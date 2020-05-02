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Академик РАН назвал вероятные сроки завершения пандемии коронавируса в России

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров


Распространение коронавирусной инфекции может закончиться в России в середине июня, сообщает ЛАЙФ. Такое мнение высказал заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин.

— SARS 2002 года сколько продолжался? Три с половиной месяца. Сколько MERS продолжался в 2012 году? Три с половиной месяца. Есть определённый цикл заболеваний, поэтому давайте считать: март, апрель, май, — сказал Чучалин в эфире телеканала "Россия-1".

Таким образом, по мнению академика РАН, эпидемия CoViD-19 пойдёт на спад именно в середине июня.

Напомним, количество случаев заражения в России достигло 80 тысяч. Скончалось более 700 человек, выздоровело 6767.
life.ru
Категории: общество, здоровье
Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Россия
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добавлена сегодня, 2 мая, 11:40

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