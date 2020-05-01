Defense News: Трамп строит стену с Мексикой в ущерб сдерживанию России в Европе 🔊 Воспроизвести Reuters



Ещё в сентябре администрация Трампа решила переключить финансирование с ряда военных проектов на строительство стены на границе с Мексикой. Теперь новым постановлением Пентагон меняет потоки дотаций, удерживая деньги, в том числе с европейских проектов по сдерживанию России, сообщает Defense News.



Пентагон собирается бросить около 19 военных проектов, включая те, что предназначены для сдерживания России в Европе и должны были обойтись в сумму $274 млн. Деньги от них должны пойти на те проекты, что были отложены из-за строительства стены между США и Мексикой. Соответствующее постановление министра обороны США Марка Эспера получило издание Defense News. По словам его журналиста, речь идёт о $545,5 млн. Пострадают различные инфраструктурные проекты в Европе, в том числе они касаются военных самолётов, а также хранилищ для топлива и оборудования. Пентагон собирается бросить около 19 военных проектов, включая те, что предназначены для сдерживания России в Европе и должны были обойтись в сумму $274 млн. Деньги от них должны пойти на те проекты, что были отложены из-за строительства стены между США и Мексикой. Соответствующее постановление министра обороны США Марка Эспера получило издание Defense News. По словам его журналиста, речь идёт о $545,5 млн. Пострадают различные инфраструктурные проекты в Европе, в том числе они касаются военных самолётов, а также хранилищ для топлива и оборудования.



В сентябре, напоминает издание, Эспер одобрил перенос финансирования на сумму $3,6 млрд со 127 военных объектов на строительство стены в Техасе, Аризоне и Калифорнии. Тогда он говорил, что восполнить частично недостающие суммы смогут европейские союзники, но также и сам Пентагон обещал выделить деньги, но с отсрочкой. Теперь как раз эти пострадавшие проекты и получат частично восполненное финансирование.



В их числе проекты внутри США, но также в Испании, Норвегии, Германии, Иордании и других странах. Кроме того, дополнительные средства будут направлены на строительство площадок в военной академии в Нью-Йорке, на создание тренировочных баз, медицинских площадок, а также средней школы в Кентукки.



Как отмечают эксперты, из-за коронавируса идея о строительстве военных объектов местного значения лишь стала важнее, поскольку они помогут регионам выйти из кризиса. Но при этом суть остаётся та же: на строительство стены Трамп изъял деньги из других проектов, теперь лишь изменился источник финансирования, и именно это вменяют в вину его администрации.



Между тем, как напоминает автор статьи, в федеральном суде начато рассмотрение дела об основаниях решения администрации Трампа направить на строительство стены на границе с Мексикой больше средств, чем изначально одобрил конгресс. По мнению некоторых американских политиков, этот шаг означал превышение полномочий исполнительной властью, пишет Defense News.



Оригинал новости ИноТВ Депутаты от Демократической партии США жёстко раскритиковали администрацию Трампа, назвав ситуацию «обманным манёвром вокруг конгресса». «Даже хуже того, Трамп делает это, отменяя финансирование важнейших проектов в рамках Европейской инициативы по сдерживанию, а они должны были отвечать реальным потребностям национальной безопасности и предотвратить российскую агрессию против союзников и партнёров США в Европе», — говорится в их совместном заявлении. Они также отметили, что администрация Трампа ставит внутриполитические соображения выше национальной безопасности, так что американцы, по их мнению, «заслуживают лучшего».В сентябре, напоминает издание, Эспер одобрил перенос финансирования на сумму $3,6 млрд со 127 военных объектов на строительство стены в Техасе, Аризоне и Калифорнии. Тогда он говорил, что восполнить частично недостающие суммы смогут европейские союзники, но также и сам Пентагон обещал выделить деньги, но с отсрочкой. Теперь как раз эти пострадавшие проекты и получат частично восполненное финансирование.В их числе проекты внутри США, но также в Испании, Норвегии, Германии, Иордании и других странах. Кроме того, дополнительные средства будут направлены на строительство площадок в военной академии в Нью-Йорке, на создание тренировочных баз, медицинских площадок, а также средней школы в Кентукки.Как отмечают эксперты, из-за коронавируса идея о строительстве военных объектов местного значения лишь стала важнее, поскольку они помогут регионам выйти из кризиса. Но при этом суть остаётся та же: на строительство стены Трамп изъял деньги из других проектов, теперь лишь изменился источник финансирования, и именно это вменяют в вину его администрации.Между тем, как напоминает автор статьи, в федеральном суде начато рассмотрение дела об основаниях решения администрации Трампа направить на строительство стены на границе с Мексикой больше средств, чем изначально одобрил конгресс. По мнению некоторых американских политиков, этот шаг означал превышение полномочий исполнительной властью, пишет Defense News. russian.rt.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, аналитика, Китай — статья прочитана 65 раз Комментарии