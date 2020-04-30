|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
В Литве - 10 новых случаев коронавируса, общее число заболевших – 1385
В Литве в прошедшие сутки было выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом, всего зараженных - 1385, сообщили в четверг в Министерстве здравоохранения.
Новых смертей от коронавируса на установлено, всего в Литве от COVID-19 скончалось 45 человек, информирует BNS.
За сутки было исследовано 7354 пробы, в лабораториях остается 1669 подлежащих исследованию проб. Всего в стране за время кризиса исследовано 125 555 проб.
В настоящее время от вируса COVID-19 лечатся 751 человек, выздоровели – 589. Еще 595 человек находятся в самоизоляции.
Инф. «Обзора», BNS
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, коронавирус
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|