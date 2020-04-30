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В Литве коронавирус выявлен в 14-ти учерждениях опеки
В Литве коронавирус выявлен в 14-ти учреждениях опеки и ухода, сообщил в четверг Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).
"В данный момент в 14-ти учреждениях социальной опеки выявлено хотя бы по одному случаю", – заявила на пресс-конференции представитель НЦОЗ Гинрета Мегелинскене.
Новейшие очаги в Антавиляйском доме престарелых, что на окраине Вильнюса, где коронавирус выявлен у 11 постояльцев и 4 работников, а также в Картенской католической больнице поддерживающего лечения и ухода в Кретингском районе – здесь коронавирус выявлен у 22 пациентов и пяти работников.
Недавно при профилактической проверке выявлены случаи в двух учреждениях ухода и опеки в Аникшчяйском районе, где больны по одному работнику.
Г. Мегелинскене подчеркнула, что в этих учреждениях своевременно были предприняты все необходимые меры превенции, работники были вовремя изолированы.
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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