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В СИЗО Киева появятся платные камеры — замминистра юстиции Украины

В Киевском следственном изоляторе (СИЗО) появятся платные камеры, рассчитанные на шесть человек, заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая 30 апреля в интервью ресурсу «Слидство.Инфо».

"Мы сейчас обустраиваем эти камеры в ручном режиме и знаем, сколько их будет в каждом учреждении. Начинаем с Киевского СИЗО. В нём шесть мест», — рассказала она.

Чиновник добавила, что в каждой камере будет установлено видеонаблюдение для контроля уровня их заполнения, а также предотвращения коррупции. Договор о пребывании в платной камере будут подписывать администрация СИЗО и заключённые.

«У нас есть информация по наполнению спецсчетов. И таким образом мы можем раз в неделю или в месяц сопоставлять информацию, которая подаётся администрацией, с фактическим нахождением кого-то в камерах. Нас не интересует, кто именно находится. Находится — значит, в этот день должна быть оплата», — рассказала Высоцкая.

Напомним, ранее о пилотном проекте по созданию платных камер СИЗО рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська. Эксперимент продлится до конца 2021 года. Вырученные средства должны пойти на ремонт обычных камер СИЗО.

Источник: ИА REGNUM
Категории: в Европе, чп и криминал
Ключевые слова: СИЗО Киева появятся платные камеры
География: Украина, Киев
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добавлена сегодня, 1 мая, 09:20

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