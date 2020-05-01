С военными лозунгами и без единой жертвы. Какая страна победила COVID-19 🔊 Воспроизвести © REUTERS / Kham



Пока страны "золотого миллиарда" борются с пандемией, густонаселенный и совсем небогатый Вьетнам дважды остановил инфекцию, причем без единой жертвы. По крайней мере, по официальным данным. Результат удивительный, ведь по соседству — Китай, а вспышка вируса пришлась на новогодние праздники, когда все возвращаются в родные города и деревни. В чем секрет вьетнамского успеха, разбиралось РИА Новости.



Прямиком из Уханя



В этом году Ханой председательствует в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и должен был заседать в Совбезе ООН в качестве непостоянного члена. Однако визиты и форумы пришлось отменить. COVID-19 расстроил дипломатические планы, зато Вьетнам показал миру пример успешной борьбы с инфекцией. Пока страны "золотого миллиарда" борются с пандемией, густонаселенный и совсем небогатый Вьетнам дважды остановил инфекцию, причем без единой жертвы. По крайней мере, по официальным данным. Результат удивительный, ведь по соседству — Китай, а вспышка вируса пришлась на новогодние праздники, когда все возвращаются в родные города и деревни. В чем секрет вьетнамского успеха, разбиралось РИА Новости.Прямиком из УханяВ этом году Ханой председательствует в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и должен был заседать в Совбезе ООН в качестве непостоянного члена. Однако визиты и форумы пришлось отменить. COVID-19 расстроил дипломатические планы, зато Вьетнам показал миру пример успешной борьбы с инфекцией.



Неудивительно, что нулевой пациент прибыл прямиком из Уханя: город тогда еще не закрыли. Тринадцатого января 66-летний уханец Ли Дин отправился проведать сына в Нячанг. Спустя четыре дня у Ли-старшего поднялась температура, следом заболел и Ли-младший. В больницу Хошимина оба попали 22 января.



До конца месяца прилетели еще трое инфицированных, а 1 февраля заболела сотрудница отеля, где остановился нулевой пациент.



Шести заражений хватило, чтобы премьер-министр страны Нгуен Суан Фук объявил об эпидемии. Развернули Центр экстренной профилактики. Воздушное и железнодорожное сообщение с Китаем прекратили полностью, гражданам КНР перестали выдавать визы. Взяли на учет и отправили на двухнедельный карантин всех сотрудников-китайцев и других иностранцев, посещавших опасные регионы. Закрыли университеты и школы.



Когда на всю страну было лишь десять заболевших, власти без колебаний перевели на трехнедельный жесткий карантин десятитысячный поселок вблизи Ханоя. Такого за пределами Китая еще не делали.



Всем рекомендовали установить на телефон специальное приложение, чтобы отслеживать состояние здоровья и риск заражения. Каждое предприятие, каждый квартал, каждый человек обязаны стать бастионом на пути эпидемии, наставлял премьер-министр.



Вторая волна из Европы



К концу февраля все 16 больных вылечились. Американский Центр по контролю и профилактике исключил Вьетнам из списка опасных регионов и направил туда делегацию для изучения опыта борьбы с инфекцией.



Правительство, однако, ограничений не отменило. Затишье продлилось две недели — 6 марта коронавирус снова попал во Вьетнам, на этот раз из Европы.



В феврале 29-летняя вьетнамка отправилась в Лондон, оттуда — в итальянскую Ломбардию, вскоре ставшую эпицентром пандемии, затем — в Париж. Видимо, в этом евротуре и подхватила вирус. В Лондон вернулась с кашлем, но к врачу не обратилась и полетела домой. Там тоже ничего никому не сказала и на пятый день попала в больницу с COVID-19.



© REUTERS / Kham Туристы из Бразилии в аэропорту Ной Бай в Ханое, Вьетнам



Подсчитали, что она могла заразить пару сотен человек. Всех срочно изолировали. Начался второй этап борьбы с эпидемией. Закрыли туристические места, ограничили железнодорожное сообщение между столицей и Хошимином.



В Ханое возникла паника. Поздним вечером 6 марта люди бросились скупать продукты и предметы первой необходимости, несмотря на уверения властей, что перебоев с поставками не будет. Лапшу быстрого приготовления и рис раскупали, как у нас гречку. Пришлось даже приостановить экспорт.



Двадцать второго марта число заболевших перевалило за сотню. Власти немедленно отреагировали. Во въезде отказали уже всем иностранцам, кроме дипломатов и других госслужащих. Запретили собираться компаниями больше 20 человек. Закрыли кафе, бары, ночные клубы, кинотеатры, караоке, массажные салоны. Хотя некоторые офисы продолжили работать в штатном режиме, движение транспорта в городах минимизировали, особо пострадавшие от коронавируса районы полностью изолировали. У Южной Кореи закупили 200 тысяч тестов на COVID-19.



С первого апреля выходить из дома позволяли только за продуктами или в аптеку и лишь по одному, максимум по двое. К борьбе с инфекцией подключили военных и мобильные медсанчасти.



Вертикаль и мобилизация



Строгие меры снова дали результат: 225 из 268 пациентов с коронавирусом выписались, к концу апреля — ни одного нового зараженного. Успех на фоне мирового кризиса просто удивительный. Теперь можно помочь и другим — Вьетнам отправил России, Японии и США по 100-150 тысяч медицинских масок.



Правда, некоторые наблюдатели считают, что официальная статистика расходится с реальностью. Палат интенсивной терапии не хватает даже в крупных городах с относительно неплохой инфраструктурой.



© REUTERS / Kham Женщины в защитных масках в очереди за бесплатным рисом в Ханое, Вьетнам



Однако несоответствие вскрылось бы быстро, а вьетнамцы знают и ценят свои гражданские права, отмечает доцент кафедры международных отношений Дипломатической академии МИД Петр Цветов.



"Вьетнам традиционно силен административной вертикалью и умением мобилизовать население. К коронавирусу отнеслись со всей серьезностью, выдвинули лозунг "Бороться с эпидемией как с врагом" — напоминание о войнах против агрессоров", — указывает он.



Пригодился и опыт борьбы с эпидемией SARS 2003 года. "Вьетнам уже тогда продемонстрировал способность обуздать инфекцию — всех зараженных изолировали в одной больнице, периметр которой охраняли военные патрули. В последующие годы вьетнамские медики очень серьезно занимались профилактикой", — напоминает Цветов.



"Все на позитиве"



Жительница Хошимина Анастасия подтверждает, что вьетнамцы с самого начала эпидемии ответственно подходили к предписаниям властей. И даже в разгар новогодних праздников никуда не ездили. "Люди беспрекословно следовали правилам. Все сидели по домам. Я еще бегала по магазинам, но везде было пусто", — вспоминает она.



"Если честно, я, хоть и живу здесь три года, раньше думала, что Вьетнам — страна третьего мира, — признается Анастасия. — Но последние события развеяли этот стереотип, здесь очень высокий уровень организации".



По ее наблюдениям, вьетнамцы доверяют правительству и тому, что слышат по телевизору, а потому скепсиса по поводу принимаемых мер не было. Причем даже среди иностранцев. "В Хошимине много экспатов, немало смешанных семей, некоторые вернувшиеся из-за рубежа вьетнамцы настроены оппозиционно. Обычно они не особо заморачиваются правилами, но в этот раз никто не роптал даже в соцсетях", — отмечает Анастасия.



© REUTERS / Kham Мужчина производит дезинфекцию в ресторане Ханоя, Вьетнам



При этом силы правопорядка с нарушителями не церемонятся — праздношатающихся тут же доставляют в полицейский участок. А вот ксенофобии или неприязни к европейцам, как в других азиатских странах, по впечатлению собеседницы агентства, не было: "Наоборот, все очень дружелюбные. Многие публикуют видео в поддержку врачей и властей". Причем шутить на тему коронавируса не принято — в том числе в соцсетях.



Анастасия уверена: секрет успеха в борьбе с COVID-19 — сознательность общества и быстрая реакция властей. Заканчивая разговор, она радостно сообщает: "У нас, оказывается, почти все рестораны открылись, мне только что подруга написала".



Заработал и общественный транспорт, дети понемногу возвращаются в школы. Но все продолжают носить маски и соблюдают социальную дистанцию. Возможно, это надолго останется общепринятым правилом поведения во Вьетнаме.



Автор Китай — рядом, тысяча километров общей границы. Политические отношения напряженные, но гуманитарные связи между двумя социалистическими государствами достаточно тесные.Неудивительно, что нулевой пациент прибыл прямиком из Уханя: город тогда еще не закрыли. Тринадцатого января 66-летний уханец Ли Дин отправился проведать сына в Нячанг. Спустя четыре дня у Ли-старшего поднялась температура, следом заболел и Ли-младший. В больницу Хошимина оба попали 22 января.До конца месяца прилетели еще трое инфицированных, а 1 февраля заболела сотрудница отеля, где остановился нулевой пациент.Шести заражений хватило, чтобы премьер-министр страны Нгуен Суан Фук объявил об эпидемии. Развернули Центр экстренной профилактики. Воздушное и железнодорожное сообщение с Китаем прекратили полностью, гражданам КНР перестали выдавать визы. Взяли на учет и отправили на двухнедельный карантин всех сотрудников-китайцев и других иностранцев, посещавших опасные регионы. Закрыли университеты и школы.Когда на всю страну было лишь десять заболевших, власти без колебаний перевели на трехнедельный жесткий карантин десятитысячный поселок вблизи Ханоя. Такого за пределами Китая еще не делали.Всем рекомендовали установить на телефон специальное приложение, чтобы отслеживать состояние здоровья и риск заражения. Каждое предприятие, каждый квартал, каждый человек обязаны стать бастионом на пути эпидемии, наставлял премьер-министр.Вторая волна из ЕвропыК концу февраля все 16 больных вылечились. Американский Центр по контролю и профилактике исключил Вьетнам из списка опасных регионов и направил туда делегацию для изучения опыта борьбы с инфекцией.Правительство, однако, ограничений не отменило. Затишье продлилось две недели — 6 марта коронавирус снова попал во Вьетнам, на этот раз из Европы.В феврале 29-летняя вьетнамка отправилась в Лондон, оттуда — в итальянскую Ломбардию, вскоре ставшую эпицентром пандемии, затем — в Париж. Видимо, в этом евротуре и подхватила вирус. В Лондон вернулась с кашлем, но к врачу не обратилась и полетела домой. Там тоже ничего никому не сказала и на пятый день попала в больницу с COVID-19.Подсчитали, что она могла заразить пару сотен человек. Всех срочно изолировали. Начался второй этап борьбы с эпидемией. Закрыли туристические места, ограничили железнодорожное сообщение между столицей и Хошимином.В Ханое возникла паника. Поздним вечером 6 марта люди бросились скупать продукты и предметы первой необходимости, несмотря на уверения властей, что перебоев с поставками не будет. Лапшу быстрого приготовления и рис раскупали, как у нас гречку. Пришлось даже приостановить экспорт.Двадцать второго марта число заболевших перевалило за сотню. Власти немедленно отреагировали. Во въезде отказали уже всем иностранцам, кроме дипломатов и других госслужащих. Запретили собираться компаниями больше 20 человек. Закрыли кафе, бары, ночные клубы, кинотеатры, караоке, массажные салоны. Хотя некоторые офисы продолжили работать в штатном режиме, движение транспорта в городах минимизировали, особо пострадавшие от коронавируса районы полностью изолировали. У Южной Кореи закупили 200 тысяч тестов на COVID-19.С первого апреля выходить из дома позволяли только за продуктами или в аптеку и лишь по одному, максимум по двое. К борьбе с инфекцией подключили военных и мобильные медсанчасти.Вертикаль и мобилизацияСтрогие меры снова дали результат: 225 из 268 пациентов с коронавирусом выписались, к концу апреля — ни одного нового зараженного. Успех на фоне мирового кризиса просто удивительный. Теперь можно помочь и другим — Вьетнам отправил России, Японии и США по 100-150 тысяч медицинских масок.Правда, некоторые наблюдатели считают, что официальная статистика расходится с реальностью. Палат интенсивной терапии не хватает даже в крупных городах с относительно неплохой инфраструктурой.Однако несоответствие вскрылось бы быстро, а вьетнамцы знают и ценят свои гражданские права, отмечает доцент кафедры международных отношений Дипломатической академии МИД Петр Цветов."Вьетнам традиционно силен административной вертикалью и умением мобилизовать население. К коронавирусу отнеслись со всей серьезностью, выдвинули лозунг "Бороться с эпидемией как с врагом" — напоминание о войнах против агрессоров", — указывает он.Пригодился и опыт борьбы с эпидемией SARS 2003 года. "Вьетнам уже тогда продемонстрировал способность обуздать инфекцию — всех зараженных изолировали в одной больнице, периметр которой охраняли военные патрули. В последующие годы вьетнамские медики очень серьезно занимались профилактикой", — напоминает Цветов."Все на позитиве"Жительница Хошимина Анастасия подтверждает, что вьетнамцы с самого начала эпидемии ответственно подходили к предписаниям властей. И даже в разгар новогодних праздников никуда не ездили. "Люди беспрекословно следовали правилам. Все сидели по домам. Я еще бегала по магазинам, но везде было пусто", — вспоминает она."Если честно, я, хоть и живу здесь три года, раньше думала, что Вьетнам — страна третьего мира, — признается Анастасия. — Но последние события развеяли этот стереотип, здесь очень высокий уровень организации".По ее наблюдениям, вьетнамцы доверяют правительству и тому, что слышат по телевизору, а потому скепсиса по поводу принимаемых мер не было. Причем даже среди иностранцев. "В Хошимине много экспатов, немало смешанных семей, некоторые вернувшиеся из-за рубежа вьетнамцы настроены оппозиционно. Обычно они не особо заморачиваются правилами, но в этот раз никто не роптал даже в соцсетях", — отмечает Анастасия.При этом силы правопорядка с нарушителями не церемонятся — праздношатающихся тут же доставляют в полицейский участок. А вот ксенофобии или неприязни к европейцам, как в других азиатских странах, по впечатлению собеседницы агентства, не было: "Наоборот, все очень дружелюбные. Многие публикуют видео в поддержку врачей и властей". Причем шутить на тему коронавируса не принято — в том числе в соцсетях.Анастасия уверена: секрет успеха в борьбе с COVID-19 — сознательность общества и быстрая реакция властей. Заканчивая разговор, она радостно сообщает: "У нас, оказывается, почти все рестораны открылись, мне только что подруга написала".Заработал и общественный транспорт, дети понемногу возвращаются в школы. Но все продолжают носить маски и соблюдают социальную дистанцию. Возможно, это надолго останется общепринятым правилом поведения во Вьетнаме.Автор РИА Новости Софья Мельничук РИА Новости Категории: общество, в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, Вьетнам, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 152 раза Комментарии