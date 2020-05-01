Президент Литвы провел переговоры с коллегами из стран Восточного партнерства 🔊 Воспроизвести фото: lrp.lt



Литва твердо поддерживает евроатлантическую интеграцию Грузии, заявил в четверг президент Литвы Гитанас Науседа после беседы с президентом этой страны Саломе Зурабишвили.



Участники беседы "сошлись во мнении, что результаты Восточного партнерства ЕС должны быть ориентированы на долгосрочные мотивирующие и амбициозные обязательства, как со стороны ЕС, так и со стороны стран Восточного партнерства", – говорится в пресс-релизе президентской администрации.



"Литва поддерживает настрой Грузии на евроатлантическую интеграцию и призывает активно претворять в жизнь эффективное Соглашение об ассоциативном членстве", – отмечается в сообщении.



В нем также говорится, что Г. Науседа выразил озабоченность эскалацией конфликта в Южной Осетии и становящейся более интенсивной в условиях пандемии угрозой так называемой бордеризации. Этим термином называется возведение границы по административным линиям. Литва твердо поддерживает евроатлантическую интеграцию Грузии, заявил в четверг президент Литвы Гитанас Науседа после беседы с президентом этой страны Саломе Зурабишвили.Участники беседы "сошлись во мнении, что результаты Восточного партнерства ЕС должны быть ориентированы на долгосрочные мотивирующие и амбициозные обязательства, как со стороны ЕС, так и со стороны стран Восточного партнерства", – говорится в пресс-релизе президентской администрации."Литва поддерживает настрой Грузии на евроатлантическую интеграцию и призывает активно претворять в жизнь эффективное Соглашение об ассоциативном членстве", – отмечается в сообщении.В нем также говорится, что Г. Науседа выразил озабоченность эскалацией конфликта в Южной Осетии и становящейся более интенсивной в условиях пандемии угрозой так называемой бордеризации. Этим термином называется возведение границы по административным линиям. После войны 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, введя туда военных, однако мировое сообщество считает их оккупированными территориями Грузии.



Власти Грузии декларируют стремление страны вступить в ЕС и НАТО.



Г. Науседа призвал "членов трансатлантического сообщества защищать интересы национальной безопасности стран Восточного партнерства, укреплять сотрудничество в сферах кибернетической безопасности, защиты от гибридных угроз".



В ходе беседы также обсуждались вопросы внутренней политики Грузии, особенно реализация инициативы изменений к закону о парламенте, говорится в сообщении.



Готовясь к июньскому саммиту Восточного партнерства ЕС, Г. Науседа в последние недели провел беседы с главами шести стран этой программы ЕС, в которой, кроме Грузии, участвуют Украина, Молдавия, Армения, Азербайджан и Беларусь.



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Литва видит усилия Армении в реализации реформ, заявил в четверг президент Г. Науседа после беседы с президентом Армении Арменом Саркисяном.



„Литва и ЕС видят прогресс вашей страны в реализации реформ, мы поддерживаем и поощряем смелое движение по этому пути“, – в пресс-релизе заявил Г. Науседа.



Президент заявил, что поддерживает либерализацию выдачи виз.



Литва готова делится с Арменией своим опытом в областях консолидации правовой системы, возобновляющейся энергетики, экологии.



Беседа по видео-звонку организована в рамках подготовки к саммиту Восточного партнерства ЕС 18 июня 2020 года. На этой и прошлой неделях Г. Науседа побеседовал с лидерами Украины, Беларуси, Азербайджана и Молдовы. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Восточное партнерство, Президенты, Науседа География: Литва — статья прочитана 206 раз Комментарии