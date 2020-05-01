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Сирийские оппозиционеры призвали не употреблять российские консервы



Представители оппозиционных сил Сирии призвали не употреблять в пищу консервы из набора, который раздали российские военнослужащие в деревне Рахаят севернее г. Ракка. Об этом сообщает МК со ссылкой на Telegram-канал Directorate 4.

По словам активистов, она опасна для употребления в пищу, т.к. ее срок годности, по их мнению, истек. В доказательство к этому они опубликовали фотографию банки сгущенного молока "Нижнекисляйской молочной компании" с датой 10.07.18.

Вероятно, арабские активисты не знакомы с особенностями маркировки молочных консервированных продуктов в России. На крышке указывается дата производства, а срок годности с момента изготовления прописывается на этикетке. Он составляет 24 месяца.

Ранее в Сирии уже распространялись сообщения о якобы вреде российской гуманитарной помощи. Боевики и активисты различных группировок призывали мирных жителей не брать ее, мотивируя тем, что продукты могут быть отравлены т.д.

mk.ru
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: Россия, Сирия, отравление, провокации
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добавлена сегодня, 1 мая, 11:40

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