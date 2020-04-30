Президент Литвы продолжает беседы с главами стран Восточного партнерства 🔊 Воспроизвести



В четверг президент Литвы Гитанас Науседа продолжит серию бесед с главами стран, участвующих в программе Восточного партнерства.



Планируются конференц-звонки с президентом Армении Арменом Саркисяном и президентом Грузии Саломе Зурабишвили.



„В беседах наибольшее внимание уделяется обсуждению повестки программы Восточного партнерства, реформам, связанным с евроатлантической интеграцией, ситуации с коронавирусом в странах. С главой Грузии будут обсуждаться и проблемы безопасности страны“, – заявил BNS советник президента Антанас Бубнялис.



Президент Литвы уже беседовал с президентами Беларуси, Украины, Молдавии, Азербайджана.



Данные беседы проходят с рамках подготовки к саммиту Восточного партнерства ЕС 18 июня 2020 года.



Более десяти лет существующая программа ЕС Восточное партнерство – это совместная программная инициатива, направленная на углубление и укрепление отношений с шестью постсоветскими странами - Грузией, Молдовой, Украиной, Арменией, Беларусью и Азербайджаном. Ее цель - создать платформу для сотрудничества по вопросам развития демократии, торговли, экономических стратегий, передвижения людей и др. В четверг президент Литвы Гитанас Науседа продолжит серию бесед с главами стран, участвующих в программе Восточного партнерства.Планируются конференц-звонки с президентом Армении Арменом Саркисяном и президентом Грузии Саломе Зурабишвили.„В беседах наибольшее внимание уделяется обсуждению повестки программы Восточного партнерства, реформам, связанным с евроатлантической интеграцией, ситуации с коронавирусом в странах. С главой Грузии будут обсуждаться и проблемы безопасности страны“, – заявил BNS советник президента Антанас Бубнялис.Президент Литвы уже беседовал с президентами Беларуси, Украины, Молдавии, Азербайджана.Данные беседы проходят с рамках подготовки к саммиту Восточного партнерства ЕС 18 июня 2020 года.Более десяти лет существующая программа ЕС Восточное партнерство – это совместная программная инициатива, направленная на углубление и укрепление отношений с шестью постсоветскими странами - Грузией, Молдовой, Украиной, Арменией, Беларусью и Азербайджаном. Ее цель - создать платформу для сотрудничества по вопросам развития демократии, торговли, экономических стратегий, передвижения людей и др. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Восточное партнерство, Науседа, Президенты География: Литва — статья прочитана 95 раз Комментарии