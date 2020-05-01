Польша продлила закрытие границ для иностранцев 🔊 Воспроизвести Reuters



Власти Польши продлили запрет на въезд для иностранцев до 13 мая в связи с ситуацией с коронавирусом.



Об этом сообщает



«Пограничный контроль на границе с Германией, Литвой, Чехией и Словакией был продлён ещё на 10 дней — с 4 по 13 мая этого года», — отметили там.



Ограничения для иностранцев при въезде в Польшу сохраняются.



В Польше зафиксировано почти 13 тыс. случаев заражения коронавирусом. Власти Польши продлили запрет на въезд для иностранцев до 13 мая в связи с ситуацией с коронавирусом.Об этом сообщает RT со ссылкой на RMF24 и Министерство внутренних дел страны.«Пограничный контроль на границе с Германией, Литвой, Чехией и Словакией был продлён ещё на 10 дней — с 4 по 13 мая этого года», — отметили там.Ограничения для иностранцев при въезде в Польшу сохраняются.В Польше зафиксировано почти 13 тыс. случаев заражения коронавирусом. russian.rt.com Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 78 раз Комментарии