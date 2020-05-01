Китай ответил на угрозы США наказать его за эпидемию коронавируса 🔊 Воспроизвести



США должны понять, что их враг вирус, а не Китай, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.



Ранее в интервью агентству Рейтер американский лидер Дональд Трамп сказал, что рассматривает различные варианты последствий для Китая из-за пандемии COVID-19, сообщает



"Что касается вопроса об ответственности, то мы уже не раз говорили, что вирус — общий враг всего человечества. Китай также является пострадавшей стороной, а не "сообщником" вируса", — прокомментировал Гэн Шуан.



Он добавил, что перед лицом мирового кризиса в области здравоохранения международное сообщество должно объединиться и сообща преодолевать проблему. США должны понять, что их враг вирус, а не Китай, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.Ранее в интервью агентству Рейтер американский лидер Дональд Трамп сказал, что рассматривает различные варианты последствий для Китая из-за пандемии COVID-19, сообщает РИА Новости "Что касается вопроса об ответственности, то мы уже не раз говорили, что вирус — общий враг всего человечества. Китай также является пострадавшей стороной, а не "сообщником" вируса", — прокомментировал Гэн Шуан.Он добавил, что перед лицом мирового кризиса в области здравоохранения международное сообщество должно объединиться и сообща преодолевать проблему. Ранее Трамп не раз говорил, что в Вашингтоне не исключают версию, что коронавирус возник в уханьской лаборатории. Президент США также грозил Пекину последствиями, если выяснится, что там сознательно допустили вспышку. В китайском МИД отвечали, что с самого начала придерживались открытой позиции и ничего не скрывали.



На сегодняшний день в мире, согласно данным ВОЗ, более трех миллионов инфицированных, почти 208 тысяч из них скончались. При этом, по подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, цифры выше: 3,2 миллиона больных и 228 тысяч умерших.



На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, за ними идут Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания, Турция. Россия заняла восьмую строчку, обогнав Иран и Китай. РИА Новости Категории: политика, в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: США, Китай, вирус, фейки, обвинения, пандемия — статья прочитана 231 раз Комментарии