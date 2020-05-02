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Академик РАН назвал вероятные сроки завершения пандемии коронавируса в России
Распространение коронавирусной инфекции может закончиться в России в середине июня, сообщает ЛАЙФ. Такое мнение высказал заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин.
— SARS 2002 года сколько продолжался? Три с половиной месяца. Сколько MERS продолжался в 2012 году? Три с половиной месяца. Есть определённый цикл заболеваний, поэтому давайте считать: март, апрель, май, — сказал Чучалин в эфире телеканала "Россия-1".
Таким образом, по мнению академика РАН, эпидемия CoViD-19 пойдёт на спад именно в середине июня.
Напомним, количество случаев заражения в России достигло 80 тысяч. Скончалось более 700 человек, выздоровело 6767.
life.ru
Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Россия
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