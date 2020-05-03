Это были худшие времена, это были лучшие времена... 🔊 Воспроизвести «Не дай вам бог жить в эпоху перемен», - гласит старинная китайская пословица. Меж тем эпоха эта не прекращается никогда, и другой, пожалуй, быть не может.



А последние лет 100 вся наша жизнь - это вообще эпоха революционных перемен. Жизненный уклад, социальные отношения - всё это меняется с бешеной скоростью. Ещё вчера - предметы вожделения, сегодня - уже антиквариат. Застыли в сервантах хрустальные вазы, с которых наши бабушки любовно стирают пыль, пугающими изваяниями стоят в углу подвалов скрученные рулонами ковры, ещё недавно висевшие на стенах в каждой советской квартире. И нынешние дети уже не понимают, что такое бобины для магнитофона, мыльницы-фотоаппараты, пластиковые дискеты для компьютера.



Мы уже взяли сумасшедший разбег, ведь как говорила Алисе в Стране чудес Королева: если ты хочешь успеть, нужно бежать быстрее времени. А последние лет 100 вся наша жизнь - это вообще эпоха революционных перемен. Жизненный уклад, социальные отношения - всё это меняется с бешеной скоростью. Ещё вчера - предметы вожделения, сегодня - уже антиквариат. Застыли в сервантах хрустальные вазы, с которых наши бабушки любовно стирают пыль, пугающими изваяниями стоят в углу подвалов скрученные рулонами ковры, ещё недавно висевшие на стенах в каждой советской квартире. И нынешние дети уже не понимают, что такое бобины для магнитофона, мыльницы-фотоаппараты, пластиковые дискеты для компьютера.Мы уже взяли сумасшедший разбег, ведь как говорила Алисе в Стране чудес Королева: если ты хочешь успеть, нужно бежать быстрее времени. «Какая медлительная страна! – сказала Королева. – Ну а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте! Если же хочешь попасть в другое место, тогда нужно бежать, по меньшей мере, вдвое быстрее!»



Мы отчётливо понимаем, что в этом нашем призрачном мире, где вещи, традиции и понятия очень быстро теряют очертания, нет ничего устойчивого, и уже завтра всё может быть совсем по-другому. Поэтому нет покоя в душе. Поэтому и будущее видится без оптимизма, ведь, оборачиваясь назад, мы тоже видим только грязь и лужи, не замечая дороги.



А откуда в нас столько негатива? Ведь последние 75 лет мы живём без войны. За эти годы произошло больше экономических, социальных и политических перемен, чем в любую другую эпоху. Однако, именно в эти мирные годы накопилась в нас обвальная масса противоречий и агрессии. Мы как будто подсознательно готовили себя к войне. И вот война пришла, но без стрельбы и взрывов, однако с ощутимыми человеческими жертвами, экономическими последствиями и остановкой мирной жизни на неопределённый срок. Пришла и отняла иллюзию безопасного мира вокруг.



А что мы? Вместо того чтобы сомкнуть ряды и прорваться, мы ещё больше погружаемся в болото агрессии, злобы, ненависти. Достаточно заглянуть в социальные сети и убедиться в этом. Любая позитивная информация там утонет в повальной коллективной паранойе: нас обманывают, нас используют, нас уничтожают...



Впрочем, психологи уверяют, что человек проще ведётся на негатив. Вот почему, к примеру, плохие новости получают более высокий рейтинг, нежели светлые. Многочисленные эксперименты показывают, что чаще люди выбирают негативно окрашенные сюжеты – про коррупцию, неудачи, лицемерие и так далее - вместо нейтральных или позитивных историй. Получается, в нас уже сформировано коллективное желание слышать и запоминать плохие новости.



С одной стороны, отрицательные эмоции всегда помогали человеку выжить. Радостью мамонта не завалишь. А вот злость, ненависть, агрессия тут как раз помогают. И СМИ прекрасно знают эту особенность нашей психики и пользуются ею. Ведь чем сильнее эмоции, тем больше отдача духовной энергии, которой они и питаются. Это прекрасно изобразил Вадим Зеланд в книге «Тран­серфинг реальности», представив идею «маятника» общества, который остановится, если его не будут подпитывать энергией и вниманием. И отрицательные, негативные эмоции в разы сильнее, чем положительные энергические «выбросы».



Допустим, потерять 5 евро и получить 5 евро - совершенно разные переживания. Конечно, есть предположение, что негатив помогает нам выжить. Например, вы видите непонятную тень и принимаете её за опасность. Хорошо, если это просто дерево, но вы уже напряглись и готовы к отпору. А если вы благодушно думаете, что это дерево, а там действительно опасность, но вы к ней не готовы? И с этой точки зрения замечать плохие моменты действительно важнее, чем хорошие.



Но, с другой стороны, чёрные пятна лучше видны на светлом фоне. А может, этот негатив из нас «прёт» из-за неистребимого идеализма - желания гармонии и любви? Помните, как говорил почтальон Печкин: «Я почему такой злой был? Потому что у меня велосипеда не было!». Так чего нам не хватает, чтобы привести тёмное и светлое в душевное равновесие?



«Это были лучшие времена, это были худшие времена», – писал Чарльз Диккенс о Французской революции, и его слова применимы к любой эре. К любому времени. И к нашему, в том числе.



Ещё придёт час осознать, что в эту эпоху перемен у нас было всё, и не только плохое. Просто, «большое видится на расстоянии»... Ромуальда ПОШЕВЕЦКАЯ, Вильнюс , специально для «Обзора» Категории: в странах Балтии, общество Ключевые слова: Алиса, Пошевецкая, Литва Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1216 — статья прочитана 264 раза Комментарии