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В Литве - 10 новых случаев коронавируса, общее число заболевших – 1385

Фото: sam.lrv.lt




В Литве в прошедшие сутки было выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом, всего зараженных - 1385, сообщили в четверг в Министерстве здравоохранения.

Новых смертей от коронавируса на установлено, всего в Литве от COVID-19 скончалось 45 человек, информирует BNS.

За сутки было исследовано 7354 пробы, в лабораториях остается 1669 подлежащих исследованию проб. Всего в стране за время кризиса исследовано 125 555 проб.

В настоящее время от вируса COVID-19 лечатся 751 человек, выздоровели – 589. Еще 595 человек находятся в самоизоляции.

Инф. «Обзора», BNS
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, коронавирус
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добавлена сегодня, 30 апреля, 11:53

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