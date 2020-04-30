В Чехии зафиксировали сильнейшую за 500 лет засуху 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Алексей Витвицкий



"Катастрофической" назвал на брифинге в среду климатическую ситуацию в Чехии глава Министерства охраны окружающей среды Рихард Брабец в связи с постигшей страну засухой, по словам министра, "сильнейшей за последние 500 лет", сообщает



"В масштабах страны нам не хватает 60 процентов осадков, в некоторых отдельных краях этот показатель еще печальнее. Причиной нехватки воды является не только минимум дождей в течение года, но и постоянно повышающаяся температура. Сейчас в Чехии практически те же температуры, что были 20 лет назад значительно южнее, например в Хорватии. Ситуацию вполне можно назвать катастрофической, поскольку нынешняя засуха является сильнейшей за последние 500 лет", — сказал Брабец. "Катастрофической" назвал на брифинге в среду климатическую ситуацию в Чехии глава Министерства охраны окружающей среды Рихард Брабец в связи с постигшей страну засухой, по словам министра, "сильнейшей за последние 500 лет", сообщает РИА Новости "В масштабах страны нам не хватает 60 процентов осадков, в некоторых отдельных краях этот показатель еще печальнее. Причиной нехватки воды является не только минимум дождей в течение года, но и постоянно повышающаяся температура. Сейчас в Чехии практически те же температуры, что были 20 лет назад значительно южнее, например в Хорватии. Ситуацию вполне можно назвать катастрофической, поскольку нынешняя засуха является сильнейшей за последние 500 лет", — сказал Брабец. По словам министра, засуха обычно начинала давать о себе знать позднее — в мае, начале июня.



"Нынешняя зима была практически бесснежной, если не брать во внимание вершины гор. Поэтому уже в середине марта работники сельского хозяйства начали вовсю бить тревогу, опасаясь за судьбу будущего урожая", — сказал Брабец.



Среди принимаемых на местах мер — ограничение потребления воды в населенных пунктах. В частности, некоторые небольшие города и селения в Южной Моравии ограничили потребление воды до 100 литров на человека в день, здесь запрещено использование трубопроводной воды для полива приусадебных садов и огородов, а также для наполнения бассейнов. Сотрудники университета в Брно разработали устройства для использования дренажных систем для удержания воды в сухой почве. Строятся специальные каналы для подвода воды на поля из рек.



Министр привел в качестве примера также ситуацию на реке Лабе (Эльба) в районе города Усти-над-Лабем, где глубина воды сейчас составляет около 1,5 метра, что почти вдвое меньше обычного уровня. Кроме прочего, это создает угрозу для торгово-промышленного судоходства по реке, которая связывает центральную часть Чехии с Гамбургом на севере Германии. Еще сложнее ситуация на реке Влтаве в районе Праги и на реке Мораве, некоторые притоки которой попросту высохли.



По словам Брабеца, данную ситуацию и возможные меры по выходу из нее в понедельник предполагает рассмотреть правительство страны. РИА Новости Категории: общество, экономика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Чехия, урожай, дожди, фермеры, засуха, удои — статья прочитана 101 раз Комментарии