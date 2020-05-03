Послабления 🔊 Воспроизвести Что уже можно в салонах красоты



Советник министра здравоохранения Лина Бушинскайте рассказала, какие конкретно услуги могут предоставлять салоны красоты с 27 апреля на втором этапе смягчения карантина.



По словам Бушинскайте, уже можно предоставлять следующие услуги:



● стрижка, покраска, укладка волос и т.п.;



● маникюр, гелевый маникюр и др.;



● в барбершопах - стрижка бороды (брить нельзя, только стричь).



Нельзя предоставлять следующие услуги:



● услуги солярия, поскольку человек там находится без одежды, он потеет;



● проводить лазерные процедуры, т.е. удалять волосы, выравнивать кожу, делать инъекции и др., поскольку при этом необходимо прикасаться к коже;



● депиляция (воском или иным способом);



● любые косметологические услуги, т.е. коррекции бровей, губ, макияж, перманентный макияж, наращивание ресниц; Советник министра здравоохранения Лина Бушинскайте рассказала, какие конкретно услуги могут предоставлять салоны красоты с 27 апреля на втором этапе смягчения карантина.По словам Бушинскайте, уже можно предоставлять следующие услуги:● стрижка, покраска, укладка волос и т.п.;● маникюр, гелевый маникюр и др.;● в барбершопах - стрижка бороды (брить нельзя, только стричь).Нельзя предоставлять следующие услуги:● услуги солярия, поскольку человек там находится без одежды, он потеет;● проводить лазерные процедуры, т.е. удалять волосы, выравнивать кожу, делать инъекции и др., поскольку при этом необходимо прикасаться к коже;● депиляция (воском или иным способом);● любые косметологические услуги, т.е. коррекции бровей, губ, макияж, перманентный макияж, наращивание ресниц; ● массаж лица.



Правила для посетителей уличных кафе



Правительство Литвы с 27 апреля разрешило возобновить работу уличных кафе. Министр здравоохранения Аурелиюс Верига представил правила, которые в них действуют. Установленные правила должны соблюдать все уличные кафе и их посетители. Как и прежде, еду можно продавать навынос.



В решении, подписанном Веригой, сказано, что должно быть ограничено количество посетителей, кроме того, посетители должны соблюдать дистанцию в очереди не менее 1 м. Также в открытых пространствах расстояние между столиками должно быть не менее 2 м.



Не меньше 1 м должно быть расстояние от сидящих за столиками посетителей до пешеходных дорожек, окон домов, входов во дворы, подъезды.



В кафе могут заходить только покупатели в масках или защитных щитках, за одним столиком могут сидеть не более 2 человек (исключение касается только членов одной семьи). Во время приёма пищи маски можно снять.



Кафе должны поощрять безналичный расчёт.



Около входа в кафе администрация должна представить информацию о том, что кафе нежелательно посещать лицам старше 60 лет с различными хроническими заболеваниями. Это, например, сердечные болезни или болезни сосудов, диабет, заболевания верхних дыхательных путей, почек и т.д.



Как и прежде, важно соблюдать требования гигиены, чаще проводить дезинфекцию поверхностей. Работать должны только здоровые работники, у которых должны быть все необходимые средства защиты, посуду надо мыть водой 60 градусов.



Меры безопасности - прежние



С понедельника в Литве открыты различные объекты, включая парки и ботанические сады, однако жителям напоминают, что по-прежнему действует требование соблюдения дистанции, ношения масок и ограничения группы до двух человек (исключение делают для членов одной семьи).



Минздрав Литвы подготовил правила посещения таких объектов, как прогулочные тропы, парки, зоопарки, ботанические сады.



По данным Минздрава, люди должны соблюдать дистанцию не менее 2 м. Такое же расстояние надо соблюдать в очереди в кассу, посетителей просят оплачивать счета банковскими картами.



Во всех местах, где образуется очередь, должно быть размечено расстояние между стоящими. Работники объекта должны обеспечить соблюдение этого правила. Также все посетители должны быть в масках и группами не более 2 человек (за исключением членов одной семьи).



Посетителей с признаками ОРВИ - температура, насморк, кашель и т.д. - впускать не будут. Около входа на объект должна быть информация о соблюдении гигиены, антисептик и одноразовые перчатки.



Администрация также должна вывесить объявление о том, кому нежелательно посещать объект.



Кроме того, по правилам должна измеряться температура тела работников. ru.delfi.lt Категории: экономика Ключевые слова: карантин Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1216 — статья прочитана 163 раза Комментарии