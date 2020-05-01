Один из создателей Новичка предложил метод борьбы с коронавирусом 🔊 Воспроизвести Фото © Pixabay



В борьбе с коронавирусом можно использовать разработанный более 20 лет назад препарат диуцифон. Об этом заявил "Взгляду" профессор, доктор химических наук Леонид Ринк. Его издание называет одним из создателей боевой отравляющей системы, ставшей известной как "Новичок", сообщает



Отмечается, что диуцифон изначально задумывался как стимулятор иммунной защиты организма и помеха деятельности патогенных микроорганизмов. Однако лабораторию закрыли и разработка остановилась. Теперь же, по словам Ринка, он доработал медикамент, устранил его ключевой принципиальный недостаток — плохую растворяемость в воде, а следовательно, и в плазме крови.



— Рано или поздно (но лучше, конечно, рано) вакцину от коронавируса найдут. Но всё равно пройдёт время. Потом вирус мутирует — и нужна новая вакцина. Наше предложение — это дополнение к поиску вакцины. Мы назвали этот алгоритм "нападение, а не защита". Иммунизация — первый этап. Второй этап этого алгоритма — ликвидация старых и новых вирусов внутри организма, — говорит профессор.



Он призвал начать с иммунизации заболевших, а затем переключиться на здоровых. По его словам, эффективность диуцифона была клинически доказана. В борьбе с коронавирусом можно использовать разработанный более 20 лет назад препарат диуцифон. Об этом заявил "Взгляду" профессор, доктор химических наук Леонид Ринк. Его издание называет одним из создателей боевой отравляющей системы, ставшей известной как "Новичок", сообщает ЛАЙФ Отмечается, что диуцифон изначально задумывался как стимулятор иммунной защиты организма и помеха деятельности патогенных микроорганизмов. Однако лабораторию закрыли и разработка остановилась. Теперь же, по словам Ринка, он доработал медикамент, устранил его ключевой принципиальный недостаток — плохую растворяемость в воде, а следовательно, и в плазме крови.— Рано или поздно (но лучше, конечно, рано) вакцину от коронавируса найдут. Но всё равно пройдёт время. Потом вирус мутирует — и нужна новая вакцина. Наше предложение — это дополнение к поиску вакцины. Мы назвали этот алгоритм "нападение, а не защита". Иммунизация — первый этап. Второй этап этого алгоритма — ликвидация старых и новых вирусов внутри организма, — говорит профессор.Он призвал начать с иммунизации заболевших, а затем переключиться на здоровых. По его словам, эффективность диуцифона была клинически доказана. life.ru Категории: здоровье, образование Ключевые слова: Россия, вакцина, Китай, вирус, пандемия — статья прочитана 133 раза Комментарии