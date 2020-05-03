Пришла пора менять резину 🔊 Воспроизвести С начала апреля в Литве официально разрешено менять зимнюю резину на летнюю, и по мере потепления водители спешат это сделать. Менять резину рекомендуют и эксперты, отмечая, что зимняя резина не всегда обеспечивает безопасность, сообщает ru.delfi.lt.



Существенный показатель необходимости смены резины - температура воздуха. Если температура не бывает ниже 7 градусов тепла, то лучший выбор - летняя резина.



Именно от температуры зависит, как резина ведёт себя на дороге. Зимняя резина более мягкая, это важно при низких температурах. Но по мере потепления, из-за мягкости резины удлиняется тормозной путь. Иными словами, там, где автомобиль на летней резине быстро остановится, на зимней резине он будет скользить. Это особенно заметно при резком маневрировании. Существенный показатель необходимости смены резины - температура воздуха. Если температура не бывает ниже 7 градусов тепла, то лучший выбор - летняя резина.Именно от температуры зависит, как резина ведёт себя на дороге. Зимняя резина более мягкая, это важно при низких температурах. Но по мере потепления, из-за мягкости резины удлиняется тормозной путь. Иными словами, там, где автомобиль на летней резине быстро остановится, на зимней резине он будет скользить. Это особенно заметно при резком маневрировании. Летняя резина – ещё не всё



Мало знать, что на вашем автомобиле установлена летняя резина. Надо проверить, какой глубины у неё протектор, и посмотреть, сколько лет покрышкам.



Обычно говорят, что летнюю резину можно использовать долго, но эксперты считают, что такое мнение бытует оттого, что резина не теряет свою форму, когда другие качества явно уже утрачены.



Если водитель не помнит, сколько лет резине, то выяснить это можно по цифрам на боковой стороне покрышки. Первые две цифры из четырёх указывают на неделю, а последние - год производства. Например, 1219 значит, что покрышка была произведена на 12-й неделе 2019 года.



Кстати, если резина была произведена до 2000 года, то там будут всего 3 цифры: первые две указывают неделю, а последняя - год. Например, 189, означает, что покрышку произвели на 18-й неделе 1999 года.



В ПДД не указано, покрышки какого возраста можно использовать, но указывается, что минимальная глубина протектора может быть 1,6 мм. Однако, несмотря на то что это допустимая глубина, для обеспечения безопасности глубина протектора должна составлять 3-4 мм. Такая резина обеспечит безопасность во время езды по мокрой поверхности.



Если минимальная глубина меньше 1,6 мм, грозит не только штраф, но и лишение техосмотра.



Что делать после зимы



Если летняя резина не новая, то перед её установкой надо проверить её состояние: осмотреть, нет ли неровностей, других дефектов.



Если резина установлена на диски, надо их отбалансировать. Это обеспечит отсутствие ненужной вибрации. Наконец – покрышки надо правильно накачать. Даже если всю зиму резина была на дисках, давление в ней снизилось.



Хорошо накачанные покрышки не только изнашиваются равномерно, но и отличаются нормальным тормозным путём и снижают расход топлива.



Есть исключения



Однако этот сезон в Литве не­обычный: из-за карантина водителям разрешают ездить на зимней резине до его окончания, водителям дано время на смену резины – 14 дней после окончания карантина. Эксперты отмечают, что те, кто ездит на зимней резине, должны помнить - автомобиль будет вести себя на дороге иначе.



Это особенно актуально для тех, кто использует зимнюю резину с шипами, поскольку в таком случае тормозной путь на асфальте значительно увеличивается, сложно маневрировать, резина вызывает много шуму, растёт расход топлива. ru.delfi.lt Категории: авто Ключевые слова: авто Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1216 — статья прочитана 152 раза Комментарии