Способное достроить Северный поток — 2 судно направилось к Балтике 🔊 Воспроизвести © Фото : Газпром флот



Трубоукладчик "Академик Черский" приближается к Балтийскому морю, свидетельствуют данные портала Vesselfinder, сообщает



Сейчас судно огибает Данию. При этом в качестве пункта назначения указана Находка.



"Академик Черский" вышел из Находки в феврале, после чего неоднократно менял курс.



Санкции против проекта



Строительство газопровода "Северный поток — 2" планировалось завершить в конце прошлого года, но в декабре президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против проекта. Согласно документу, все компании-подрядчики должны были прекратить строительство "Северного потока — 2". Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, немедленно остановила работу. Трубоукладчик "Академик Черский" приближается к Балтийскому морю, свидетельствуют данные портала Vesselfinder, сообщает РИА Новости Сейчас судно огибает Данию. При этом в качестве пункта назначения указана Находка."Академик Черский" вышел из Находки в феврале, после чего неоднократно менял курс.Санкции против проектаСтроительство газопровода "Северный поток — 2" планировалось завершить в конце прошлого года, но в декабре президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против проекта. Согласно документу, все компании-подрядчики должны были прекратить строительство "Северного потока — 2". Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, немедленно остановила работу. Россия заявила, что может достроить "Северный поток — 2" своими силами. По словам министра энергетики Александра Новака, проект можно завершить усилиями "Черского", однако сначала его нужно оснастить дополнительным оборудованием.



Теперь завершить строительство предполагается в конце 2020 — первом квартале 2021 года.



Проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет также через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. РИА Новости Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: США, судно, санкции, курс, СП-2 — статья прочитана 166 раз Комментарии