москве. В нем участвовали около 30 тысяч красноармейцев Московского гарнизона. Принимал парад Наркомвоенмор Лев Троцкий, а командовал — начальник Латышской дивизии Иоаким Вацетис.* * *16 лет назад (2004) в состав Европейского союза вошли 10 стран — Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония.Европейский союз (ЕС) — крупнейшее экономико-политическое объединение европейских стран. Его предшественником было Европейское объединение угля и стали, которое было создано в 1951 году Францией, ФРГ, Италией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом. В феврале 1992 года был подписан Маастрихтский договор, положивший начало Европейскому союзу. Первоначально его членами были 12 стран: Бельгия, Великобритания, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Франция и ФРГ. Позднее к ним присоединились ещё ряд европейских стран.1 мая 2004 года в состав организации вошли сразу 10 стран — Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия и Эстония. Это стало самым крупным расширением в истории ЕС.* * *89 лет назад (1931) в центре Нью-Йорка состоялось торжественное открытие небоскреба Эмпайр Стейт Билдинг.Его проект был выполнен архитектурной фирмой «Шрив, Лэмб и Хармон», а строительство заняло чуть больше года.102-этажный небоскреб Эмпайр Стейт Билдинг стал самым высоким на тот момент зданием в мире. Его высота без мачты составляет 381 метр.В здании размещаются офисы около 650 компаний, в которых работают более 50 тысяч человек.Небоскреб является одной из главных достопримечательностей Нью-Йорка. Ежедневно его посещают тысячи туристов. На самый последний этаж здания, где находится застекленная круговая обсерватория, можно подняться по лестнице, имеющей 1860 ступенек, или на одном из 73-х скоростных лифтов.* * *169 лет назад (1851) в Лондоне открылась первая Всемирная промышленная выставка.Выставку, в которой приняли участие более 20 стран мира, открыли королева Виктория и ее супруг принц Альберт. Мероприятия проходило в Хрустальном дворце, специально выстроенном в Гайд-парке по проекту Джозефа Пакстона.Страны-участницы представляли свои новейшие достижения в индустрии, науке, сельском хозяйстве и культуре. Выставку, которая продлилась до 15 октября, посетили 6 миллионов человек.* * *180 лет назад (1840) в Великобритании в продаже появились первые в мире почтовые марки.Они были двух видов: чёрная однопенсовая («Чёрный пенни») и синяя двухпенсовая с профилем королевы Виктории.Автором идеи использования марок для оплаты почтовых отправлений был Роулэнд Хилл, позднее ставший главным почтмейстером Британии.В России почтовая марка появилась в декабре 1857 года. Категории: в мире, история Ключевые слова: Литва, ЕС, шпион, 1 мая, Френсис Генри Пауэрс — статья прочитана 178 раз Комментарии