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Шяуляй – Церемония смены контингентов Балтийского воздушного патрулирования



В четверг на авиабазе ВВС Литвы в Шяуляй прошла церемония смены контингентов Балтийского воздушного патрулирования.

Бельгийские военные, которые охраняли воздушное пространство над странами Балтии две ротации подряд - восемь месяцев, передадут миссию Испании и Великобритании, сообщили в Минобороны Литвы.

Для испанцев - это уже пятая миссия в Литве, а Королевские военно-воздушные силы Великобритании охраняют страны Балтии в шестой раз.

Испанцы будут патрулировать воздушное пространство на шести истребителях F-18 Hornet, британцы - на четырех истребителях Eurofighter Typhoon.

Натовская миссия Балтийского воздушного патрулирования проводится в странах Балтии с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами альянса.
BNS
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: Зокняй, нато, патрулирование
География: Литва
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добавлена сегодня, 30 апреля, 17:30

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