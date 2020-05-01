В СИЗО Киева появятся платные камеры — замминистра юстиции Украины 🔊 Воспроизвести



"Мы сейчас обустраиваем эти камеры в ручном режиме и знаем, сколько их будет в каждом учреждении. Начинаем с Киевского СИЗО. В нём шесть мест», — рассказала она.



Чиновник добавила, что в каждой камере будет установлено видеонаблюдение для контроля уровня их заполнения, а также предотвращения коррупции. Договор о пребывании в платной камере будут подписывать администрация СИЗО и заключённые.



«У нас есть информация по наполнению спецсчетов. И таким образом мы можем раз в неделю или в месяц сопоставлять информацию, которая подаётся администрацией, с фактическим нахождением кого-то в камерах. Нас не интересует, кто именно находится. Находится — значит, в этот день должна быть оплата», — рассказала Высоцкая.



Напомним, ранее о пилотном проекте по созданию платных камер СИЗО



Источник: ИА REGNUM В Киевском следственном изоляторе (СИЗО) появятся платные камеры, рассчитанные на шесть человек, заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая 30 апреля в интервью ресурсу «Слидство.Инфо»."Мы сейчас обустраиваем эти камеры в ручном режиме и знаем, сколько их будет в каждом учреждении. Начинаем с Киевского СИЗО. В нём шесть мест», — рассказала она.Чиновник добавила, что в каждой камере будет установлено видеонаблюдение для контроля уровня их заполнения, а также предотвращения коррупции. Договор о пребывании в платной камере будут подписывать администрация СИЗО и заключённые.«У нас есть информация по наполнению спецсчетов. И таким образом мы можем раз в неделю или в месяц сопоставлять информацию, которая подаётся администрацией, с фактическим нахождением кого-то в камерах. Нас не интересует, кто именно находится. Находится — значит, в этот день должна быть оплата», — рассказала Высоцкая.Напомним, ранее о пилотном проекте по созданию платных камер СИЗО рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська . Эксперимент продлится до конца 2021 года. Вырученные средства должны пойти на ремонт обычных камер СИЗО. Категории: в Европе, чп и криминал Ключевые слова: СИЗО Киева появятся платные камеры География: Украина, Киев — статья прочитана 160 раз Комментарии