Guardian: в Швеции решили предотвратить гуляния в Вальпургиеву ночь тонной куриного помёта

В центральном парке шведского города Лунд газоны удобрили куриным помётом, чтобы не допустить массового скопления людей на праздновании Вальпургиевой ночи, передаёт The Guardian. Тем не менее власти признают, что у подобной инициативы есть и недостатки — запах может распространиться и за пределы парка.



Власти шведского города Лунд решили разбросать в центральном парке тонну куриного помёта, чтобы помешать около 30 тыс. человек собраться там в четверг на Вальпургиеву ночь и избежать распространения коронавируса, сообщает The Guardian.



«Я не эксперт по удобрениям, но, насколько я понимаю, очевидно, что запах может чувствоваться и за пределами парка», — прокомментировал недостаток идеи Лундблад.



Глава городского совета Филип Сэндберг добавил, что в курином помёте много фосфора и азота, поэтому газоны после удобрения будут ещё лучше.



Издание напоминает, что Швеция выбрала отличный от большинства остальных стран подход к сдерживанию распространения коронавируса. Здесь отказались от принуждения к самоизоляции в пользу персональной ответственности.



Традиционно в Вальпургиеву ночь с 30 апреля на 1 мая шведы собираются танцевать и жечь костры, чтобы привлечь весну и отпугнуть духов. Кроме того, днём перед непосредственным празднованием принято собираться на пикники в парки, пишет The Guardian.



