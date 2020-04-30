После отмены полетов Вильнюсский аэропорт стал автокинотеатром 🔊 Воспроизвести архивное фото



После отмены из-за коронавируса почти всех полетов Вильнюсский аэропорт стал местом притяжения для любителей кино - на перроне аэропорта в среду вечером открыт автокинотеатр.



„Мы всегда находимся в поиске новых уникальных мест и впечатлений. Об аэропорте мы мечтали уже давно, но возможность появилась только сейчас, когда авиация встала“, – рассказал BNS организатор автокинотеатра, руководитель кинофестиваля Kino pavasaris (рус. весна кино) Альгирдас Рамашка.



Также он рассказал, что "аэропорт - это уникальное пространство, куда люди прибывают с чувством предвкушения приключений, чувствуют волнение как перед поездкой. Мы же тоже приглашаем людей в своеобразное путешествие - ходить в кино безопасным для нашего времени способом“. После отмены из-за коронавируса почти всех полетов Вильнюсский аэропорт стал местом притяжения для любителей кино - на перроне аэропорта в среду вечером открыт автокинотеатр.„Мы всегда находимся в поиске новых уникальных мест и впечатлений. Об аэропорте мы мечтали уже давно, но возможность появилась только сейчас, когда авиация встала“, – рассказал BNS организатор автокинотеатра, руководитель кинофестиваля Kino pavasaris (рус. весна кино) Альгирдас Рамашка.Также он рассказал, что "аэропорт - это уникальное пространство, куда люди прибывают с чувством предвкушения приключений, чувствуют волнение как перед поездкой. Мы же тоже приглашаем людей в своеобразное путешествие - ходить в кино безопасным для нашего времени способом“. На первый сеанс автокинотеатра посмотреть корейский фильм "Паразит" по экрану размером с пятиэтажный дом собрались несколько сот приглашенных гостей. Начиная с четверга билеты могут приобрести все желающие.



А. Рамашка рассказал, что для открытия автокинотеатра в аэропорту пришлось немало потрудиться: необходимо было юридически изменить границы аэропорта, получить разрешения, получить частоты FM, чтобы зрители могли слушать звук у себя в автомобилях.



Также он добавил, что в настоящее время обсуждается возможность открытия автокинотеатров в других аэропортах Литвы.



Правительство планирует разрешить полеты 10 мая. Пока аэропорт не начнет работать в полную силу кино и полеты друг другу не помешают. BNS Категории: общество, дом и быт Ключевые слова: кино, аэропорт, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 138 раз Комментарии