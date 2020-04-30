Коронавирус выявлен у семи сотрудников службы МВД – Р. Тамашюнене 🔊 Воспроизвести Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашюнене



Коронавирус выявлен у семи сотрудников службы МВД, сообщила министр внутренних дел Рита Тамашюнене.



„Из 15 тыс. сотрудников коронавирус выявлен у семи", - в четверг заявила информационной радиостанции Ziniu radajas министр.



Она подчеркнула, что некоторые из них заразились не на службе, а от близких.



Также Р. Тамашюнене сообщила, что система МВД обеспечена средствами защиты, у сотрудников нет недостатка в них.



В Литве выявлено 1375 случаев заражения коронавирусом.



* * *



В долгие выходные сотрудники полиции усилят патрулирование на курортах и кладбищах для обеспечения соблюдения условий карантина, сообщила в четверг министр внутренних дел.



„Планы такие - наибольшее внимание будет уделено курортам, самоуправлениям, паркам, морскому побережью, пляжам, а также кладбищам", - сообщила журналистам на пресс-конференции в правительстве министр Рита Тамашюнене. Коронавирус выявлен у семи сотрудников службы МВД, сообщила министр внутренних дел Рита Тамашюнене.„Из 15 тыс. сотрудников коронавирус выявлен у семи", - в четверг заявила информационной радиостанции Ziniu radajas министр.Она подчеркнула, что некоторые из них заразились не на службе, а от близких.Также Р. Тамашюнене сообщила, что система МВД обеспечена средствами защиты, у сотрудников нет недостатка в них.В Литве выявлено 1375 случаев заражения коронавирусом.* * *В долгие выходные сотрудники полиции усилят патрулирование на курортах и кладбищах для обеспечения соблюдения условий карантина, сообщила в четверг министр внутренних дел.„Планы такие - наибольшее внимание будет уделено курортам, самоуправлениям, паркам, морскому побережью, пляжам, а также кладбищам", - сообщила журналистам на пресс-конференции в правительстве министр Рита Тамашюнене. Патрули будут проверять, носят ли жители маски, соблюдают ли безопасное расстояние, не собираются ли большими компаниями.



Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела сообщил, что на постах могут быть остановлены и проверены некоторые автомобили на соответствие требованиям карантина.



Министр добавила, что полицейским будут помогать работники самоуправлений и стрелки. Объем патрулирования вырастет на 40%, в долгие выходные будут дежурить 800 патрулей.



„С 17 часов патрули уже будут в курортных городах", – заявила Р. Тамашюнене.



Также она сообщила, что к патрулированию особо популярных мест могут быть привлечены дроны, также подчеркнула важность соблюдения социальной дистанции. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: министр, МВД, Тамашюнене География: Литва — статья прочитана 146 раз Комментарии