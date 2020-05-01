Заграница как роскошь: Мария Захарова считает, что зарубежные поездки не могут быть доступны всем 🔊 Воспроизвести



Не вернемся ли мы в СССР с загранкомандировками для «проверенных товарищей»?



О том, что мир после пандемии коронавируса уже не будет прежним (так и тянет продолжить цитатой из Бродского «ослепительно снежным и сомнительно нежным»), уже успели порассуждать очень многие. На днях к числу философствующих на эту тему добавилась и официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, сообщает



В видеоинтервью журналисту Михаилу Зыгарю Захарова, в частности, высказала ряд предположений о том, что меняться будет система перемещений по миру и зарубежные поездки станут не такими доступными, каковыми являются сегодня. Свои соображения чиновница подкрепила несколькими довольно интересными тезисами. Главный из них — путешествия не могут быть доступны всем. Рассуждая о возможности свободно посещать различные страны, Мария Владимировна вспомнила свое детство, когда авиаперелет был «чудом невозможным», а салфетки Аэрофлота оставляли на память. Подхвативший ностальгическую ноту Зыгарь, в свою очередь добавил, что и «с едой было не очень» и первую банку «Кока-колы» он год рассматривал перед тем как открыть. О том, что мир после пандемии коронавируса уже не будет прежним (так и тянет продолжить цитатой из Бродского «ослепительно снежным и сомнительно нежным»), уже успели порассуждать очень многие. На днях к числу философствующих на эту тему добавилась и официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, сообщает Московская газета В видеоинтервью журналисту Михаилу Зыгарю Захарова, в частности, высказала ряд предположений о том, что меняться будет система перемещений по миру и зарубежные поездки станут не такими доступными, каковыми являются сегодня. Свои соображения чиновница подкрепила несколькими довольно интересными тезисами. Главный из них — путешествия не могут быть доступны всем. Рассуждая о возможности свободно посещать различные страны, Мария Владимировна вспомнила свое детство, когда авиаперелет был «чудом невозможным», а салфетки Аэрофлота оставляли на память. Подхвативший ностальгическую ноту Зыгарь, в свою очередь добавил, что и «с едой было не очень» и первую банку «Кока-колы» он год рассматривал перед тем как открыть. Захарова спросила у своего собеседника, не посещала ли его мысль, что авиаперелеты стали настолько доступными для населения, что больше это не может существовать в прежнем виде. Зыгарь ответил, что замечал, сколько людей перемещается по миру и что в Лувре невозможно ходить, потому что «люди упакованы там, как селедки в бочке». Однако считал это «новой нормальностью», окончательно утвердившейся в мире. А вот Захарова окончательным это не считала.



«Вопрос массовости встал перед миром за последние 15–20 лет. Люди, у которых за душой во многом ничего не было, по всему миру, для них авиаперевозки стали делом обыденным, потому что для этого иногда не нужно даже деньги иметь». А раньше самолет был доступен «определенному классу людей», которые «соответствующим образом одеты и занимаются неким делом». Те же, у кого нет денег, одеты по-другому, «ни на что не претендуют и путешествуют как придется».



По мнению официального представителя МИД, «зарубежная поездка — это серьезнейшее, ответственейшее и очень рискованное предприятие, и чтобы все прошло благополучно, должно сложиться огромное количество факторов», а во время эпидемии выяснилось, что люди «ехали даже не на последнее. Люди ехали в долг. Люди ехали в долг с учетом имеющихся долгов. И ехали не для того чтобы заработать или решить свой вопрос, а просто потому, что для них это стало нормой жизни, и отказываться от этой сферы жизни они считали абсолютно неправильным».



Мария Захарова считает, что тем, у кого есть ипотека или долг, не стоит ездить отдыхать: сначала нужно удовлетворить базовые потребности, однако сегодня, по словам Захаровой, подобной логикой руководствуется меньшинство. Поэтому настало время подумать о личной ответственности.



Применительно к России все эти тезисы, надо сказать, звучать весьма тревожно. Особенно если учесть неподъемные ипотечные кредиты, выплачивая которые большинство семей не могут накопить не только на зарубежную, а во многих случаях и на российскую поездку. На эти цели им приходится брать отдельный кредит. Кто-то берет кредит на путешествия и без ипотеки, просто потому что маленькая зарплата, или копит на вожделенные Париж и Рим, отказывая себе практически во всем. В кредит давно живет и большая часть населения западных стран. Однако условия выплат там таковы, что позволяют заемщикам не только поддерживать достойный бытовой уровень, но и путешествовать.



Кстати, о путешествиях. Исследование, проведенное в сентябре прошлого года по заказу сервиса Booking.com, показало, что в России 60% юношей и девушек, родившихся после 1995 года, считают траты на путешествия важнейшей статьей расходов. Молодежь согласна экономить на чем-то другом, чтобы потратить освободившиеся деньги на поездку. Такого же мнения придерживается 47% представителей поколения Z, проживающих в других странах.



Приоритеты тех, кому сегодня от 25, существенно отличаются от стандартного набора «квартира, машина, дача», присущего Стране Советов, чьи границы находились под замком. Но СССР рухнул, и мы стали жить в другой стране. В России загранпаспорта не держат в сейфах и можно спокойно улететь, уплыть или уехать в любом направлении. Появилось множество лонгстейеров — россиян, подолгу проживающих за пределами России. Не говоря уже о тех гражданах РФ, кто проживает за границей постоянно. На сегодняшний день таких по всему миру насчитывается около 30 миллионов. У большинства есть родственники, которые навещают их за рубежом.



Ориентиры изменились, и впечатления для молодежи, желающей увидеть мир, зачастую представляют большую ценность, чем какие-то материальные блага. Да и не только для молодежи. А вот деление граждан на тех «кто соответствующим образом одеты» и остальных как раз отсылает к советским временам с загранкомандировками в социалистические Болгарию или Польшу для проверенных товарищей. С обязательными «кураторами в штатском» (доверяй, но проверяй!).



Замечание Зыгаря относительно проблем с едой в те времена, когда авиаперелет был «целым событием», сделано тоже кстати. Ведь товарищи, особым образом одетые (пользуясь терминологией выросшей в номенклатурной семье Захаровой), как известно, и питались из спецраспределителей, недоступных рядовым советским гражданам. Не вернуться ли нам к этим замечательным порядкам? mskgazeta.ru Категории: экономика, общество, чп и криминал Ключевые слова: экономика, граница, контроль, Захарова, поездки, карантин, распространение, коронавирус География: Россия — статья прочитана 164 раза Комментарии