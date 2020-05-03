Новый концертный сезон ЛГСО 🔊 Воспроизвести



Как мы уже неоднократно сообщали, Литовский государственный симфонический оркестр (ЛГСО) под управлением художественного руководителя и главного дирижёра маэстро Гинтараса Ринкявичюса в будущее смотрит с оптимизмом и уже представил программу нового сезона.



Свой 32-й концертный сезон ЛГСО начнёт немного позднее обычного - с 1 октября в Вильнюсском Дворце конгрессов. На этот месяц ЛГСО наметил немало интересных выступлений, но особенно нужно отметить концерт 23 октября – в Вильнюс снова планирует приехать один из самых выдающихся виолончелистов мира - Александр Князев. Эксклюзивность концерта и в том, что на нём знаменитый музыкант подарит публике оба своих таланта – в первой части концерта исполнит фортепианный концерт, во второй части вечера будет играть на виолончели. ЛГСО в этот вечер будет дирижировать маэстро Г.Ринкявичюс. Свой 32-й концертный сезон ЛГСО начнёт немного позднее обычного - с 1 октября в Вильнюсском Дворце конгрессов. На этот месяц ЛГСО наметил немало интересных выступлений, но особенно нужно отметить концерт 23 октября – в Вильнюс снова планирует приехать один из самых выдающихся виолончелистов мира - Александр Князев. Эксклюзивность концерта и в том, что на нём знаменитый музыкант подарит публике оба своих таланта – в первой части концерта исполнит фортепианный концерт, во второй части вечера будет играть на виолончели. ЛГСО в этот вечер будет дирижировать маэстро Г.Ринкявичюс. Ноябрь тоже не разочарует публику ЛГСО. 6 ноября во Дворце конгрессов мы увидим звезду фортепиано из Латвии - Вестарда Шимкуса, который вместе с ЛГСО исполнит произведение представителя позднего романтизма композитора С.Рахманинова – Чётвёртый концерт для фортепиано. В этот вечер в исполнении ЛГСО также прозвучат симфоническая поэма С.Рахманинова «Остров мёртвых» и целых три увертюры из опер Р.Вагнера. Оркестром должен будет дирижировать маэстро Брайан Шембри (Мальта).



Билеты можно приобрести в системе «Tiketа». Литовский государственный симфонический оркестр также предлагает обменять билеты на отменённые концерты – на любые другие мероприятия оркестра, которые состоятся до 31 декабря 2020 г. Подробная информация – на сайте www.lvso.lt Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Литовский государственный симфонический оркестр Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1216 — статья прочитана 72 раза Комментарии