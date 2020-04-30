Главная >> Новости >> общество, дом и быт >> После отмены полетов Вильнюсский аэропорт стал автокинотеатром

После отмены полетов Вильнюсский аэропорт стал автокинотеатром

архивное фото


После отмены из-за коронавируса почти всех полетов Вильнюсский аэропорт стал местом притяжения для любителей кино - на перроне аэропорта в среду вечером открыт автокинотеатр.

„Мы всегда находимся в поиске новых уникальных мест и впечатлений. Об аэропорте мы мечтали уже давно, но возможность появилась только сейчас, когда авиация встала“, – рассказал BNS организатор автокинотеатра, руководитель кинофестиваля Kino pavasaris (рус. весна кино) Альгирдас Рамашка.

Также он рассказал, что "аэропорт - это уникальное пространство, куда люди прибывают с чувством предвкушения приключений, чувствуют волнение как перед поездкой. Мы же тоже приглашаем людей в своеобразное путешествие - ходить в кино безопасным для нашего времени способом“.
На первый сеанс автокинотеатра посмотреть корейский фильм "Паразит" по экрану размером с пятиэтажный дом собрались несколько сот приглашенных гостей. Начиная с четверга билеты могут приобрести все желающие.

А. Рамашка рассказал, что для открытия автокинотеатра в аэропорту пришлось немало потрудиться: необходимо было юридически изменить границы аэропорта, получить разрешения, получить частоты FM, чтобы зрители могли слушать звук у себя в автомобилях.

Также он добавил, что в настоящее время обсуждается возможность открытия автокинотеатров в других аэропортах Литвы.

Правительство планирует разрешить полеты 10 мая. Пока аэропорт не начнет работать в полную силу кино и полеты друг другу не помешают.
BNS
Категории: общество, дом и быт
Ключевые слова: кино, аэропорт, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва, Вильнюс
статья прочитана 138 раз
добавлена сегодня, 30 апреля, 18:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка