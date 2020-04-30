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Способное достроить Северный поток — 2 судно направилось к Балтике

© Фото : Газпром флот


Трубоукладчик "Академик Черский" приближается к Балтийскому морю, свидетельствуют данные портала Vesselfinder, сообщает РИА Новости.

Сейчас судно огибает Данию. При этом в качестве пункта назначения указана Находка.

"Академик Черский" вышел из Находки в феврале, после чего неоднократно менял курс.

Санкции против проекта

Строительство газопровода "Северный поток — 2" планировалось завершить в конце прошлого года, но в декабре президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий санкции против проекта. Согласно документу, все компании-подрядчики должны были прекратить строительство "Северного потока — 2". Швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, немедленно остановила работу.
Россия заявила, что может достроить "Северный поток — 2" своими силами. По словам министра энергетики Александра Новака, проект можно завершить усилиями "Черского", однако сначала его нужно оснастить дополнительным оборудованием.

Теперь завершить строительство предполагается в конце 2020 — первом квартале 2021 года.

Проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет также через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
РИА Новости
Категории: экономика, политика, в мире
Ключевые слова: США, судно, санкции, курс, СП-2
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добавлена сегодня, 30 апреля, 10:00

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