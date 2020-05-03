Под коронавирусным листком 🔊 Воспроизвести



Фракция либералов в Сейме использует пандемию коронавируса, предлагая на его фоне поправки к Трудовому закону, которые ещё больше ослабят позицию наёмных работников в их отношениях с работодателями. Так, по крайней мере, утверждает газета «Vakaro žinios», подчёркивающая, что, хотя необходимостью внести изменения в Трудовой кодекс и называют COVID-19, предусмотрено также, что поправки могут действовать и без ограничений по времени.



«К инициированию проекта подтолкнула создавшаяся ныне в экономике ситуация с коронавирусом (COVID-19), а также стремление создать более благоприятные условия трудоустройства для работников и работодателей, узаконив договор о неограниченном объёме труда», - утверждается в документе, который подают все 10 членов парламентской фракции Движения либералов. «К инициированию проекта подтолкнула создавшаяся ныне в экономике ситуация с коронавирусом (COVID-19), а также стремление создать более благоприятные условия трудоустройства для работников и работодателей, узаконив договор о неограниченном объёме труда», - утверждается в документе, который подают все 10 членов парламентской фракции Движения либералов. Предлагаемый ими новый вид трудовых соглашений - договор о неограниченном объёме труда – предусматривает, что работодатель мог бы нанимать работников без обязательства платить хотя бы минимально оговорённую законом зарплату за определённое количество рабочих часов.



Авторы проекта подчёркивают, что из-за неясной и нестабильной экономической ситуации, вызванной COVID-19, работодателям трудно оценить необходимое количество работников.



Предлагается ввести новые правила уже с 1 июня, но при этом не упоминается срок действия «коронавирусной» новинки.



Если такие поправки будут приняты, то работодатели смогут платить работникам только за время, потраченное непосредственно на выполнение своих рабочих обязанностей.



Минимальная продолжительность труда в таком случае для работника могла бы составлять 8 часов за календарный месяц, следовательно месячная зарплата могла бы равняться только оплате упомянутых 8 рабочих часов.



Кроме того, работодатель уже после найма работника получит право в одностороннем порядке изменять количество предусмотренных рабочих часов за определённое количество дней, а также корректировать трудовой режим, достаточно предупредить работника об этом за один день. А трудовое соглашение работодатель сможет расторгнуть, предупредив работника письменно за 5 дней.



Правда, при этом работодатель будет обязан выплатить в качестве выходного пособия половину месячной зарплаты.



Причём все эти положения регулировали бы трудовые отношения не только нанимаемых сейчас работников, но и «старожилов».



И, кстати, один из инициаторов данных поправок – профессор Кястутис Главяцкас – признаётся, что законопроект не обсуждался с профсоюзами.



- По крайней мере, я не обсуждал, - уточняет политик.



Председатель Конфедерации профсоюзов Литвы (КПСЛ) Инга Ругинене подтвердила, что о задумке либералов узнала только от юристов конфедерации.



«Мы снова возвращаемся к тем острым дискуссиям, которые велись, когда проталкивался нулевой трудовой договор, хотя против этого протестовала вся Европа, - сказала И.Ругинене. – Мы обнародуем фамилии всех членов Сейма, кто проголосует за эти поправки».



По мнению представительницы профсоюзов, это очередная попытка протолкнуть тот же самый нулевой договор, только под другой вывеской.



Кстати, именно И.Ругинене заметила, что под прикрытием коронавируса теперь пытаются узаконить все предыдущие инициативы, при помощи которых хотели гарантировать полное доминирование работодателей над наёмными работниками, а газета «Vakaro žinios» лишь обнародовала этот взгляд профсоюзов.



Возможно, кому-то будет интересно, что КПСЛ на своём сайте привела фамилии членов фракции Движения либералов, это Виктория Чмилите-Ниелсен, Симонас Гентвилас, Эугениюс Гентвилас, Ричардас Юшка, Виргилиюс Алякна, Юозас Баублис, Кястутис Главяцкас, Йонас Лесис, Гинтарас Вайцекаускас, Йонас Варкалис.



Парламентские выборы ведь – не за горами… Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: коронавирус Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1216 — статья прочитана 262 раза Комментарии