В Литве коронавирус выявлен в 14-ти учерждениях опеки 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



В Литве коронавирус выявлен в 14-ти учреждениях опеки и ухода, сообщил в четверг Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ).



"В данный момент в 14-ти учреждениях социальной опеки выявлено хотя бы по одному случаю", – заявила на пресс-конференции представитель НЦОЗ Гинрета Мегелинскене.



Новейшие очаги в Антавиляйском доме престарелых, что на окраине Вильнюса, где коронавирус выявлен у 11 постояльцев и 4 работников, а также в Картенской католической больнице поддерживающего лечения и ухода в Кретингском районе – здесь коронавирус выявлен у 22 пациентов и пяти работников.



Недавно при профилактической проверке выявлены случаи в двух учреждениях ухода и опеки в Аникшчяйском районе, где больны по одному работнику.



Г. Мегелинскене подчеркнула, что в этих учреждениях своевременно были предприняты все необходимые меры превенции, работники были вовремя изолированы. В Литве коронавирус выявлен в 14-ти учреждениях опеки и ухода, сообщил в четверг Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ)."В данный момент в 14-ти учреждениях социальной опеки выявлено хотя бы по одному случаю", – заявила на пресс-конференции представитель НЦОЗ Гинрета Мегелинскене.Новейшие очаги в Антавиляйском доме престарелых, что на окраине Вильнюса, где коронавирус выявлен у 11 постояльцев и 4 работников, а также в Картенской католической больнице поддерживающего лечения и ухода в Кретингском районе – здесь коронавирус выявлен у 22 пациентов и пяти работников.Недавно при профилактической проверке выявлены случаи в двух учреждениях ухода и опеки в Аникшчяйском районе, где больны по одному работнику.Г. Мегелинскене подчеркнула, что в этих учреждениях своевременно были предприняты все необходимые меры превенции, работники были вовремя изолированы. BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 175 раз Комментарии