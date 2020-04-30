Главный показатель экономики - ВВП Литвы - за год вырос на 2, 5% 🔊 Воспроизвести



Валовый внутренний продукт (ВВП) Литвы в первом квартале этого года по сравнению с тем же периодом 2019 года, без учета влияния сезонности и количества рабочих дней, вырос на 2,5 % и по ценам того года составил 11,289 млрд евро.



По сравнению с четвертым кварталом 2019 года реальное изменение экономики, без учета сезонности и влияния количества рабочих дней, было отрицательным - минус 0,2%, сообщил первые показатели ВВП Департамент статистики Литвы.



При расчете ВВП производственным методом выявлено, что отрицательное влияние на квартальные результаты ВВП оказали результаты деятельности предприятий промышленности (минус 0,21%), недвижимости (минус 0,13%), а также предприятия оптовой и розничной торговли, транспорта и охраны, расселения, общественного питания (минус 0,12%). По сравнению с четвертым кварталом 2019 года реальное изменение экономики, без учета сезонности и влияния количества рабочих дней, было отрицательным - минус 0,2%, сообщил первые показатели ВВП Департамент статистики Литвы.При расчете ВВП производственным методом выявлено, что отрицательное влияние на квартальные результаты ВВП оказали результаты деятельности предприятий промышленности (минус 0,21%), недвижимости (минус 0,13%), а также предприятия оптовой и розничной торговли, транспорта и охраны, расселения, общественного питания (минус 0,12%). По мнению Департамента статистики, при расчете первой оценки ВВП применялись эконометрические методы - расчеты были произведены на основании начальной информации и с учетом введения карантина и остановки определенных сфер экономики. Ожидается, что из-за влияния коронавирусного кризиса государство потеряло около 1,5 % ВВП в ценах того периода.



Без вычета влияния сезонности и количества рабочих дней годовой рост ВВП в первом квартале составил 2,6%, в то же время за квартал экономика упала на 10,3%.



По прогнозам Минфина, снижение ВВП Литвы будет зависеть от способности страны справиться с кризисом и в этом году может составить от 2,8 до 7,3 проц.



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После сообщения Департамента статистики о годовом росте ВВП Литвы на 2,5 %, и квартальном падении всего на 0,2%, ведущий экономист банка SEB Тадас Повилаускас заявил, что этот результат лучше ожидавшегося.



Банк прогнозировал, что годовое падение экономики составит 0,2%, сейчас прогноз банка SEB обещает падение ВВП страны на 6–9,2%.



Т. Повиляускас заявил, что экономика в январе и феврале роста на более 3%, поэтому вспышка коронавируса и карантин, в ходе которого не могли работать многие торговые предприятия и поставщики услуг, не успел нанести ощутимого вреда промышленности, транспорту и строительному сектору, чтобы годовое изменение стало отрицательным. Однако, сказал экономист, это в прошлом, так как в апреле влияние коронавирусного кризиса на бизнес уже значительно сильнее, а весь масштаб влияния пандемии отразит падение ВВП во втором квартале.



Также он добавил, что состояние экономики будет зависеть от появления новых вспышек вируса: "Экономика Литвы открывается быстрее, чем экономики Западной Европы, и это становится преимуществом нашей страны, если бы распространение вируса не приобрело таких масштабов, как в марте месяце".



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Ведущий экономист банка Swedbank заявил, что в первом квартале этого года экономические показатели Литвы еще не были угрожающими, однако, если смотреть в будущее, возникают вопросы, насколько глубокой будет спад из-за коронавируса и можно ли ожидать быстрого восстановления экономики. И всё же Нериюс Мачюлис считает, что этот кризис, скорее всего, будет кратковременным.



После сообщения Департамента статистики о годовом росте ВВП Литвы на 2,5 % в январе-марте по сравнению с тем же периодом прошлого года, Н. Мачюлис подсчитал, что с начала карантина экономика упала на 10%.



„Несмотря на неплохое начало года, второй квартал выглядит гораздо более печально. По расчетам экономистов банка Swedbank, оценивая нынешнее потребление электроэнергии, расчеты жителей по картам, количество выданных кредитов и количество зарегистрированных безработных, с начала карантина экономика Литвы уменьшилась на десятую часть“, – сообщил Н. Мачюлис.



Также Н. Мачюлис считает, что с ослаблением карантина внутренний спрос будет расти, однако в этом году не вернется на докризисный уровень. В то же время промышленность и экспорт начнут восстанавливаться даже позже, чем потребительский спрос. Мачюлис называет этот кризис специфическим - очень сильное падение экономики из-за карантина, но, скорее всего, кратковременное, которое не превратиться в финансовый кризис с сильной волной банкротств или проблемами в финансовом секторе.



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После сообщения Департамента статистики о годовом росте ВВП Литвы на 2,5 % ведущий экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас заявил, что это говорит об устойчивости страны к рецессии на первых стадиях карантина.



„Экономика США упала более, чем на 4 %, это гораздо сильнее, чем в Литве, хотя в США несколько позднее был введен карантин в отдельных штатах, а всеобщего карантина не было. Это показывает, что Литва на первых стадиях была достаточно устойчива к этой рецессии, что характерно для Литвы из-за структуры ее экономики“, – сказал BNS Ж. Маурицас.



Валовый внутренний продукт (ВВП) Литвы в первом квартале этого года по сравнению с тем же периодом 2019 года вырос на 2,5 % и по ценам того периода составил 11,289 млрд евро, а по сравнению с четвертым кварталом упал на 0,2%.



По мнению Ж. Маурицаса, во втором квартале ВВП Литвы упадет на 20%.



„Карантин продолжался весь апрель, только в конце появились послабления, но люди не спешат возвращаться в магазины. Часть услуг - гостиницы, туризм, путешествия - останутся закрытыми до конца квартала, уже будет ощущаться влияние на транспортный сектор, промышленность“, – заявил Ж. Маурицас.



Он также добавил, что до сих пор промышленность жила прошлыми заказами, однако в мае должны проявиться снижение спроса и ограничения на поставки компонентов, так как в Европе закрылась часть производств.



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Первый квартал был благоприятен для экономики Литвы, однако охватившая весь мир пандемия коронавируса во втором квартале сильно отразиться и на экономике Литвы, утверждает ведущий экономист Банка Литвы (БЛ) Дарюс Имбрасас.



„Во втором квартале Литву ожидает падение экономической активности, которое по своем масштабу может сравниться с падением в период мирового финансового кризиса. Появляющиеся результаты за март и другие показатели начинают раскрывать цену, которую придется заплатить экономике Литвы за введенные меры карантина в Литве и в других странах“ – утверждает Д. Имбрасас в распространенном пресс-релизе.



Д. Имбрасас считает, что экономическое положение основных партнеров Литвы и стран всего мира пока не проявляют знаков улучшения ситуации. Прогнозы экономического роста мировой экономики МВФ, обновленные в середине апреля, были значительно снижены - ожидается, что в этом году спад будет даже больше, чем был в кризис 2008–2009 годов. МВФ подчеркивает сильную неопределенность развития пандемии, как на нее повлияет ослабление карантина в некоторых странах, сколько предприятий так и не откроется вновь, как пандемия повлияет на тенденции потребления и поведение домохозяйств. Все эти риски актуальны и при оценке дальнейшего развития экономики Литвы.



По данным Департамента статистики Литвы, валовый внутренний продукт (ВВП) Литвы в первом квартале этого года по сравнению с тем же периодом 2019 года, без учета влияния сезонности и количества рабочих дней, вырос на 2,5 % и по ценам того года составил 11,289 млрд евро. По сравнению с четвертым кварталом 2019 года реальное изменение экономики, без учета сезонности и влияния количества рабочих дней, было отрицательным - минус 0,2% Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: кризис, экономика, цены, ввп, Проценты, квоты, коронавирусный География: Литва — статья прочитана 140 раз Комментарии