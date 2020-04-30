В Литве - 10 новых случаев коронавируса, общее число заболевших – 1385 🔊 Воспроизвести Фото: sam.lrv.lt







В Литве в прошедшие сутки было выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом, всего зараженных - 1385, сообщили в четверг в Министерстве здравоохранения.



Новых смертей от коронавируса на установлено, всего в Литве от COVID-19 скончалось 45 человек, информирует BNS.



За сутки было исследовано 7354 пробы, в лабораториях остается 1669 подлежащих исследованию проб. Всего в стране за время кризиса исследовано 125 555 проб.



В настоящее время от вируса COVID-19 лечатся 751 человек, выздоровели – 589. Еще 595 человек находятся в самоизоляции.



В Литве в прошедшие сутки было выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом, всего зараженных - 1385, сообщили в четверг в Министерстве здравоохранения.Новых смертей от коронавируса на установлено, всего в Литве от COVID-19 скончалось 45 человек, информирует BNS.За сутки было исследовано 7354 пробы, в лабораториях остается 1669 подлежащих исследованию проб. Всего в стране за время кризиса исследовано 125 555 проб.В настоящее время от вируса COVID-19 лечатся 751 человек, выздоровели – 589. Еще 595 человек находятся в самоизоляции. Инф. «Обзора», BNS Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, коронавирус — статья прочитана 181 раз Комментарии