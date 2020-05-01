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В Иране партия с ядерным топливом доставлена на Бушерскую АЭС





Партия с ядерным топливом была доставлена на Бушерскую атомную электростанцию в сотрудничестве с Организацией по атомной энергии Ирана (AEOI) и государственной корпорацией по атомной энергии России «Росатом». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По имеющимся данным, партия была доставлена 29 апреля. По сообщению Управления по связям с общественностью AEOI, топливо будет использоваться для удовлетворения потребностей электростанции мощностью 1000 мегаватт, чтобы единственная ядерная держава Ближнего Востока могла производить чистую и надежную электроэнергию.

Несмотря на ограничения, связанные со вспышкой коронавируса, взаимодействие и сотрудничество между Ираном и Россией идет по графику, с учетом всех санитарных протоколов. Как сообщает IRNA, продолжение деятельности на АЭС «Бушер» является признаком сопротивления Ирана репрессивным санкциям западных государств.

Бушерская АЭС является первой атомной электростанцией в Иране и на всём Ближнем Востоке. Строительство было начато в 1975 году и возобновлено после длительной консервации в 1995 году.

Источник: ИА REGNUM
Категории: в мире, экономика
Ключевые слова: Иран, ядерное топливо, Бушерская АЭС
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добавлена сегодня, 1 мая, 08:26

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