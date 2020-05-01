Коронавирус подрезал крылья Америке. Крупнейшая экономика мира впала в депрессию 🔊 Воспроизвести



Самая богатая страна мира перестала богатеть. Виной тому - коронавирус. Еще до начала масштабного карантина в США крупнейшая в мире экономика споткнулась, и самая продолжительная в ее истории десятилетняя фаза подъема подошла к концу, сообщает



В первом квартале американский ВВП сократился на 4,8% в годовом выражении, показала первая оценка, опубликованная в среду. У экономистов нет сомнений, что это не единовременный сбой, и полгода спада американской экономике обеспечены. Самая богатая страна мира перестала богатеть. Виной тому - коронавирус. Еще до начала масштабного карантина в США крупнейшая в мире экономика споткнулась, и самая продолжительная в ее истории десятилетняя фаза подъема подошла к концу, сообщает ВВС В первом квартале американский ВВП сократился на 4,8% в годовом выражении, показала первая оценка, опубликованная в среду. У экономистов нет сомнений, что это не единовременный сбой, и полгода спада американской экономике обеспечены.



До сих пор его основным козырем была сильная экономика. Коронавирус спутал все карты.



США не одиноки в своих страданиях. Третья экономика мира - китайская - усохла в первом квартале на 6,8% после почти 50 лет роста темпами до 15% в год. А вторая крупнейшая экономика мира - Евросоюз ожидает еще более существенного спада.



Небогатым странам еще хуже. Богатые выводят оттуда капитал, лишая их средств для развития, а их основная продукция - сырье и комплектующие - дешевеет на глазах ввиду падения спроса на развитых рынках. Один крах нефтяного рынка поставил на колени сразу несколько стран-производителей сырья.



Когда все исправится?



Итоги первого китайского квартала дают представление о том, чего ждать американцам - эпидемия накрыла их спустя несколько недель после китайской вспышки. Сейчас США занимают уверенное первое место по числу заражений и смертей.



Экономисты рассчитывают на отскок во второй половине года, однако уверены, что он не компенсирует спад в полной мере. Кроме того, восстановление напрямую зависит от того, как долго продлится карантин и как быстро США вернутся к нормальной жизни. И тут все карты прогнозистам путают две блуждающие переменные: вирус и политика.







Решение ослабить карантин будут принимать политики в выборный год. Вирус нанес удар в сердце избирательной кампании Трампа, и ему не терпится вернуть экономику к росту.



На прошлой неделе он пообещал "невероятное восстановление" после спада, но признал, что ждать его стоит не ранее последнего квартала. То есть уже после выборов - первая оценка ВВП будет опубликована только в конце января.



Но все эти прогнозы сделаны из расчета скорой и решительной победы над вирусом и не учитывают опасность второй волны.



Если же она случится, о возврате к производству и накоплению богатства можно не мечтать. О масштабах спада в случае повторного визита пандемии осенью-зимой можно судить по свежему прогнозу Международного валютного фонда.



МВФ полагает, что мировая экономика, размер которой в прошлой году достиг 87 трлн долларов, недосчитается 9 трлн долларов, даже если вернется к росту в следующем году. А вторая волна увеличит счет за лечение до нескольких десятков триллионов.



Сокращение доходов из-за падения деловой активности усугубляется всплеском расходов. США уже выделили почти 3 трлн долларов на борьбу с вирусом и поддержку пострадавшего от карантина бизнеса и населения. Для финансирования всего этого крупнейшему в мире должнику придется нарастить дефицит бюджета и активно занимать. Ведь основной ущерб от карантина придется как раз на второй квартал - апрель, май и июнь. Его итоги объявят в самый разгар избирательной кампании к ноябрьским президентским выборам, на которых Дональд Трамп рассчитывает переизбраться на второй срок.До сих пор его основным козырем была сильная экономика. Коронавирус спутал все карты.США не одиноки в своих страданиях. Третья экономика мира - китайская - усохла в первом квартале на 6,8% после почти 50 лет роста темпами до 15% в год. А вторая крупнейшая экономика мира - Евросоюз ожидает еще более существенного спада.Небогатым странам еще хуже. Богатые выводят оттуда капитал, лишая их средств для развития, а их основная продукция - сырье и комплектующие - дешевеет на глазах ввиду падения спроса на развитых рынках. Один крах нефтяного рынка поставил на колени сразу несколько стран-производителей сырья.Итоги первого китайского квартала дают представление о том, чего ждать американцам - эпидемия накрыла их спустя несколько недель после китайской вспышки. Сейчас США занимают уверенное первое место по числу заражений и смертей.Экономисты рассчитывают на отскок во второй половине года, однако уверены, что он не компенсирует спад в полной мере. Кроме того, восстановление напрямую зависит от того, как долго продлится карантин и как быстро США вернутся к нормальной жизни. И тут все карты прогнозистам путают две блуждающие переменные: вирус и политика.Решение ослабить карантин будут принимать политики в выборный год. Вирус нанес удар в сердце избирательной кампании Трампа, и ему не терпится вернуть экономику к росту.На прошлой неделе он пообещал "невероятное восстановление" после спада, но признал, что ждать его стоит не ранее последнего квартала. То есть уже после выборов - первая оценка ВВП будет опубликована только в конце января.Но все эти прогнозы сделаны из расчета скорой и решительной победы над вирусом и не учитывают опасность второй волны.Если же она случится, о возврате к производству и накоплению богатства можно не мечтать. О масштабах спада в случае повторного визита пандемии осенью-зимой можно судить по свежему прогнозу Международного валютного фонда.МВФ полагает, что мировая экономика, размер которой в прошлой году достиг 87 трлн долларов, недосчитается 9 трлн долларов, даже если вернется к росту в следующем году. А вторая волна увеличит счет за лечение до нескольких десятков триллионов.Сокращение доходов из-за падения деловой активности усугубляется всплеском расходов. США уже выделили почти 3 трлн долларов на борьбу с вирусом и поддержку пострадавшего от карантина бизнеса и населения. Для финансирования всего этого крупнейшему в мире должнику придется нарастить дефицит бюджета и активно занимать. bbc.com Категории: политика, экономика, в мире Ключевые слова: США, Китай, вирус, депрессия, пандемия — статья прочитана 133 раза Комментарии