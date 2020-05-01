В Иране партия с ядерным топливом доставлена на Бушерскую АЭС 🔊 Воспроизвести







Партия с ядерным топливом была доставлена на Бушерскую атомную электростанцию в сотрудничестве с Организацией по атомной энергии Ирана (AEOI) и государственной корпорацией по атомной энергии России «Росатом». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.



По имеющимся данным, партия была доставлена 29 апреля. По сообщению Управления по связям с общественностью AEOI, топливо будет использоваться для удовлетворения потребностей электростанции мощностью 1000 мегаватт, чтобы единственная ядерная держава Ближнего Востока могла производить чистую и надежную электроэнергию.



Несмотря на ограничения, связанные со вспышкой коронавируса, взаимодействие и сотрудничество между Ираном и Россией идет по графику, с учетом всех санитарных протоколов. Как сообщает IRNA, продолжение деятельности на АЭС «Бушер» является признаком сопротивления Ирана репрессивным санкциям западных государств.



Бушерская АЭС является первой атомной электростанцией в Иране и на всём Ближнем Востоке. Строительство было начато в 1975 году и возобновлено после длительной консервации в 1995 году.



Источник: ИА REGNUM Партия с ядерным топливом была доставлена на Бушерскую атомную электростанцию в сотрудничестве с Организацией по атомной энергии Ирана (AEOI) и государственной корпорацией по атомной энергии России «Росатом». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.По имеющимся данным, партия была доставлена 29 апреля. По сообщению Управления по связям с общественностью AEOI, топливо будет использоваться для удовлетворения потребностей электростанции мощностью 1000 мегаватт, чтобы единственная ядерная держава Ближнего Востока могла производить чистую и надежную электроэнергию.Несмотря на ограничения, связанные со вспышкой коронавируса, взаимодействие и сотрудничество между Ираном и Россией идет по графику, с учетом всех санитарных протоколов. Как сообщает IRNA, продолжение деятельности на АЭС «Бушер» является признаком сопротивления Ирана репрессивным санкциям западных государств.Бушерская АЭС является первой атомной электростанцией в Иране и на всём Ближнем Востоке. Строительство было начато в 1975 году и возобновлено после длительной консервации в 1995 году. Категории: в мире, экономика Ключевые слова: Иран, ядерное топливо, Бушерская АЭС — статья прочитана 61 раз Комментарии