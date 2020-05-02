Академик РАН назвал вероятные сроки завершения пандемии коронавируса в России 🔊 Воспроизвести Фото © ТАСС / Гавриил Григоров



Распространение коронавирусной инфекции может закончиться в России в середине июня, сообщает



— SARS 2002 года сколько продолжался? Три с половиной месяца. Сколько MERS продолжался в 2012 году? Три с половиной месяца. Есть определённый цикл заболеваний, поэтому давайте считать: март, апрель, май, — сказал Чучалин в эфире телеканала "Россия-1".



Таким образом, по мнению академика РАН, эпидемия CoViD-19 пойдёт на спад именно в середине июня.



Напомним, количество случаев заражения в России достигло 80 тысяч. Скончалось более 700 человек, выздоровело 6767. Распространение коронавирусной инфекции может закончиться в России в середине июня, сообщает ЛАЙФ . Такое мнение высказал заведующий кафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин.— SARS 2002 года сколько продолжался? Три с половиной месяца. Сколько MERS продолжался в 2012 году? Три с половиной месяца. Есть определённый цикл заболеваний, поэтому давайте считать: март, апрель, май, — сказал Чучалин в эфире телеканала "Россия-1".Таким образом, по мнению академика РАН, эпидемия CoViD-19 пойдёт на спад именно в середине июня.Напомним, количество случаев заражения в России достигло 80 тысяч. Скончалось более 700 человек, выздоровело 6767. life.ru Категории: общество, здоровье Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Россия — статья прочитана 143 раза Комментарии