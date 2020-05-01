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Польша продлила закрытие границ для иностранцев
Власти Польши продлили запрет на въезд для иностранцев до 13 мая в связи с ситуацией с коронавирусом.
Об этом сообщает RT со ссылкой на RMF24 и Министерство внутренних дел страны.
«Пограничный контроль на границе с Германией, Литвой, Чехией и Словакией был продлён ещё на 10 дней — с 4 по 13 мая этого года», — отметили там.
Ограничения для иностранцев при въезде в Польшу сохраняются.
В Польше зафиксировано почти 13 тыс. случаев заражения коронавирусом.
russian.rt.com
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
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