Сирийские оппозиционеры призвали не употреблять российские консервы 🔊 Воспроизвести



Представители оппозиционных сил Сирии призвали не употреблять в пищу консервы из набора, который раздали российские военнослужащие в деревне Рахаят севернее г. Ракка. Об этом сообщает



По словам активистов, она опасна для употребления в пищу, т.к. ее срок годности, по их мнению, истек. В доказательство к этому они опубликовали фотографию банки сгущенного молока "Нижнекисляйской молочной компании" с датой 10.07.18.



Вероятно, арабские активисты не знакомы с особенностями маркировки молочных консервированных продуктов в России. На крышке указывается дата производства, а срок годности с момента изготовления прописывается на этикетке. Он составляет 24 месяца.



Ранее в Сирии уже распространялись сообщения о якобы вреде российской гуманитарной помощи. Боевики и активисты различных группировок призывали мирных жителей не брать ее, мотивируя тем, что продукты могут быть отравлены т.д.



Представители оппозиционных сил Сирии призвали не употреблять в пищу консервы из набора, который раздали российские военнослужащие в деревне Рахаят севернее г. Ракка. Об этом сообщает МК со ссылкой на Telegram-канал Directorate 4.По словам активистов, она опасна для употребления в пищу, т.к. ее срок годности, по их мнению, истек. В доказательство к этому они опубликовали фотографию банки сгущенного молока "Нижнекисляйской молочной компании" с датой 10.07.18.Вероятно, арабские активисты не знакомы с особенностями маркировки молочных консервированных продуктов в России. На крышке указывается дата производства, а срок годности с момента изготовления прописывается на этикетке. Он составляет 24 месяца.Ранее в Сирии уже распространялись сообщения о якобы вреде российской гуманитарной помощи. Боевики и активисты различных группировок призывали мирных жителей не брать ее, мотивируя тем, что продукты могут быть отравлены т.д. mk.ru Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: Россия, Сирия, отравление, провокации — статья прочитана 112 раз Комментарии