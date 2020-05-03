Как распознать «тихий инфаркт»? И можно ли его вообще не заметить? 🔊 Воспроизвести



Острая боль в груди, резкий скачок давления, внезапный приступ одышки. Примерно так мы представляем себе симптомы инфаркта – и нередко именно так и происходит.



В числе других признаков, по которым можно распознать острый сердечный приступ, – режущая боль в руке или в районе шеи, головокружение, обильное потоотделение.



Но что если приступ проходит без столь очевидных симптомов – так, что сам больной даже не знает, что пережил инфаркт?



Как показывает исследование Гарвардского университета, такое случается значительно чаще, чем предполагали медики. Почти половина всех случаев острого сердечного приступа (45%) приходится на так называемый тихий или незаметный инфаркт (SMI – silent myocardial infarction), который чаще поражает мужчин. В числе других признаков, по которым можно распознать острый сердечный приступ, – режущая боль в руке или в районе шеи, головокружение, обильное потоотделение.Но что если приступ проходит без столь очевидных симптомов – так, что сам больной даже не знает, что пережил инфаркт?Как показывает исследование Гарвардского университета, такое случается значительно чаще, чем предполагали медики. Почти половина всех случаев острого сердечного приступа (45%) приходится на так называемый тихий или незаметный инфаркт (SMI – silent myocardial infarction), который чаще поражает мужчин. «Симптомы SMI могут быть выражены настолько слабо и продолжаться так недолго, что их часто принимают за обычный дискомфорт или другую менее серьёзную проблему – так что зачастую мужчины их просто игнорируют», – объясняет профессор клиник Гарвардского университета Джордж Плацки.



Например, усталость или физический дискомфорт мужчины часто могут списать на переработку, плохой сон или даже просто возрастные изменения в организме. А слабую боль в горле или в районе груди примут за симптомы изжоги или несварения.



Кроме того, нередко сложно точно определить, откуда именно исходят болевые ощущения. Например, резкая боль в левой части грудной клетки, скорее всего, заставит вас заподозрить сердечный приступ, но «тихий инфаркт» может вызвать лишь небольшой дискомфорт в груди в целом.



Тревожные признаки и поводы для беспокойства:



● дискомфорт в центре грудной клетки, лёгкое ощущение давящей боли, которая не проходит несколько минут или быстро пропадает, но возвращается вновь;



● общий дискомфорт в верхней части тела в целом – например, неприятные ощущения в одной или обеих руках, в районе спины, живота, шеи или нижней челюсти;



● затруднённое дыхание до или после неприятных ощущений в груди;



● внезапный холодный пот, головокружение или тошнота.



«Иногда человек вообще чувствует себя совершенно нормально – как во время, так и после SMI, – что лишь увеличивает риск того, что тревожные сигналы не будут замечены», – отмечают врачи.



Именно поэтому результаты исследования гарвардских медиков, опубликованные в журнале Американской медицинской ассоциации, особенно настораживают.



В группе риска – мужчины



Врачи обследовали почти 2000 мужчин и женщин в возрасте от 45 до 84 лет, не имевших заболеваний сердечно-сосудистой системы, а спустя 10 лет повторно сделали МРТ сердца тем же пациентам.



У 8% из них на сердце были обнаружены рубцы, свидетельствующие о перенесённом инфаркте миокарда – при этом 78% переживших приступ пациентов даже не знали об этом.



Мужчины переживали «тихий инфаркт» в пять раз чаще, чем женщины.



Судя по результатам исследования, факторы риска SMI – ровно такие же, как и у обычного инфаркта: курение, лишний вес, недостаток физических нагрузок, высокое давление, уровень холестерина и диабет.



«В результате SMI сердце начинает хуже работать, на нём появляются рубцы. А учитывая тот факт, что многие пациенты, пережившие «тихий инфаркт», не обращаются за медицинской помощью сразу, у них возрастает риск повторного приступа, который может оказаться более серьёзным».



Иногда перенесённый инфаркт у мужчин обнаруживают лишь спустя несколько недель или даже месяцев после приступа – в ходе регулярного осмотра или после обращения в больницу с жалобами на хроническую усталость, непроходящую одышку или затянувшуюся изжогу.



При этом врачу диагностировать SMI несложно – чаще всего для этого достаточно сделать обычную кардиограмму или УЗИ сердца. Ещё один простой способ – анализ крови на присутствие специфического белка (тропонина Т), который попадает туда при повреждении клеток сердечной мышцы. По материалам литовских и зарубежных СМИ Категории: здоровье Ключевые слова: инфаркт Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1216 — статья прочитана 117 раз Комментарии