Как распознать «тихий инфаркт»? И можно ли его вообще не заметить?

Острая боль в груди, резкий скачок давления, внезапный приступ одышки. Примерно так мы представляем себе симптомы инфаркта – и нередко именно так и происходит.
В числе других признаков, по которым можно распознать острый сердечный приступ, – режущая боль в руке или в районе шеи, головокружение, обильное потоотделение.
Но что если приступ проходит без столь очевидных симптомов – так, что сам больной даже не знает, что пережил инфаркт?
Как показывает исследование Гарвардского университета, такое случается значительно чаще, чем предполагали медики. Почти половина всех случаев острого сердечного приступа (45%) приходится на так называемый тихий или незаметный инфаркт (SMI – silent myocardial infarction), который чаще поражает мужчин.
«Симптомы SMI могут быть выражены настолько слабо и продолжаться так недолго, что их часто принимают за обычный дискомфорт или другую менее серьёзную проблему – так что зачастую мужчины их просто игнорируют», – объясняет профессор клиник Гарвардского университета Джордж Плацки.
Например, усталость или физический дискомфорт мужчины часто могут списать на переработку, плохой сон или даже просто возрастные изменения в организме. А слабую боль в горле или в районе груди примут за симптомы изжоги или несварения.
Кроме того, нередко сложно точно определить, откуда именно исходят болевые ощущения. Например, резкая боль в левой части грудной клетки, скорее всего, заставит вас заподозрить сердечный приступ, но «тихий инфаркт» может вызвать лишь небольшой дискомфорт в груди в целом.
Тревожные признаки и поводы для беспокойства:
● дискомфорт в центре грудной клетки, лёгкое ощущение давящей боли, которая не проходит несколько минут или быстро пропадает, но возвращается вновь;
● общий дискомфорт в верхней части тела в целом – например, неприятные ощущения в одной или обеих руках, в районе спины, живота, шеи или нижней челюсти;
● затруднённое дыхание до или после неприятных ощущений в груди;
● внезапный холодный пот, головокружение или тошнота.
«Иногда человек вообще чувствует себя совершенно нормально – как во время, так и после SMI, – что лишь увеличивает риск того, что тревожные сигналы не будут замечены», – отмечают врачи.
Именно поэтому результаты исследования гарвардских медиков, опубликованные в журнале Американской медицинской ассоциации, особенно настораживают.
В группе риска – мужчины
Врачи обследовали почти 2000 мужчин и женщин в возрасте от 45 до 84 лет, не имевших заболеваний сердечно-сосудистой системы, а спустя 10 лет повторно сделали МРТ сердца тем же пациентам.
У 8% из них на сердце были обнаружены рубцы, свидетельствующие о перенесённом инфаркте миокарда – при этом 78% переживших приступ пациентов даже не знали об этом.
Мужчины переживали «тихий инфаркт» в пять раз чаще, чем женщины.
Судя по результатам исследования, факторы риска SMI – ровно такие же, как и у обычного инфаркта: курение, лишний вес, недостаток физических нагрузок, высокое давление, уровень холестерина и диабет.
«В результате SMI сердце начинает хуже работать, на нём появляются рубцы. А учитывая тот факт, что многие пациенты, пережившие «тихий инфаркт», не обращаются за медицинской помощью сразу, у них возрастает риск повторного приступа, который может оказаться более серьёзным».
Иногда перенесённый инфаркт у мужчин обнаруживают лишь спустя несколько недель или даже месяцев после приступа – в ходе регулярного осмотра или после обращения в больницу с жалобами на хроническую усталость, непроходящую одышку или затянувшуюся изжогу.
При этом врачу диагностировать SMI несложно – чаще всего для этого достаточно сделать обычную кардиограмму или УЗИ сердца. Ещё один простой способ – анализ крови на присутствие специфического белка (тропонина Т), который попадает туда при повреждении клеток сердечной мышцы.
Например, усталость или физический дискомфорт мужчины часто могут списать на переработку, плохой сон или даже просто возрастные изменения в организме. А слабую боль в горле или в районе груди примут за симптомы изжоги или несварения.
Кроме того, нередко сложно точно определить, откуда именно исходят болевые ощущения. Например, резкая боль в левой части грудной клетки, скорее всего, заставит вас заподозрить сердечный приступ, но «тихий инфаркт» может вызвать лишь небольшой дискомфорт в груди в целом.
Тревожные признаки и поводы для беспокойства:
● дискомфорт в центре грудной клетки, лёгкое ощущение давящей боли, которая не проходит несколько минут или быстро пропадает, но возвращается вновь;
● общий дискомфорт в верхней части тела в целом – например, неприятные ощущения в одной или обеих руках, в районе спины, живота, шеи или нижней челюсти;
● затруднённое дыхание до или после неприятных ощущений в груди;
● внезапный холодный пот, головокружение или тошнота.
«Иногда человек вообще чувствует себя совершенно нормально – как во время, так и после SMI, – что лишь увеличивает риск того, что тревожные сигналы не будут замечены», – отмечают врачи.
Именно поэтому результаты исследования гарвардских медиков, опубликованные в журнале Американской медицинской ассоциации, особенно настораживают.
В группе риска – мужчины
Врачи обследовали почти 2000 мужчин и женщин в возрасте от 45 до 84 лет, не имевших заболеваний сердечно-сосудистой системы, а спустя 10 лет повторно сделали МРТ сердца тем же пациентам.
У 8% из них на сердце были обнаружены рубцы, свидетельствующие о перенесённом инфаркте миокарда – при этом 78% переживших приступ пациентов даже не знали об этом.
Мужчины переживали «тихий инфаркт» в пять раз чаще, чем женщины.
Судя по результатам исследования, факторы риска SMI – ровно такие же, как и у обычного инфаркта: курение, лишний вес, недостаток физических нагрузок, высокое давление, уровень холестерина и диабет.
«В результате SMI сердце начинает хуже работать, на нём появляются рубцы. А учитывая тот факт, что многие пациенты, пережившие «тихий инфаркт», не обращаются за медицинской помощью сразу, у них возрастает риск повторного приступа, который может оказаться более серьёзным».
Иногда перенесённый инфаркт у мужчин обнаруживают лишь спустя несколько недель или даже месяцев после приступа – в ходе регулярного осмотра или после обращения в больницу с жалобами на хроническую усталость, непроходящую одышку или затянувшуюся изжогу.
При этом врачу диагностировать SMI несложно – чаще всего для этого достаточно сделать обычную кардиограмму или УЗИ сердца. Ещё один простой способ – анализ крови на присутствие специфического белка (тропонина Т), который попадает туда при повреждении клеток сердечной мышцы.