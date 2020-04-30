Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Продовольственная корзина самых дешевых продуктов в магазинах Литвы за год - в апреле по сравнению с апрелем прошлого года - подорожала на 6,48 евро (на 12,1%), а за месяц - по сравнению с мартом – на 63 цента (на 1%), показало исследование наблюдающего за ценами портала pricer.lt.



Компания pricer.lt сообщила, что самая дешевая корзина остается в магазинах Maximа – 52,62 евро (на 82 цента дороже, чем в марте). На втором месте магазины Norfa - 55,83 евро (на 4 цента дороже), затем идет сеть Iki – 58 евро (на 4 цента ниже), Lidl – 58,48 евро (на 66 центов дороже), Rimi – 59,55 евро (на 1,04 евро дороже).



В то же время интернет-магазин Barbora увеличит стоимость корзины на 2,75 евро до 62,45 евро, второй месяц pricer.lt наблюдает за интернет-магазином e-Rimi – дешевле на 47 центов - 72,05 евро. Продовольственная корзина самых дешевых продуктов в магазинах Литвы за год - в апреле по сравнению с апрелем прошлого года - подорожала на 6,48 евро (на 12,1%), а за месяц - по сравнению с мартом – на 63 цента (на 1%), показало исследование наблюдающего за ценами портала pricer.lt.Компания pricer.lt сообщила, что самая дешевая корзина остается в магазинах Maximа – 52,62 евро (на 82 цента дороже, чем в марте). На втором месте магазины Norfa - 55,83 евро (на 4 цента дороже), затем идет сеть Iki – 58 евро (на 4 цента ниже), Lidl – 58,48 евро (на 66 центов дороже), Rimi – 59,55 евро (на 1,04 евро дороже).В то же время интернет-магазин Barbora увеличит стоимость корзины на 2,75 евро до 62,45 евро, второй месяц pricer.lt наблюдает за интернет-магазином e-Rimi – дешевле на 47 центов - 72,05 евро. Pricer.lt сообщает, что из 52 товаров в апреле подорожали 38, подешевели – 14. Сильнее всего подорожали яблоки, чай и помидоры, а на 10 и более проц. подорожали 20 наименований товаров из 52, за которыми ведется наблюдение.



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В первом квартале текущего года чистая прибыль до аудита банка Siauliu bankas, управляемого Европейским банком по реконструкции и развитию (ЕБРР) и местными акционерами, составила 8,191 млн евро – на 44,5% ниже, чем в прошлом году в январе-марте (14,760 млн евро).



Банковская группа Siauliu bankas в этом году заработала 8,363 млн евро чистой прибыли, на 43 % ниже (14,725 млн евро), сообщил банк на вильнюсской бирже Nasdaq.



„Учитывая прогнозы из-за влияния коронавируса, в первом квартале были сформированы средства в размере 4,9 млн евро на покрытие возможных убытков по снижению ценности банка, когда в первом квартале прошлого года было рассчитано восстановление убытков от снижения ценности в 0,7 млн евро“, – сообщается в пресс-релизе.



Чистые доходы от процентов группы банка Siauliu bankas в этом году увеличились на 11,8 % до 18,514 млн евро, чистые доходы от услуг и комиссионные – 4,5% до 4,135 млн евро, а только банковские доходы - соответственно на 3,6% до 15,206 млн евро и на 11,7% до 4,313 млн евро.



„Эффективность банковской группы остается высокой - соотношение расходов и доходов в конце марта составило 35%. Доход от собственного капитала 11%. Состояние капитала и ликвидность остаются прочными - ограничивающие риск нормативы выполняются с большим запасом", - сообщается в пресс-релизе банка Siauliu bankas.



Акции банка Siauliu bankas котируются на вильнюсской бирже Nasdaq в Официальном списке.



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В апреле доверие производителей, потребителей и инвесторов к экономике Литвы было самым низким за десять лет, сообщает Департамент статистики Литвы.



В апреле, по сравнению с мартом, показатель экономических оценок снизился на 27 проц. пунктов и составил минус 26%. Ниже данный показатель опускался только в 2009 году. По сравнению с апрелем прошлого года, он снизился на 37 пунктов.



Как сообщил Департамент статистики, на это повлиял кризис с коронавирусом: 38% опрошенных указали, что деятельность их предприятий была ограничена из-за карантина.



Сильнее всего влияние карантина почувствовали на себе торговля (52%) и сектор услуг (42 %), несколько меньше - промышленность (24%) и строительный сектор (36%). Показатель доверия сектора услуг снизился на 46 пунктов, торгового сектора – на 27 пунктов, промышленности и строительства – на 19, потребителей – на 16 проц. пунктов.



Показатель доверия сектора услуг снизился на 66 пунктов, торговли - на 32, строительства - на 27, промышленности – на 24, потребителей – на 21 пункт.



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Литовская электро- и газораспределительная компания Energijos skirstymo operatorius (ESO), получившая в прошлом году 34,313 млн евро чистой прибыли (по данным аудита), выплатит 67,992 млн евро дивидендов, или по 7,6 цента за акцию.



Соответствующее предложение было одобрено в четверг на собрании акционеров, сообщила ESO через Вильнюсскую фондовую биржу Nasdaq.



В предыдущий раз ESO выплачивала дивиденды за первый квартал 2018 года – тогда на них было выделено 12,524 млн евро, или по 1,4 центов за акцию.



Чистая прибыль компании в 2019 году была в 6,5 раза больше,чем в 2018-ом, когда она достигала 5,265 млн евро. В прошлом году доходы ESO составили 418,9 млн евро – на 13,4% меньше, чем в 2018 году (483,4 млн евро).



Акции ESO котируются в Официальном списке фондовой биржи, 94,98% акций компании принадлежат государственной энергетической холдинговой компании Ignitis grupe (ранее - Lietuvos energija).



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Контролируемая концерном MG Baltic крупнейшая в странах Балтии группа торговли одеждой Apranga, которая в прошлом году заработала 8,873 млн евро чистой прибыли, не будет платить дивиденды за прошлый год.



Такое решение в четверг приняли акционеры компании, решившие перенести всю подлежащую распределению прибыль в 31,196 млн евро на следующий финансовый год, сообщила компания через Вильнюсскую биржу Nasdaq.



В прошлом году Apranga выплатила 7,188 млн евро дивидендов.



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Контролируемая энергетическим холдингом Ignitis grupe компания Ignitis gamyba, получившая в прошлом году 42,792 млн евро чистой прибыли, выплатит акционерам за второе полугодие 36,288 млн евро дивидендов, или по 5,6 цента за акцию.



Выплата дивидендов была одобрена на собрании акционеров 30 апреля, сообщила компания через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.



57,795 млн евро не распределенной прибыли перенесены на следующий финансовый год.



В прошлом году чистая прибыль Ignitis gamyba была на 23,4% больше, чем в 2018 году



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В марте в Литве показатель безработицы был выше среднего в Евросоюзе, сообщил Евростат.



За год безработица в Литве выросла на 1,1 пункта, а за месяц – на 0,5 пункта и в марте достигала 7,1%. В целом в ЕС за год она сократилась на 0,3 пункта до 6,6%, а за месяц выросла на 0,1%, сообщила статистическая служба ЕС.



В марте в Литве без работы были 104 тыс. человек, из них 16 тыс. – это молодежь возрасте до 25 лет.



В Латвии безработица за год выросла на 0,5 пункта, а за месяц – на 0,4 пункта до 6,9%. Эстония не предоставила новейших данных Евростату.



По предварительным данным, в целом в ЕС без работы были 14,1 млн человек.



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В прошлом году доходы управляемой предпринимателем Кястутисом Мартинкенасом группы предприятий Modus grupe выросли на 50% до 500 млн евро. Ее руководитель Кестутис Богданавичюс объясняет рост развитием возобновляемой энергетики на зарубежных рынках – в Польше, Украине и Беларуси.



"Этому росту также способствовало и успешное расширение CityBee в Балтийских странах, выросшее в три раза количество клиентов и предоставление новых услуг. Особо успешным год был и для бизнеса автомобильного сегмента группы", – отметил он в пресс-релизе.



Доходы группы в прошлом году составили 504,69 млн евро – на 49% больше, чем в 2018 году (338 млн евро), прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) – 55,35 млн евро, что в 2,8 раза больше, сообщила группа.



Modus grupe в прошлом году инвестировала в 2,5 раза больше средств – 159 млн евро.



100% акций группы через зарегистрированную в Голландии компанию MG NL Holding владеет К. Мартинкенас. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 52 раза Комментарии