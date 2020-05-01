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Президент Литвы провел переговоры с коллегами из стран Восточного партнерства

фото: lrp.lt


Литва твердо поддерживает евроатлантическую интеграцию Грузии, заявил в четверг президент Литвы Гитанас Науседа после беседы с президентом этой страны Саломе Зурабишвили.

Участники беседы "сошлись во мнении, что результаты Восточного партнерства ЕС должны быть ориентированы на долгосрочные мотивирующие и амбициозные обязательства, как со стороны ЕС, так и со стороны стран Восточного партнерства", – говорится в пресс-релизе президентской администрации.

"Литва поддерживает настрой Грузии на евроатлантическую интеграцию и призывает активно претворять в жизнь эффективное Соглашение об ассоциативном членстве", – отмечается в сообщении.

В нем также говорится, что Г. Науседа выразил озабоченность эскалацией конфликта в Южной Осетии и становящейся более интенсивной в условиях пандемии угрозой так называемой бордеризации. Этим термином называется возведение границы по административным линиям.
После войны 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, введя туда военных, однако мировое сообщество считает их оккупированными территориями Грузии.

Власти Грузии декларируют стремление страны вступить в ЕС и НАТО.

Г. Науседа призвал "членов трансатлантического сообщества защищать интересы национальной безопасности стран Восточного партнерства, укреплять сотрудничество в сферах кибернетической безопасности, защиты от гибридных угроз".

В ходе беседы также обсуждались вопросы внутренней политики Грузии, особенно реализация инициативы изменений к закону о парламенте, говорится в сообщении.

Готовясь к июньскому саммиту Восточного партнерства ЕС, Г. Науседа в последние недели провел беседы с главами шести стран этой программы ЕС, в которой, кроме Грузии, участвуют Украина, Молдавия, Армения, Азербайджан и Беларусь.

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Литва видит усилия Армении в реализации реформ, заявил в четверг президент Г. Науседа после беседы с президентом Армении Арменом Саркисяном.

„Литва и ЕС видят прогресс вашей страны в реализации реформ, мы поддерживаем и поощряем смелое движение по этому пути“, – в пресс-релизе заявил Г. Науседа.

Президент заявил, что поддерживает либерализацию выдачи виз.

Литва готова делится с Арменией своим опытом в областях консолидации правовой системы, возобновляющейся энергетики, экологии.

Беседа по видео-звонку организована в рамках подготовки к саммиту Восточного партнерства ЕС 18 июня 2020 года. На этой и прошлой неделях Г. Науседа побеседовал с лидерами Украины, Беларуси, Азербайджана и Молдовы.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: Восточное партнерство, Президенты, Науседа
География: Литва
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добавлена сегодня, 1 мая, 09:00

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