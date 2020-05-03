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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Нарушил карантин – в тюрьму
Парламент Литвы 28 апреля принял подготовленные Минюстом поправки к Уголовному кодексу (УК), ужесточив наказание за несоблюдение карантина лицам, которые больны коронавирусом. За эти поправки УК ЛР проголосовали 70 депутатов, 1 воздержался, против никто не голосовал.
«Более суровое наказание ждёт тех, кто болен коронавирусом и не соблюдает условия карантина», – сказал министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.
По данным Минюста, после принятия поправок лицам, больным заразным заболеванием, если они были уведомлены об этом врачом, но всё равно не соблюдали назначенные требования карантина, грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 1 года. По действовавшим до сих пор правилам, лишение свободы за такое нарушение не полагалось.
Если по вине такого безответственного человека болезнь распространится и заразятся другие люди, то грозит ещё более суровое наказание – арест или лишение свободы на срок до 5 лет (до принятия поправок - лишение свободы до 3 лет).
Напомним, что парламент Литвы 3 апреля этого года принял поправки к Кодексу об административных правонарушениях, согласно которым за нарушение требования самоизоляции в Литве грозит штраф в размере 500-1500 евро физическим лицам и 1500-6000 евро - юридическим лицам.
"Обзор"
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: криминал
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1216
Комментарии
Екатерина
3 мая, 16:29
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Похоже на то что колониальная администрация пользуясь случаем хочет в Литве ввести диктаторские законы. Ведь все знают что этот грипп на эпидемию не тянет.
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