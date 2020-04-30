Шяуляй – Церемония смены контингентов Балтийского воздушного патрулирования 🔊 Воспроизвести



В четверг на авиабазе ВВС Литвы в Шяуляй прошла церемония смены контингентов Балтийского воздушного патрулирования.



Бельгийские военные, которые охраняли воздушное пространство над странами Балтии две ротации подряд - восемь месяцев, передадут миссию Испании и Великобритании, сообщили в Минобороны Литвы.



Для испанцев - это уже пятая миссия в Литве, а Королевские военно-воздушные силы Великобритании охраняют страны Балтии в шестой раз.



Испанцы будут патрулировать воздушное пространство на шести истребителях F-18 Hornet, британцы - на четырех истребителях Eurofighter Typhoon.



Натовская миссия Балтийского воздушного патрулирования проводится в странах Балтии с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами альянса. В четверг на авиабазе ВВС Литвы в Шяуляй прошла церемония смены контингентов Балтийского воздушного патрулирования.Бельгийские военные, которые охраняли воздушное пространство над странами Балтии две ротации подряд - восемь месяцев, передадут миссию Испании и Великобритании, сообщили в Минобороны Литвы.Для испанцев - это уже пятая миссия в Литве, а Королевские военно-воздушные силы Великобритании охраняют страны Балтии в шестой раз.Испанцы будут патрулировать воздушное пространство на шести истребителях F-18 Hornet, британцы - на четырех истребителях Eurofighter Typhoon.Натовская миссия Балтийского воздушного патрулирования проводится в странах Балтии с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами альянса. BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Зокняй, нато, патрулирование География: Литва — статья прочитана 146 раз Комментарии