CNN: в Нью-Йорке у похоронного бюро обнаружили тела 60 человек в грузовиках 🔊 Воспроизвести © AP Photo/Craig Ruttle



Полиция Нью-Йорка обнаружила тела примерно 60 человек в четырех грузовиках, которые стояли на улице в районе Бруклин рядом с похоронным бюро. Об этом сообщает



По словам его источников в правоохранительных органах, в одном из грузовиков отсутствовала система охлаждения. В полицию обратились местные жители.



Телеканал отмечает, что в указанном похоронным бюро не хватало места для хранения тел перед кремацией. В управлении здравоохранения города журналистам телеканала в связи с произошедшим заявили, что владельцы похоронных бюро обязаны соблюдать существующие санитарные меры.



В публикации отмечается, что городские власти выделили специальный грузовик с системой охлаждения. Тела будут перемещены в него.



Нью-Йорк является сейчас одним из основных очагов распространения коронавируса в стране. В нем выявлено уже свыше 299 тыс. случаев заражения, зафиксировано более 23,4 тыс. летальных исходов. Такую информацию приводит Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе данных федеральных и местных властей. Полиция Нью-Йорка обнаружила тела примерно 60 человек в четырех грузовиках, которые стояли на улице в районе Бруклин рядом с похоронным бюро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал СNN.По словам его источников в правоохранительных органах, в одном из грузовиков отсутствовала система охлаждения. В полицию обратились местные жители.Телеканал отмечает, что в указанном похоронным бюро не хватало места для хранения тел перед кремацией. В управлении здравоохранения города журналистам телеканала в связи с произошедшим заявили, что владельцы похоронных бюро обязаны соблюдать существующие санитарные меры.В публикации отмечается, что городские власти выделили специальный грузовик с системой охлаждения. Тела будут перемещены в него.Нью-Йорк является сейчас одним из основных очагов распространения коронавируса в стране. В нем выявлено уже свыше 299 тыс. случаев заражения, зафиксировано более 23,4 тыс. летальных исходов. Такую информацию приводит Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе данных федеральных и местных властей. ТАСС Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: США, погибшие, коронавирус — статья прочитана 117 раз Комментарии